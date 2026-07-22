David Warner Drink And Drive: ఆస్ట్రేలియా మాజీ బ్యాటర్ డేవిడ్ వార్నర్ సిడ్నీలో మధ్యస్థాయి మద్యం తాగి వాహనం నడిపిన నేరాన్ని అంగీకరించారు. దీంతో అతనికి తొమ్మిది నెలల వరకు జైలు శిక్ష, డ్రైవింగ్ నిషేధం విధించే అవకాశం ఉంది. ఈ విషయం సిడ్నీ థండర్ జట్టులో తన కెప్టెన్సీ నిలబడే దానిపై అనేక ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నారు. ఇకపై జట్టులో కెప్టెన్గా కొనసాగుతాడా? లేదా జట్టు నుంచి వైదొలగుతాడా? అని పలువురు క్రికెట్ విశ్లేషకులు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఏం జరిగింది?
ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో సిడ్నీలో యాదృచ్ఛికంగా రోడ్డు పక్కన నిర్వహించిన బ్రీత్ టెస్ట్లో మద్యం తాగి వాహనం నడిపిన నేరాన్ని అంగీకరించిన ఆస్ట్రేలియా మాజీ బ్యాటర్ డేవిడ్ వార్నర్కు తొమ్మిది నెలల వరకు జైలు శిక్ష పడే అవకాశం ఉంది. ఈస్టర్ ఆదివారం నాటి సంఘటనకు సంబంధించి మధ్యస్థాయి మద్యం తాగి వాహనం నడిపిన నేరాన్ని వార్నర్ తరఫున అతని న్యాయవాది బాబీ హిల్ అంగీకరించినట్లు, ఆస్ట్రేలియా మాజీ ఓపెనర్ బుధవారం వేవర్లీ స్థానిక కోర్టు ముందు హాజరు కాలేదని క్రికెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
2026 ఏప్రిల్ 5న సిడ్నీ తూర్పు శివారు ప్రాంతాల్లో పోలీసులు వార్నర్ను ఆపి, రోడ్డు పక్కన నిర్వహించిన బ్రీత్ టెస్ట్లో మద్యం ఉన్నట్లు పాజిటివ్గా నిర్ధారించారు. అనంతరం తదుపరి పరీక్షల కోసం అతడిని మారుబ్రా పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకెళ్లగా, అతని రక్తంలో ఆల్కహాల్ గాఢత 0.104గా నమోదైంది. ఇది చట్టపరమైన పరిమితికి రెట్టింపు కంటే ఎక్కువ.
ఆస్ట్రేలియా మాజీ బ్యాటర్ డేవిడ్ వార్నర్కు ఈ కేసులో ఆగస్టు 18న శిక్ష విధించనున్నారు. ఈ శిక్షలో భాగంగా అతను కనీసం ఆరు నెలల పాటు డ్రైవింగ్ చేయకుండా అనర్హత, A$2,200 ($1,500) అంటే భారత కరెన్సీ ప్రకారం.. రూ.2.12 లక్షల వరకు జరిమానాతో పాటు తొమ్మిది నెలల వరకు జైలు శిక్షను ఎదుర్కోవచ్చు.
వార్నర్ నేర అంగీకారం..
ఇదే కేసుపై మే నెలలో మొదటిసారి కోర్టులో వాదనకు వచ్చినప్పుడు.. వార్నర్ తన నేరాన్ని అంగీకరించాడు. మద్యం తాగిన క్రమంలో ట్యాక్సీలో వెళ్లకుండా తన కారులో నిర్లక్ష్యపూరితమైన నిర్ణయమని వార్నర్ అంగీకరించినట్లు అతని తరఫు న్యాయవాది బాబీ హిల్ తెలిపారు.
కెప్టెన్సీపై ప్రభావం..
రాబోయే బిగ్బాష్ లీగ్లోని సిడ్నీ థండర్ జట్టు కెప్టెన్గా వార్నర్ స్థానం కూడా పరిశీలనకు గురైంది. మద్యం తాగి వాహనం నడపడం వల్ల కలిగే ప్రమాదాల గురించి అవగాహన పెంచే లక్ష్యంతో న్యూ సౌత్ వేల్స్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఒక కార్యక్రమంలో సిడ్నీ థండర్, సిడ్నీ సిక్సర్స్, న్యూ సౌత్ వేల్స్ బ్లూస్ జట్లు భాగమయ్యాయి. అయితే ఈ క్రమంలో వార్నర్ను జట్టు నాయకత్వ బాధ్యతల నుంచి తప్పించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
పాకిస్తాన్ సూపర్ లీగ్ సందర్భంగా కరాచీ కింగ్స్ జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించిన వార్నర్, ఆ లీగ్ మధ్యలో ఆస్ట్రేలియా వెళ్లి అక్కడ మద్యం తాగి పోలీసులకు పట్టుబడ్డాడు. గతంలోనూ దక్షిణాఫ్రికాలో జరిగిన ఆస్ట్రేలియా 2018 బాల్ ట్యాంపరింగ్ కుంభకోణంలో ప్రమేయం ఉన్నందుకు, వార్నర్పై కెప్టెన్సీ చేయకుండా గతంలో ఏడాది కాలం పాటు నిషేధం విధించారు. అయితే, 2024లో ఆ నిషేధాన్ని ఎత్తివేయడంతో ఆ వెంటనే వార్నర్ సిడ్నీ థండర్ కెప్టెన్గా నియమితులవడానికి మార్గం సుగమమైంది.
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