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Abishek Porel: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ స్టార్‌ క్రికెటర్‌ అభిషేక్‌ పరేల్‌ అరెస్ట్‌.. ఎందుకో తెలుసా?

Abishek Porel Arrested Over Assault Allegations On Medical Student: లైంగిక వేధింపుల కేసులో యువ క్రికెటర్‌ అభిషేక్‌ పరేల్‌ అరెస్టయ్యాడు. కలకత్తా హైకోర్టు ఆదేశాలతో అతడిని పోలీసులు అరెస్ట్‌ కావడం క్రీడా రంగంలో కలకలం రేపింది. అతడి అరెస్టును పోలీసులు ధ్రువీకరించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 11, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 04:18 PM IST
Abishek Porel: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ స్టార్‌ క్రికెటర్‌ అభిషేక్‌ పరేల్‌ అరెస్ట్‌.. ఎందుకో తెలుసా?
Image Credit: Abishek Porel Arrest

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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