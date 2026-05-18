CSK Vs SRH Match Preview: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ ప్లేఆఫ్స్ రేసులో నేటి మ్యాచ్లో క్లారిటీ రానుంది. చెన్నైలోని చెపాక్ స్టేడియం వేదికగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్లు తలపడనున్నాయి. అయితే ప్లేఆఫ్స్కు చేరేందుకు ఈ మ్యాచ్ ఇరుజట్లకు ఎంతో కీలకం కానుంది. ఇప్పటికే రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ప్లేఆఫ్స్కు చేరుకోగా.. ఆ తర్వాతి మూడు స్థానాల కోసం గుజరాత్ టైటాన్స్, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, రాజస్థాన్ రాయల్స్, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్లు పోటీ పడుతున్నాయి.
12 మ్యాచ్లలో 14 పాయింట్లతో పాయింట్ల పట్టికలో మూడవ స్థానంలో ఉన్న SRH (NRR 0.331), ఈ క్రమంలో ప్లేఆఫ్స్కు చేరాలంటే ఆడాల్సిన రెండు మ్యాచ్లు తప్పకుండా గెలవాల్సి ఉంటుంది. అయితే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్తో పోలిస్తే సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్కు కొంత వెసులుబాటు ఉంది. సీఎస్కేకు 12 పాయింట్లు ఉండగా.. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టుకు 14 పాయింట్లతో మెరుగైన రన్రేట్తో పాయింట్ల పట్టికలో ముందు ఉంది.
పాట్ కమిన్స్ నేతృత్వంలోని సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు మిగిలిన రెండు మ్యాచ్లలో ఒకదానిలో ఓడిపోయినా కూడా, ప్లేఆఫ్స్లో స్థానం దక్కించుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఈ పరిస్థితి పంజాబ్ కింగ్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ రెండూ తమ చివరి రెండు మ్యాచ్లలో కనీసం ఒకదానిలోనైనా ఓడిపోవాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడే ఎస్ఆర్హెచ్కు మార్గం సుగమం అవుతుంది.
ప్రస్తుత సీజన్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు గెలుపోటముల మధ్య సతమతమవుతుంది. ప్లేఆఫ్స్ రేసులో బలంగా నిలవాలంటే ఈ జట్టులోని బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ లైనప్ మరింత మెరుగైన ప్రదర్శన చేయాల్సి ఉంటుంది. గుజరాత్ టైటాన్స్తో జరిగిన గత మ్యాచ్లో, కష్టమైన వికెట్పై వారిని 168 పరుగులకే ఐదు వికెట్ల నష్టానికి పరిమితం చేసి SRH పట్టులో ఉన్నట్లు కనిపించింది. కానీ అత్యుత్తమ పేస్ బౌలింగ్ ముందు కేవలం 86 పరుగులకే కుప్పకూలింది.
అంతకు ముందు పంజాబ్ కింగ్స్తో మ్యాచ్లో అధిక స్కోరు నమోదు చేసి 33 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించగా.. అయితే, కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ చేతిలో ఏడు వికెట్ల తేడాతో ఘోర పరాజయం పాలైన తర్వాత ఈ విజయం లభించింది.
ఇక CSK విషయానికొస్తే, రుతురాజ్ గైక్వాడ్ నేతృత్వంలోని జట్టుకు ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలు అంత సులువుగా లేవు. 16 పాయింట్లతో టోర్నమెంట్ను ముగించే అవకాశం వారికి ఇంకా ఉన్నప్పటికీ, దాని కోసం వారు తమ మిగిలిన రెండు మ్యాచ్లలోనూ గెలవాల్సి ఉంటుంది. గత మ్యాచ్లో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ చేతిలో ఓటమి పాలైన తర్వాత ఎస్ఆర్హెచ్ జట్టు ఆరో స్థానానికి పడిపోయింది.
నెట్ రన్ రేట్ పరంగా చూస్తే ఛేజింగ్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) వెనుకబడి ఉంది. వారి రన్రేట్ 0.027 గా నమోదయ్యింది. ఇంకా మూడు మ్యాచ్లు మిగిలి ఉన్న రాజస్థాన్ రాయల్స్ (0.082) కంటే వెనుకబడి ఉంది. మరోవైపు 0.355 అనే పటిష్టమైన NRR (నెట్ రన్ రేట్)తో 13 పాయింట్ల వద్ద ఉన్న పంజాబ్ కింగ్స్ కూడా పోటీలో బలంగా నిలిచింది.
అయినప్పటికీ, CSK తమ అవకాశాలపై ఇంకా ఆశలు పెట్టుకోవచ్చు. ఎందుకంటే, పలు కీలక ఆటగాళ్ల గాయాలతో సహా లెక్కలేనన్ని అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటూ, వారి ఆటగాళ్లు, సహాయక సిబ్బంది ప్రదర్శించిన పట్టుదల అమోఘంగా కనిపిస్తోంది. అయితే ఈ మ్యాచ్లో ధోనీ ఆడుతాడనే సంకేతాలు వస్తున్నాయి. ఈ మ్యాచ్ తర్వాత ధోనీ రిటైర్మెంట్ ప్రకటిస్తాడని సమాచారం అందుతోంది.
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు..
రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (కెప్టెన్), డెవాల్డ్ బ్రెవిస్, ఎంఎస్ ధోనీ (వికెట్ కీపర్), కార్తిక్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), సర్ఫరాజ్ ఖాన్, ఊర్విల్ పటేల్ (వికెట్ కీపర్), సంజూ శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), అమన్ ఖాన్, శివం దూబె, డియాన్ ఫోరెస్టర్, జక్ ఫౌల్కిస్, అన్షుల్ కాంబోజ్, మెక్నీల్ నోరోన్హా, మూథ్యా షార్ట్, ప్రశాంత్ వీర్, రాహుల్ చాహర్, శ్రేయాస్ గోపాల్, గుజాప్నీత్ సింగ్, మ్యాట్ హెన్సీ, అకీల్ హోసీన్, స్పెన్సర్ జాన్సర్, అకాష్ మద్వేల్, ముఖేష్ చౌదరి, నూర్ అహ్మద్,
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు
పాట్ కమిన్స్ (కెప్టెన్), సలీల్ అరోరా, ట్రావిస్ హెడ్, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), హెన్రిచ్ క్లాసెన్ (వికెట్ కీపర్), రవిచంద్రన్ స్మరన్, అనికేత్ వర్మ, అభిషేక్ శర్మ, ఆర్ఎస్ అంబరీష్, హర్ష్ దూబే, క్రైన్స్ ఫులేత్రా, లియామ్ లివింగ్స్టోన్, కమిందు కుమార్ పాట్స్టోన్, కమిందు కుమార్ పాట్స్టోన్ కుమార్, గెరాల్డ్ కోయెట్జీ, ప్రఫుల్ హింగే, దిల్షన్ మధుశంక, ఎషాన్ మలింగ, సాకిబ్ హుస్సేన్, ఓంకార్ తర్మలే, జయదేవ్ ఉనద్కత్, జీషన్ అన్సారీ.
