CSK Vs DC Playing 11: చెన్నె సూపర్ కింగ్స్‌లో ధోనీ ఎంట్రీ ఖరారు..రసవత్తరంగా మారనున్న ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో మ్యాచ్!

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 11, 2026, 06:23 PM IST

CSK Vs DC Playing 11: చెన్నె సూపర్ కింగ్స్‌లో ధోనీ ఎంట్రీ ఖరారు..రసవత్తరంగా మారనున్న ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో మ్యాచ్!

CSK Vs DC Match Playing 11: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్‌లో భాగంగా నేడు (శనివారం) చెన్నైలో చేపాక్‌ స్టేడియం వేదికగా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తలపడనుంది. పాయింట్స్ పట్టికలో చివరి పదో స్థానంలో ఉన్న చెన్నై జట్టు ఈ మ్యాచ్‌లో బోణీ కొట్టాలని చూస్తోంది. అలాగే ఈ మ్యాచ్‌లో మాజీ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోనీ జట్టులో చేరుతాడనే వార్త జట్టులో మరింత ఉత్సాహాన్ని నింపింది. మరోవైపు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టు కూడా తమ గత మ్యాచ్‌లో ఓటమి తర్వాత చెన్నైపై కచ్చితంగా గెలవాలని ఊవ్విళ్లూరుతుంది.

చెన్నై విషయానికి వస్తే వారు ఇప్పటి వరకు ఆడిన అన్ని మ్యాచ్‌లలో బ్యాటింగ్ లైనప్ బలహీనంగా ఉన్నందున.. డెవాల్డ్ బ్రెవిస్‌ను జట్టులోకి ఎంత త్వరగా తీసుకుంటే అంత మంచిది. అయితే అతడు జట్టులోకి ఎప్పుడు చేరుతాడనే దానిపై సీఎస్కే మేనేజ్‌మెంట్ నుంచి ఎలాంటి సమాచారం లేదు. ఈ సీజన్ కోసం 14 కోట్ల రూపాయలకు కొనుగోలు చేసిన కార్తిక్ శర్మ స్థానంలో అతను జట్టులోకి తిరిగి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

ఢిల్లీ విషయానికొస్తే .. బ్యాటింగ్ ఆర్డర్‌లో నితీష్ రాణాకు అంతగా కలిసి రాలేదు. అతని స్థానంలో కరీన్ నాయర్ లేదా అభిషేక్ పోరెల్‌ను తీసుకునే అవకాశం ఉంది. వీరిద్దరూ గత సీజన్‌లో మంచి ఐపీఎల్‌లో రాణించి జట్టులో చోటు కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు .

చెన్నై Vs ఢిల్లీ తుది జట్లు అంచనా..
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టు: కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), పాతుమ్ నిస్సాంక, కరుణ్ నాయర్ , సమీర్ రిజ్వీ, అక్షర్ పటేల్ (కెప్టెన్), డేవిడ్ మిల్లర్, ట్రిస్టన్ స్టబ్స్, విప్రజ్ నిగమ్, కుల్దీప్ యాదవ్ , లుంగి ఎన్గిడి, టి.నటరాజన్, ముఖేష్ కుమార్.

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్  జట్టు: రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (కెప్టెన్), సంజు శాంసన్, ఎంఎస్ ధోని (వికెట్ కీపర్), ఆయుష్ మాత్రే, సర్ఫరాజ్ ఖాన్, డెవాల్డ్ బ్రీవిస్, శివమ్ దూబే , జామీ ఓవర్టన్, నూర్ అహ్మద్, ఖలీల్ అహ్మద్ , అన్షుల్ కాంబోజ్, మాట్ హెన్రీ.

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ Vs ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్లు..
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్: కేఎల్ రాహుల్(వికెట్ కీపర్), పాతుమ్ నిస్సాంక, నితీశ్ రాణా, అక్షర్ పటేల్(కెప్టెన్), డేవిడ్ మిల్లర్, ట్రిస్టన్ స్టబ్స్, విప్రజ్ నిగమ్, కుల్దీప్ యాదవ్, లుంగీ ఎన్గిడి, టి.నటరాజన్, ముఖేష్ కుమార్, అశుతోష్ శర్మ, ఔకిబ్ నబీ దార్, సమీర్ రిజ్లీన్ చవి, ఔకిబ్ నబీ దార్, సమీర్ రిజ్లీన్ చవి జామీసన్, అజయ్ జాదవ్ మండల్, పృథ్వీ షా, త్రిపురాన విజయ్, అభిషేక్ పోరెల్, సాహిల్ పరాఖ్, మాధవ్ తివారీ.

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్: సంజూ శాంసన్(వికెట్ కీపర్), రుతురాజ్ గైక్వాడ్(కెప్టెన్), ఆయుష్ మ్హత్రే, సర్ఫరాజ్ ఖాన్, శివమ్ దూబే, ప్రశాంత్ వీర్, జామీ ఓవర్టన్, నూర్ అహ్మద్, అన్షుల్ కాంబోజ్, మాట్ హెన్రీ, ఖలీల్ అహ్మద్, మాథ్యూ షార్ట్, అకేల్ హోసేన్, కార్తీక్ సింగ్, ద్ష్ణో శర్మ, రామకృష్ణ, జి.ఎస్.ఎస్. శ్రేయాస్ గోపాల్, రాహుల్ చాహర్, స్పెన్సర్ జాన్సన్, ముఖేష్ చౌదరి, ఉర్విల్ పటేల్, అమన్ ఖాన్, డెవాల్డ్ బ్రెవిస్, జకరీ ఫౌల్కేస్.

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

