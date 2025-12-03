English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Danielle Wyatt Kohli: విరాట్ కోహ్లీపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన ఇంగ్లాండ్ మహిళా క్రికెటర్ డానీ వ్యాట్ హాడ్జ్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. అయితే ఈసారి వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల న్యూస్‌లో ఇప్పుడు ట్రెండ్ అవుతోంది. కొన్నేళ్ల క్రితం టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీపై మోజు పడిన డానీ వ్యాట్.. ఇప్పుడు ఆ మహిళా క్రికెటర్ ఇప్పుడు తల్లి కాబోతోంది. ఇదే విషయాన్ని ఆమె సోషల్ మీడియాలో వేదికగా పంచుకుంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 3, 2025, 03:48 PM IST

Danielle Wyatt Kohli: విరాట్ కోహ్లీపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన ఇంగ్లాండ్ మహిళా క్రికెటర్ డానీ వ్యాట్ హాడ్జ్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. అయితే ఈసారి వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల న్యూస్‌లో ఇప్పుడు ట్రెండ్ అవుతోంది. కొన్నేళ్ల క్రితం టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీపై మోజు పడిన డానీ వ్యాట్.. ఇప్పుడు ఆ మహిళా క్రికెటర్ ఇప్పుడు తల్లి కాబోతోంది. ఇదే విషయాన్ని ఆమె సోషల్ మీడియాలో వేదికగా పంచుకుంది. 

ఇంగ్లాండ్ మహిళా క్రికెటర్ అయిన డానీ వ్యాట్ ఓ స్వలింగ సంపర్కురాలు. ఈమె జార్జి హాడ్జ్ అనే యువతితో డేటింగ్ చేస్తూ తాజాగా ఆమె తల్లి కాబోతున్నట్లు ప్రకటించింది. జార్జి హాడ్జ్ తన గర్భానికి సంబంధించిన అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ చిత్రాలను ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ద్వారా పంచుకుంది. సూర్యాస్తమయ సమయంలో సముద్రపు ఒడ్డున ఈ జంట నిలబడి తాము పేరెంట్స్ కాబోతున్న విషయాన్ని ప్రపంచానికి వెల్లడించారు. త్వరలోనే బుల్లి వ్యాట్-హాడ్జ్ రాబోతుంది. త్వరలో కలుద్దాం. ఆడపిల్ల పుట్టబోతుంది. మా మనసులు ఎంతో సంతోషంతో నిండిపోయాయి. ఈ పోస్టు ఇప్పుడు వైరల్ అవ్వడం వల్ల ఆమెకు ప్రముఖ క్రికెటర్లు, మాజీ సహచరులు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వారి అభిమానులు ఈ సందర్భంగా అభినందనలు తెలియజేశారు. 

Also Read: School Holiday: స్కూళ్లకు రేపు కూడా సెలవు..రాబోయే 24 గంటలు జాగ్రత్త..ఆదేశాలు జారీ చేసిన కలెక్టర్లు!

పరిచయం ఎక్కడ?
లండన్‌లోని CAA బేస్‌లో ఫుట్‌బాల్ ఏజెంట్, మహిళా ఫుట్‌బాల్ అధిపతి డానీ, జార్జ్ మధ్య పరిచయం ఏర్పడింది.  ఆ తర్వాత వారు 2023లో కేప్ టౌన్ పర్యటనలో డానీ ప్రపోజ్ చేసింది. అప్పుడే వారిద్దరి నిశ్చితార్థం జరిగిపోయింది. జూన్ 2024 నాటికి వారు వివాహం చేసుకుని ఆడంబరంగా పెళ్లితంతు కానిచ్చేశారు. ఇప్పుడు వారిద్దరూ పేరెంట్స్ కాబోతున్నారు. 

కోహ్లీపై మోజు పడింది!
చాలమందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే.. ఈ ఇంగ్లాండ్ మహిళా క్రికెటర్ డేనీ వ్యాట్ గతంలో విరాట్ కోహ్లీకి వీరాభిమాని. 2014లో విరాట్ కోహ్లీ ఆటకు ఫిదా అయిన డేనీ.. బహిరంగంగా అతనికి ప్రేమను వ్యక్తపరిచింది. "కోహ్లీ నన్ను పెళ్లిచేసుకుంటావా" అంటూ సరదాగా ట్వీట్ చేసింది.

ఆ పోస్టుతో ఒక్కసారిగా ఆమె పేరు భారత్‌లో తెగ ట్రెండ్ అయ్యింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ విరాట్ కోహ్లీకి ఒన్‌సైడ్ లవర్‌గానే ఆమెను క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ గుర్తుపెట్టుకున్నారు. విచిత్రం ఏమిటంటే.. ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్‌లో విరాట్ కోహ్లీ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఫ్రాంఛైజీ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు టీమ్ తరఫున ఈమె ఉమెన్ ప్రీమియర్ లీగ్‌లో ఆడింది.

Also Read: EPF Salary Limit: ఉద్యోగులకు మరో గుడ్‌న్యూస్..పీఎఫ్ పరిమితి రూ.15,000 నుంచి రూ.30,000కి పెంపు?! పార్లమెంట్‌లో మోదీ సర్కారు క్లారిటీ!

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

