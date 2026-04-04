DC Vs MI Match 2026 Result: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్‌ (ఐపీఎల్ 2026)లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ మరో విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది. శనివారం ఢిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా ముంబై ఇండియన్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఆతిథ్య జట్టు విజయం సాధించింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 4, 2026, 07:28 PM IST

6
6
5
7
DC Vs MI Match 2026 Result: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్‌ (ఐపీఎల్ 2026)లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ మరో విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది. శనివారం ఢిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా ముంబై ఇండియన్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఆతిథ్య జట్టు విజయం సాధించింది. 163 పరుగుల లక్ష్యాన్ని కేవలం 18.1 ఓవర్లలో చేరుకొని.. 6 వికెట్ల తేడాతో ఢిల్లీ గెలుపును నమోదు చేసుకుంది. 

163 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలో దిగిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్.. ఆరంభంలో తడబడింది. తొలి ఓవర్‌లోనే కేఎల్‌ రాహుల్‌ ఒక్క పరుగుకే వెనుదిరగ్గా.. రెండో ఓవర్‌లోని బుమ్రా బౌలింగ్‌లో నితీశ్ రానా (డకౌట్) రనౌటయ్యాడు. ఆ వెంటనే బ్యాటింగ్‌కు క్రీజ్‌లో దిగిన నిశాంక, సమీర్‌ రిజ్వి కలిసి ఢిల్లీ విజయానికి బాటలు వేశారు. 

ఇంపాక్ట్‌ ప్లేయర్‌గా వచ్చిన సమీర్‌ రిజ్వి 51 బంతుల్లో 90 పరుగులు రాబట్టి (7 సిక్సర్లు, 7 ఫోర్లు) సత్తాచాటాడు. దీంతో పాటు నిశాంక 44 పరుగులు చేయగా.. మిల్లర్‌ 21 రన్స్ చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. ముంబై ఇండియన్స్ బౌలర్లలో దీపక్‌ చాహర్‌, బాష్‌, శాంట్నర్‌ తలో వికెట్‌ పడగొట్టారు. అయితే ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌కు ఇది వరుసగా రెండో విజయం కావడం విశేషం.  

అంతకుముందు టాస్‌ ఓడి.. బ్యాటింగ్ చేసిన ముంబై ఇండియన్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లు నష్టపోయి.. 162 పరుగులు రాబట్టింది.  సూర్యకుమార్ యాదవ్ (51 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో అలరించాడు. అయితే ముంబై టీమ్‌లో సూర్యకుమార్ యాదవ్ టాప్ స్కోరర్ కావడం గమనార్హం. 

ఆ తర్వాత బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన రోహిత్‌ శర్మ 35 పరుగులు, నమన్‌ 28 పరుగులు, శాంట్నర్‌ 18 (నాటౌట్) రన్స్ రాబట్టాడు. అయితే ముంబై ఇన్నింగ్స్‌లో ముఖేశ్‌ కుమార్‌ 2 వికెట్లు పడగొట్టగా.. లుంగి ఎంగిడి, విప్రాజ్‌, అక్షర్‌ పటేల్‌, నటరాజన్‌లకు చెరో వికెట్‌ లభించింది. అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్య దూరమవ్వగా.. హార్దిక్ స్థానంలో సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఈ మ్యాచ్‌కు కెప్టెన్సీ వహించాడు. 

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

