/సుభాష్‌ చంద్ర ఆశీర్వాదం పొందిన కామన్వెల్త్‌ స్వర్ణ పతక విజేత అంకుష్‌ పంఘాల్

Dr Subhash Chandra: కఠిన శ్రమ, పట్టుదల, సరైన మార్గదర్శకత్వం ఉంటే విజయ శిఖరాలను అధిరోహించడం ఖాయమని హర్యానాకు చెందిన యువ బాక్సర్ అంకుష్ పంఘాల్ నిరూపించాడు. ఇటీవల అట్టహాసంగా ముగిసిన గ్లాస్గో కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో బాక్సింగ్లో స్వర్ణ పతకం సాధించి భారతదేశ ఘనతను ప్రపంచానికి చాటాడు. చారిత్రాత్మక స్వర్ణ పతకాన్ని అందించిన అనంతరం అంకుష్ తన విజయానికి కారణమైన ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త, మాజీ రాజ్యసభ సభ్యుడు డాక్టర్ సుభాష్ చంద్రను కలిసి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నాడు. తన వ్యక్తిగత కోచ్ ప్రదీప్ సావంత్తో కలిసి సుభాష్ చంద్రను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశాడు.
డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ఫౌండేషన్ ఆణిముత్యం
అంతర్జాతీయ క్రీడల్లో అంకుష్ పతకం సాధించడం వెనుక సుభాష్ చంద్ర స్థాపించిన ‘డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ఫౌండేషన్’ కీలక పాత్ర పోషించింది. ఆ ఫౌండేషన్లో అంకుశ్ బాక్సింగ్లో ప్రాథమిక శిక్షణ, మెలకువలను నేర్చుకున్నాడు. అనంతరం బాక్సింగ్లో మరింత శిక్షణ పొంది అంతర్జాతీయ క్రీడా సంబరం కామన్వెల్త్లో అంకుశ్ సత్తా చాటి స్వర్ణ పతకం సాధించాడు. స్వర్ణ పతక విజేత అంకుశ్ను అభినందించిన అనంతరం డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర మాట్లాడుతూ.. 'అంకుష్ సాధించిన ఈ అద్భుత విజయం హర్యానాకే కాకుండా దేశంలోని యువ అథ్లెట్లందరికీ గొప్ప ఆదర్శం' అని తెలిపాఉ.
#Hisar हरियाणा : कॉमनवेल्थ चैम्पियन अंकुश पंघाल का सम्मान, पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा से की मुलाकात, अंकुश ने डॉ. सुभाष चंद्रा के पैर छूकर लिया आशीर्वाद...@subhashchandra #LatestNews #RajasthanNews #RajasthanWithZee pic.twitter.com/KjXhkoO5ly
— ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) August 8, 2026
అంకుష్ నేపథ్యం
హిసార్లోని వేరియా గ్రామానికి చెందిన అంకుష్ ప్రయాణం 2017లో ప్రారంభమైంది. 11 ఏళ్ల వయస్సులో బాక్సింగ్ శిక్షణ ప్రారంభించిన అంకుశ్ చాలా కష్టపడ్డాడు. శిక్షణ కోసం అతడి తండ్రి సురేష్ పంఘాల్ ప్రతిరోజూ గ్రామం నుంచి 15 కిలోమీటర్ల దూరం తీసుకెళ్లేవారు. తండ్రి త్యాగం, డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ఫౌండేషన్ శిక్షణ, అంకుష్ కఠిన శ్రమకు కామన్వెల్త్ క్రీడలు స్వర్ణంతో సత్కరించాయి.
గ్లాస్గో రింగ్లో అంకుష్ ప్రదర్శన
గ్లాస్గో కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 80 కేజీల విభాగంలో అంకుష్ తలపడి ప్రత్యర్థిని చిత్తు చేసి ప్రతి ఒక్కరినీ ఆకట్టుకున్నాడు. ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఇంగ్లాండ్కు చెందిన డిమేజీ షిట్టుతో జరిగిన మొదటి రౌండ్లో వెనుకబడినా తర్వాత అద్భుతంగా పుంజుకున్నాడు. అనంతరం 4-1 తేడాతో విజయం సాధించి అంకుష్ స్వర్ణాన్ని కైవసం చేసుకున్నాడు.
సెమీ ఫైనల్లో అంకుశ్ ప్రత్యర్థిపై పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించాడు. కెనడాకు చెందిన జోషువా ఒఫోరిపై 5-0తో సంపూర్ణ ఆధిక్యం సాధించి అంకుష్ తుది పోరుకు చేరాడు.
Commonwealth Games 2026 gold medallist Ankush Panghal met former Rajya Sabha MP Dr. Subhash Chandra to seek his blessings. Dr. Chandra congratulated the boxing champion for bringing glory to the nation and wished him success for the future. His coach, Pradeep Sawant, was also… pic.twitter.com/fONWIgInzs
— DNA (@dna) August 8, 2026
కామన్వెల్త్లో భారత ప్రదర్శన
2026 కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో భారతదేశ క్రీడాకారులు అద్భుత ప్రదర్శన కనబర్చి త్రివర్ణ పతకాన్ని రెపరెపలాడించారు. భారతదేశం గ్లాస్గో కామన్వెల్త క్రీడల్లో మొత్తం 39 పతకాలు సాధించింది. వాటిలో 13 స్వర్ణాలు, 17 రజతాలు, 9 కాంస్యాలు ఉన్నాయి.