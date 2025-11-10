CSK Retained Players 2026: ఐపీఎల్ 2025లో పాయింట్ల పట్టికలో చివరి స్థానంలో నిలిచి నిరాశపరిచిన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, 2026 మెగా వేలానికి ముందు తమ జట్టును పూర్తిగా మార్చాలని యోచిస్తోంది. గత కొన్ని సీజన్లకు భిన్నంగా, ఫామ్లో లేని ఆటగాళ్లను వదులుకోవాలని వారు నిర్ణయించుకున్నట్లు సమాచారం. వేలం కోసం గణనీయమైన మొత్తాన్ని ఆదా చేస్తూ మంచి ఫామ్లో ఉన్న యువ ఆటగాళ్లను నిలుపుకోవడానికి CSK యాజమాన్యం కొత్త వ్యూహాన్ని రూపొందించిందని క్రికెట్ విశ్లేషకులు అంటున్నారు.
కీలక ఆటగాళ్లను నిలుపుకోవాలి
CSK జట్టు భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకొని జట్టు యాజమాన్యం కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్, శివమ్ దూబేలను రిటైన్ చేసుకుంటారని తెలుస్తోంది. అదే సమయంలో వారు ఆల్ రౌండర్ రవీంద్ర జడేజాను నిలుపుకుంటారా లేదా సంజు సామ్సన్ కోసం అతనిని వదులుకుంటారా అనేది చూడాలి. రుతురాజ్ గైక్వాడ్ను బ్యాటింగ్, కెప్టెన్గా జట్టుకు దీర్ఘకాలిక అసెట్గా భావిస్తారు. జట్టుకు సమతుల్యతను తీసుకువస్తున్నందున దుబే జట్టులో తప్పనిసరి. దుబే ఇటీవల భారత జట్టుకు కీలక వికెట్లు తీసే బౌలర్గా కూడా ఉన్నాడు.
విదేశీ ఆటగాళ్ల స్థితి
విదేశీ ఆటగాళ్ల విషయానికొస్తే, శ్రీలంక ఫాస్ట్ బౌలర్ మతీసా పతిరానా, ఆఫ్ఘన్ స్పిన్నర్ నూర్ అహ్మద్లను నిలుపుకోవడం దాదాపు ఖాయం. వారి ప్రత్యేకమైన బౌలింగ్ శైలి వారికి వికెట్లు తీయడంలో సహాయపడుతుంది. ఇంతలో.. యువ ఆటగాళ్ళు రచిన్ రవీంద్ర, డెవాల్ట్ బ్రెవిస్, ఆయుష్ మాద్రేలను కూడా వారి దూకుడు ఆట కోసం జట్టుకు భవిష్యత్తు పెట్టుబడులుగా నిలుపుకునే అవకాశం ఉంది. ఇటీవలి ఆస్ట్రేలియా సిరీస్లో నిరాశపరిచిన నాథన్ ఎల్లిస్ను నిలుపుకునే అవకాశం ఉంది.
ఎంఎస్ ధోని పాత్ర
ఎంఎస్ ధోని విషయానికొస్తే, సీఎస్కే యాజమాన్యం అతన్ని ఆటగాడిగా మాత్రమే కాకుండా జట్టుకు మెయిన్ పిల్లర్గా భావిస్తోంది. అతని ఆట నైపుణ్యాలు, ఫీల్డింగ్ వ్యూహాలు, వికెట్ కీపింగ్ నైపుణ్యాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, జట్టు అతన్ని రూ.4 కోట్లకు నిలుపుకోవాలని యోచిస్తోంది.
సీఎస్కే రిలీజ్ చేసే ఆటగాళ్లు వీరే?
CSK స్టార్టింగ్ లైనప్ను పూర్తిగా మార్చాలని యోచిస్తున్నందున, న్యూజిలాండ్ ఆటగాడు డెవాన్ కాన్వేను తొలగించే అవకాశం ఉంది. గత సీజన్లో బాగా రాణించకపోవడంతో సామ్ కరన్, రాహుల్ త్రిపాఠి, దీపక్ హుడా, విజయ్ శంకర్లను కూడా జట్టు నుంచి తొలగించే అవకాశం ఉంది. వీరితో పాటు గుర్జబ్నీత్ సింగ్, జామీ ఓవర్టన్, శ్రేయాస్ గోపాల్, రామకృష్ణ ఘోష్, కమలేష్ నాగర్కోటి, వంశ్ బేడీలను కూడా తొలగించే అవకాశం ఉంది. రవిచంద్రన్ అశ్విన్ రిటైర్ కావడంతో సీఎస్కే పర్స్లో వేలంపాటకు అదనంగా రూ. 9.75 కోట్లు వస్తాయి.
వేలం వ్యూహం
మొత్తం 16 మంది ఆటగాళ్లను దాదాపు రూ.89 కోట్లకు నిలుపుకోవడం ద్వారా.. CSK వేలంలో దాదాపు రూ.31 కోట్లు ఖర్చు చేస్తుంది. ఈ మొత్తంతో, CSK ఒక అగ్రశ్రేణి భారత ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మన్, ప్రతిభావంతులైన విదేశీ ఫాస్ట్ బౌలర్, దీర్ఘకాలిక వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్మన్ను కొనుగోలు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
CSK నిలుపుకోగల ఆటగాళ్ల ప్రతిపాదిత జాబితా
రుతురాజ్ గైక్వాడ్, ఎం.ఎస్. ధోనీ, మతీసా పతిరణ, నూర్ అహ్మద్, శివమ్ దూబే, నాథన్ ఎల్లిస్, డెవాల్ట్ బ్రీవిస్, రచిన్ రవీంద్ర, ఆయుష్ మాద్రే, ఉర్విల్ పటేల్, ఆండ్రీ సిద్ధార్థ్, ఖలీల్ అహ్మద్, ముఖేష్ చౌదరి, అన్షుల్ కాంబోజ్, షేక్ రషీద్.
