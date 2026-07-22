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David Warner Guilty: ఆస్ట్రేలియా క్రికెటర్ డేవిడ్ వార్నర్‌కు జైలు శిక్ష?! ఆ కేసులో అడ్డంగా బుక్కయ్యాడు..చివరికి!

David Warner Drink And Drive: ఆస్ట్రేలియా మాజీ క్రికెటర్ డేవిడ్ వార్నర్‌కు జైలు శిక్ష పడే అవకాశం ఉంది. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌లో ఆస్ట్రేలియాలో మద్యం తాగి వాహనం నడిపినట్లు పోలీసులకు పట్టుబడ్డాడు. దీంతో అతనిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు కోర్టులో హాజరు పరచగా.. ఆ నేరాన్ని అంగీకరిస్తూ వార్నర్ కోర్టుకు తెలిపాడు. దీంతో అతనిపై భారీగా జరిమానాతో పాటు జైలు శిక్ష పడే అవకాశం ఉందని క్రికెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 22, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:53 PM IST
David Warner Guilty: ఆస్ట్రేలియా క్రికెటర్ డేవిడ్ వార్నర్‌కు జైలు శిక్ష?! ఆ కేసులో అడ్డంగా బుక్కయ్యాడు..చివరికి!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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David Warner Guilty: ఆస్ట్రేలియా క్రికెటర్ డేవిడ్ వార్నర్‌కు జైలు శిక్ష?! ఆ కేసులో అడ్డంగా బుక్కయ్యాడు..చివరికి!
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