CSK Vs RR Playing 11: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ Vs రాజస్థాన్ రాయల్స్..గెలుపెవరిది? ప్లేయింగ్ 11 టీమ్స్ ఇవే!

CSK Vs RR Match Playing 11: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL 2026) తొలి సీజన్లో ఛాంపియన్గా నిలిచిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ (RR) జట్టు మరో 18 ఏళ్ల వరకు ఒక్కసారి కూడా ట్రోఫీని ముద్దాడలేకపోయింది. అయితే మరో జట్టు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఏకంగా 5 సార్లు ట్రోఫీని గెలుచుకుంది. ఈ ఇరువురి టీమ్స్కు నేడు ఐపీఎల్లో మ్యాచ్ జరగనుంది. మరికొద్ది గంటల్లో ప్రారంభం కానున్న ఈ మ్యాచ్లోని రాజస్థాన్, చెన్నై జట్ల బలాబలాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఐపీఎల్ 2025లో మాదిరిగానే.. రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టుకు చెప్పుకోవడానికి బలమైన బ్యాటింగ్ లైనప్ ఉండబోతోంది. రవీంద్ర జడేజా, దాసున్ షనక వంటి ఆటగాళ్ల చేరికతో.. మిడిల్ ఆర్డర్ సమస్య పూర్తిగా సమసిపోయినట్లే కనిపిస్తోంది. మరోవైపు రాజస్థాన్ బౌలింగ్ దళం కూడా సంపూర్ణంగా కనిపిస్తున్నా.. స్పిన్ విభాగంలో సరైన కాంబినేషన్ లేకపోవడం ఆ జట్టుకు ప్రధానంగా ఉన్న లోటు అని చెప్పవచ్చు.
మరోవైపు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టులో కూడా ఆటగాళ్లకు వరుస గాయాలు వెంటాడుతున్నాయి. గాయాల కారణంగా జట్టులో అనేక మార్పులు సంభవించినప్పటికీ.. టీమ్ కొత్తదనంతో కనిపిస్తోంది. కండరాల గాయం కారణంగా నాథన్ ఎల్లిస్ జట్టుకు దూరమవ్వగా, ఆ తర్వాత గాయం కారణంగా ఎంఎస్ ధోనీ మొదటి రెండు వారాల పాటు జట్టుకు దూరమయ్యాడు. అలాగే రాజస్థాన్ రాయల్స్ టీమ్ నుంచి కూడా ఒక రోజు ముందు పక్కటెముకల నొప్పితో డెవాల్డ్ బ్రెవిస్ దూరమయ్యాడు .
ట్రేడ్ విండోలో జరిగిన భారీ మార్పుల తర్వాత.. రాజస్థాన్ రాయల్స్ కొత్త ఆటగాళ్లతో కూడిన జట్టుతో తమ ఐపీఎల్ 2026 ఆరంభ మ్యాచ్లోకి అడుగుపెడుతోంది. మాజీ కెప్టెన్ సంజు సామ్సన్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కు వెళ్లగా, రవీంద్ర జడేజా, సామ్ కర్రన్ రాజస్థాన్ టీమ్లోకి రావడం కొసమెరుపు. అయితే గాయం కారణంగా సామ్ కర్రన్ ఈ సీజన్ మొత్తం ఆడలేకపోవడంతో RR జట్టుకు ఇప్పటికే ఒక పెద్ద ఎదురుదెబ్బ తగిలినట్లైంది. దీంతో ఫాస్ట్ బౌలర్ లేని లోటు కనిపించనుంది.
ఓపెనర్లలో యశస్వి జైస్వాల్, యువ ఆటగాడు వైభవ్ సూర్యవంశీ టాప్ ఆర్డర్ బలంగా ఉండగా.. కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్, పవర్ హిట్టర్ షిమ్రాన్ హెట్మయర్తో కలిసి మిడిల్ ఆర్డర్కు స్ట్రాంగ్ గా ఉంది. రవీంద్ర జడేజా ఆల్రౌండర్గా తగిన ప్రాధాన్యత సంతరించుకోనుంది. బౌలింగ్ విభాగంలో.. రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు జోఫ్రా ఆర్చర్, నాండ్రే బర్గర్, సందీప్ శర్మలతో పేస్ త్రయంపై ఎక్కువగా ఆధారపడనుంది. వీరికి విఘ్నేష్ పుత్తూర్ స్పిన్ బౌలింగ్లో మద్దతు అందించే అవకాశం ఉంది.
రాజస్థాన్ రాయల్స్ తుదిజట్టు (అంచనా)
యశస్వి జైస్వాల్, వైభవ్ సూర్యవంశీ, రియాన్ పరాగ్ (కెప్టెన్), షిమ్రోన్ హెట్మెయర్, రవీంద్ర జడేజా, ధృవ్ జురెల్, డోనోవన్ ఫెరీరా / దసున్ షనక, జోఫ్రా ఆర్చర్, నాండ్రే బర్గర్, సందీప్ శర్మ, విఘ్నేష్ పుతుర్
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టులో గాయాల కారణంగా ఐపీఎల్ 2026కు ముందస్తు సన్నాహాలు కూడా దెబ్బతిన్నాయి. డెత్ ఓవర్ల స్పెషలిస్ట్ నాథన్ ఎల్లిస్ ఈ సీజన్ నుండి తప్పుకోగా, సీనియర్ దిగ్గజం ఎంఎస్ ధోని గాయంతో రెండు వారాలు దూరమయ్యాడు. ధోనీ లేకపోవడం వల్ల జట్టు కూర్పులో భారీగా మార్పులు చేసే అవకాశం ఉంది. ధోనీ స్థానంలో అదనపు బౌలర్ను ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది.
బ్యాటింగ్ విభాగం ఇప్పటికీ పటిష్టంగానే కనిపిస్తోంది. కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ ముందుండి జట్టును నడిపిస్తాడని అంచనా వేయగా, సంజు సామ్సన్, ఆయుష్ మహాత్రేలు బలమైన టాప్ ఆర్డర్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. మిడిల్ ఆర్డర్లో ఫామ్లో ఉన్న ఆల్రౌండర్ శివమ్ దూబే ఉన్నాడు. అయితే.. సైడ్ స్ట్రెయిన్ కారణంగా తొలి మ్యాచ్కు డెవాల్డ్ బ్రెవిస్ దూరమయ్యాడు. రాజస్థాన్ రాయల్స్తో జరిగే పోరులో బ్రెవిస్ స్థానాన్ని సర్ఫరాజ్ ఖాన్ భర్తీ చేసే అవకాశం ఉంది. బౌలింగ్ దశంలో ఆందోళన కలిగించే అంశం ఏమిటంటే.. జేమీ ఓవర్టన్ నుండి ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో పాటు మాట్ హెన్రీ, ఖలీల్ అహ్మద్, నూర్ అహ్మద్ రూపంలో ప్రత్యామ్నాయాలు ఉన్నాయి.
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తుదిజట్టు (అంచనా)
సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), ఆయుష్ మ్హత్రే, రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (కెప్టెన్), శివమ్ దూబే, సర్ఫరాజ్ ఖాన్, ప్రశాంత్ వీర్, జామీ ఓవర్టన్, నూర్ అహ్మద్, మాట్ హెన్రీ, ఖలీల్ అహ్మద్, అన్షుల్ కాంబోజ్.
Also Read: MI Vs KKR Highlights: 14 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెరదించిన ముంబై ఇండియన్స్..ఇలా ఎప్పుడూ జరగలేదంట! ఏం చేశారంటే?
Also Read: Virat Kohli Flying Kiss: అనుష్క శర్మకి విరాట్ కోహ్లీ ఫ్లయింగ్ కిస్..స్మృతి మంధాన ఎందుకు ఇలా చేసింది! ఫొటోలు వైరల్!
