MS Dhoni Lightning Stump: అంత వేగం ఎలా సాధ్యం, వైరల్ అవుతున్న ధోని స్టంపింగ్ వీడియో

MS Dhoni Lightning Stump: ఐపీఎల్ 2025 సీజన్ 18 మూడవ మ్యాచ్‌లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఆటగాడు , టీమ్ ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోని చేసిన స్టంప్ ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. స్టంపింగ్ వేగం చూసి అందరి మతులు పోయాయి. మరీ ఇంత వేగమా అంటూ సోషల్ మీడియాలో కామెంట్ల వర్షం కురుస్తోంది.

ఇంగ్లీషులో వేగాన్ని వివిధ రూపాల్లో చెప్పుకోవాలంటే ఫాస్ట్...ఫాస్టర్..ఫాస్టెస్ట్ అంటారు. ఇక్కడ చివర్లో ఫాస్టెస్ట్ తొలగించి ధోని అని తగిలించాల్సిందే. ఎందుకంటే వేగానికి పర్యాయపదంగా మారాడు ఎంఎస్ ధోని. ఆదివారం మార్చ్ 23న చెన్నై వేదికగా జరిగిన ఐపీఎల్ 2025 మూడవ మ్యాచ్ సీఎస్కే వర్సెస్ ఎంఐలో జరిగిన మ్యాజికల్ స్టంపింగ్ దీనికి కారణం. వయస్సు ధోనికి కాదు చూసే కళ్లకు అని నిరూపించాడు. మరీ ఇంత వేగంగా స్టంపింగ్ చేయడం ఎవరికీ సాధ్యం కాకపోవచ్చు. కేవలం 0.12 సెకన్ల వ్యవధిలో స్టంప్ చేయడంతో ముంబై ఇండియన్స్ బ్యాటర్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ షాక్ అయి చూస్తుండిపోయాడు. కనీసం అప్పీల్ కూడా చేయకుండా వెనుదిరిగి వెళ్లిపోయాడు.

MS Dhoni's reflexes at 43 are just unreal! 🥶

0.12s for that SKY stumping: pure lightning! 🤯

Slow batsmen who can't read spinners don’t deserve to stay on the crease anyway. Well done, Dhoni! Saved us from another tuk-tuk disaster! 😂👏 pic.twitter.com/fg0188UYuT

— Dinda Academy (@academy_dinda) March 23, 2025