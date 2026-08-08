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సుభాష్‌ చంద్ర ఆశీర్వాదం పొందిన కామన్వెల్త్‌ స్వర్ణ పతక విజేత అంకుష్‌ పంఘాల్

CWG 2026 Gold Winner Ankush Panghal: ప్రతిష్టాత్మక కామన్వెల్త్‌ క్రీడల్లో బాక్సింగ్‌ చాంపియన్‌గా నిలిచిన అంకుష్‌ పంఘాల్‌ ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త డాక్టర్‌ సుభాష్‌ చంద్ర ఆశీర్వాదం పొందాడు. తన విజయానికి కారణమైన సుభాష్‌ చంద్రను కలిసి తన మెడల్‌ను అందించాడు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 08, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:59 PM IST
సుభాష్‌ చంద్ర ఆశీర్వాదం పొందిన కామన్వెల్త్‌ స్వర్ణ పతక విజేత అంకుష్‌ పంఘాల్
Image Credit: Ankush Panghal Takes Blessings From Dr Subhash Chandra

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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