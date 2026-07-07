FIFA World Cup 2026: ఫుట్బాల్ దిగ్గజం క్రిస్టియానో రొనాల్డో ప్రపంచ కప్ కల చెదిరిపోయింది. ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026 రౌండ్ ఆఫ్ 16లో స్పెయిన్తో జరిగిన హోరాహోరీ పోరులో పోర్చుగల్ 1-0 తేడాతో ఓడిపోయింది. స్పెయిన్పై చివరి నిమిషంలో చేసిన గోల్తో రొనాల్డో ప్రపంచ కప్ ప్రస్థానం కన్నీళ్లతో ముగిసింది.
అమెరికాలోని డల్లాస్లో జరిగిన ఈ మ్యాచ్ ఆద్యంతం ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది. ఇరు జట్లు గోల్ చేయడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నించాయి. మిగిలిన నిమిషాల్లో.. 91వ నిమిషంలో స్పెయిన్ ప్రత్యామ్నాయ ఆటగాడు మైకెల్ మెరినో తన ఎడమ కాలితో అద్భుతమైన షాట్ కొట్టి స్పెయిన్కు నాటకీయ విజయాన్ని అందించాడు. ఈ ధాటికి పోర్చుగల్ టోర్నమెంట్ నుండి నిష్క్రమించింది.
టోర్నమెంట్కు ముందే ఇదే తన చివరి ప్రపంచ కప్ అని ప్రకటించిన రొనాల్డో, ఫైనల్ విజిల్ తర్వాత మైదానంలోనే కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. అతని ఆవేదనకు సాటిలేదు. అంతకుముందు మొదటి అర్ధభాగంలో.. స్పెయిన్ స్ట్రైకర్ మైకెల్ ఓయార్జబాల్ ఒక సువర్ణావకాశాన్ని కోల్పోగా, పోర్చుగల్ ఆటగాడు నూనో మెండిస్ గాయం కారణంగా మైదానం వీడాల్సి వచ్చింది. ఈ విజయంతో స్పెయిన్ క్వార్టర్-ఫైనల్స్కు చేరుకుంది. తమ తదుపరి మ్యాచ్లో బెల్జియం లేదా సహ-ఆతిథ్య దేశమైన యునైటెడ్ స్టేట్స్ విజేతతో తలపడుతుంది.
“Un video no puede hacerte llorar” pic.twitter.com/PmfoYNV4rV
— Real Madrid Fans 🤍 (@MadridismoreaI) July 6, 2026
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.