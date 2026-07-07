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రొనాల్డో వరల్డ్ కప్ కల చెదిరింది.. క్వార్టర్స్‌కు దూసుకెళ్లిన స్పెయిన్ ..!

Cristiano Ronaldo: ఫీఫా ప్రపంచ కప్ గెలవాలన్న స్టార్ ఫుట్‌బాల్ ఆటగాడు క్రిస్టియానో ​​రొనాల్డో కల నెరవేరలేదు. సోమవారం రాత్రి జరిగిన రౌండ్ ఆఫ్ 16 మ్యాచ్‌లో స్పెయిన్.. పోర్చుగల్‌ను 1-0 తేడాతో ఓడించి క్వార్టర్ ఫైనల్స్‌లో స్థానం దక్కించుకుంది. 90+1వ నిమిషంలో మైకెల్ మెరినో మ్యాచ్‌లో ఏకైక గోల్ చేసి.. రొనాల్డో కలను చెదరగొట్టాడు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 07, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:42 AM IST
రొనాల్డో వరల్డ్ కప్ కల చెదిరింది.. క్వార్టర్స్‌కు దూసుకెళ్లిన స్పెయిన్ ..!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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రొనాల్డో వరల్డ్ కప్ కల చెదిరింది.. క్వార్టర్స్‌కు దూసుకెళ్లిన స్పెయిన్ ..!
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