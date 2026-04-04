DC Vs MI Match Preview 2026: ఐపీఎల్ 2026లో నేడు అనగా ఏప్రిల్ 4వ తేదీన డబుల్ హెడర్ మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి. ఇందులో భాగంగా తొలి మ్యాచ్లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, ముంబై ఇండియన్స్ జట్లు అరుణ్ జైట్లీ క్రికెట్ స్టేడియం వేదికగా తలపడనున్నాయి. ఈ లీగ్లో ఇప్పటి వరకు ఢిల్లీ, ముంబై జట్లు ఆడిన ఒక మ్యాచ్లోనూ విజయం సాధించారు. అయితే పాయింట్ల పట్టికలో రన్రేట్ వ్యత్యాసంతో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టు 4వ స్థానంలో ఉండగా.. ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు 5వ స్థానంలో ఉంది.
ఈ వారం ప్రారంభంలో జరిగిన తమ ఐపీఎల్ 2026 ఆరంభ మ్యాచ్లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టు.. లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ను ఆరు వికెట్ల తేడాతో ఓడించగా.. గత వారం కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ను ఓడించిన ముంబై ఇండినయన్స్ జట్టు ఈ సీజన్ను గెలుపుతో ప్రారంభించింది. కేకేఆర్తో జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో ముంబై 6 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందినా.. నేడు ఢిల్లీతో జరిగిన మ్యాచ్ మరింత సవాళ్లను కూడుకున్నది. ఇటీవలే లక్నో సూపర్ జెయింట్స్తో జరిగిన మ్యాచ్తో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టు బలంగా కనిపిస్తోంది. కుల్దీప్ యాదవ్, అక్షర్ పటేల్ వంటి అద్భుతమైన బౌలర్లు ఢిల్లీ వైపు ఉన్నారు.
మరోవైపు ఇటీవలే కోల్కతా నైట్రైడర్స్తో జరిగిన తమ తొలి లీగ్ మ్యాచ్లో ముంబై ఇండియన్స్ 5 బంతులు మిగిలుండగానే 221 పరుగుల లక్ష్యాన్ని చేధించింది. ముంబై జట్టు కూడా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్కు మంచి పోటీ ఇస్తుంది. అయితే జట్టులో వారి వారి బలాబలాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఢిల్లీతో మ్యాచ్కు మిచెల్ శాంట్నర్ అందుబాటులోకి రావడంతో ముంబై మరింత బలంగా కనిపిస్తోంది. అలాగే ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ పేసర్ మిచెల్ స్టార్క్ ఈ మ్యాచ్లో అందుబాటులో లేడు.
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, ముంబై ఇండియన్స్ జట్లు గతంలో తలపడిన మ్యాచ్ల ఫలితాల ఆధారంగా ముంబై ఇండియన్స్దే పైచేయి కనిపిస్తుంది. వారిద్దరూ కలిసి ఆడిన 6 మ్యాచ్ల్లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టు 5 సార్లు ఓడారు. అయితే ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టుకు ఇదో పెద్ద అడ్డంకిగా మారనుంది.
అంతేకాకుండా మ్యాచ్ జరుగుతున్న అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం పిచ్ బ్యాటింగ్కు అనువుగా ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి ముంబై ఇండియన్స్ జట్టులో బ్యాటర్లు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు. ఐపీఎల్ 2025లో అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో మొదటి ఇన్నింగ్స్ సగటు స్కోరు 203 పరుగులుగా ఉంది. ఐపీఎల్ 2025లో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్పై సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు అత్యధికంగా 278/3 స్కోరు రాబట్టిన పిచ్ నంబరు 6పై ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ వర్సెస్ ముంబై ఇండియన్స్ తలపడనున్నారు.
కేఎల్ రాహుల్, నితీష్ రాణా, పతుమ్ నిస్సంక, సమీర్ రిజ్వీ, డేవిడ్ మిల్లర్, ట్రిస్టన్ స్టబ్స్, అక్షర్ పటేల్ వంటి పటిష్టమైన ఆటగాళ్లు ఢిల్లీ పిచ్పై మంచి స్కోరు చేసే అవకాశం ఉంది. అలాగే ముంబై ఇండియన్స్ జట్టులో రోహిత్ శర్మ, ర్యాన్ రికెల్టన్, తిలక్ వర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్, హార్దిక్ పాండ్యా, నమన్ ధీర్, షెర్ఫేన్ రూథర్ఫోర్డ్, మిచెల్ శాంట్నర్ కూడా మంచి ఫామ్లో కనిపిస్తున్నారు. ఒకవేళ ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు తొలుత బ్యాటింగ్ చేస్తే.. భారీ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించగలిగే సత్తా ఆ జట్టు బ్యాటర్లలో ఉంది.
బౌలింగ్ విషయంలో ఇరు జట్లూ సమానంగా ఉన్నాయి. ఢిల్లీ టీమ్కు చెందిన విప్రజ్ నిగమ్, కుల్దీప్ యాదవ్, లుంగి ఎంగిడి, ముఖేష్ కుమార్, టి నటరాజన్ ముంబైని ఇబ్బంది పెట్టగలరు. అదే విధంగా ముంబై జట్టులో కూడా మిచెల్ శాంట్నర్, శార్దూల్ ఠాకూర్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, మయాంక్ మార్కండే, ట్రెంట్ బౌల్ట్ వంటి అగ్రశ్రేణి బౌలర్లు ఉన్నారు. కానీ, బ్యాటింగ్ బలంగా ఉంటేనే ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్పై గెలిచేందుకు ముంబైకి ఇది మంచి అవకాశంగా కనిపిస్తుంది.
DC vs MI తుది జట్లు అంచనా..
ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు: రోహిత్ శర్మ, ర్యాన్ రికెల్టన్ (వికెట్ కీపర్), తిలక్ వర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్, హార్దిక్ పాండ్యా (కెప్టెన్), నమన్ ధీర్, షెర్ఫానే రూథర్ఫోర్డ్, మిచెల్ సాంట్నర్, శార్దూల్ ఠాకూర్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, మయాంక్ మార్కండే, ట్రెంట్ బౌల్ట్.
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తుదిజట్టు: కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), పాతుమ్ నిస్సాంక, నితీష్ రాణా, అక్షర్ పటేల్ (కెప్టెన్), డేవిడ్ మిల్లర్, ట్రిస్టన్ స్టబ్స్, సమీర్ రిజ్వీ/అశుతోష్ శర్మ, విప్రజ్ నిగమ్, కుల్దీప్ యాదవ్, లుంగీ ఎన్గిడి, ముఖేష్ కుమార్, టి నటరాజన్.
Also Read: Abhishek Sharma Fined: ఐపీఎల్లో అభిషేక్ శర్మకు ఎదురుదెబ్బ..మ్యాచ్ గెలిచినా తప్పని తిప్పలు..జరిమానా కట్టాల్సిందే!
Also Read: 8th Pay Commission: పోరుబాటకు సిద్ధమైన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు?! ఓపీఎస్, పెన్షన్లపై 8వ వేతన సంఘంతో పోరాటం.. ఇకపై చావో రేవో!
