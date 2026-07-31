CWG 2026 Boxing Final Match: గ్లాస్గో వేదికగా జరుగుతున్న కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 2026 పోటీలు ఆసక్తికరంగా సాగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్లో తొమ్మిదవ రోజు జరిగిన ఉత్కంఠభరితమైన సెమీఫైనల్ బౌట్స్లో భారత బాక్సర్లు అదరగొట్టగా, మహిళల 54 కేజీల విభాగంలో ప్రపంచ నంబర్ 3 బాక్సర్ ప్రీతి పవార్ అద్భుత విజయంతో ఫైనల్లోకి ప్రవేశించారు.
ఏకపక్ష పోరులో ఘన విజయం
కామన్వెల్త్ గేమ్స్ మహిళల 54 కేజీల విభాగం సెమీఫైనల్ పోరులో ప్రీతి పవార్ జాంబియాకు చెందిన కేథరీన్ మ్వాపెతో తలపడ్డారు. అత్యుత్తమ టెక్నిక్ కనబరిచిన ప్రీతి 5-0 ఏకగ్రీవ నిర్ణయంతో ఘన విజయం సాధించి తుది పోరుకు అర్హత సాధించారు. U-22, ఎలైట్ స్థాయిలలో రెండుసార్లు ఆసియా ఛాంపియన్గా నిలిచిన ప్రీతి, ఈ మ్యాచ్లోనూ తన ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించారు.
మొదటి రౌండ్ ప్రారంభంలో ఇద్దరూ హోరాహోరీగా పంచ్లు విదిలించినా.. ప్రీతి తన అద్భుతమైన బ్యాక్హ్యాండ్, ఓవర్హ్యాండ్ లెఫ్ట్, పదునైన జాబ్లతో పట్టు సాధించారు. దీంతో జాంబియా క్రీడాకారిణి తొలి స్టాండింగ్ ఎయిట్-కౌంట్ను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది.
ఆ తర్వాత రెండో రౌండ్లో మ్వాపె దూకుడు ప్రదర్శించే ప్రయత్నం చేసినా, ప్రీతి తన అద్భుతమైన ఫుట్వర్క్, వేగవంతమైన కాంబినేషన్లు, లెఫ్ట్ అప్పర్కట్తో విజృంభించారు. ఈ రౌండ్లో మ్వాపెకు మరో రెండు స్టాండింగ్ కౌంట్లు లభించాయి.
చివరిగా మూడో రౌండ్లో రింగ్ను ఎంతో సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకున్న ప్రీతి, ప్రత్యర్థి దూకుడికి తగినట్లుగా ఆడుతూ గట్టి బాడీ షాట్తో మెప్పించారు.
ఐదుగురు న్యాయనిర్ణేతలు (జడ్జీలు) మూడు రౌండ్లలోనూ ప్రీతికే పూర్తి మార్కులు కేటాయించారు. జడ్జీల స్కోర్లు వరుసగా 30-25, 30-25, 30-26, 30-24, 30-25గా నమోదయ్యాయి.
ఫైనల్ పోరు ఎవరితో?
సెమీఫైనల్లో అజేయ ప్రదర్శనతో విజయం సాధించిన భారత క్రీడాకారిణి ప్రీతి పవార్, స్వర్ణ పతకం కోసం జరగనున్న ఫైనల్ మ్యాచ్లో కెనడా క్రీడాకారిణి స్కార్లెట్ డెల్గాడోతో తలపడనున్నారు.
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