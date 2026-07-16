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లాస్ట్ మినిట్ మ్యాజిక్..ఫైనల్‌లోకి అర్జెంటీనా.. సెమీస్‌లో ఇంగ్లండ్‌పై గెలుపు..!!

World Cup final: బుధవారం జరిగిన ప్రపంచ కప్ సెమీ-ఫైనల్‌లో ఇంగ్లండ్‌పై అర్జెంటీనా 2-1 తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ విజయంతో లియోనెల్ మెస్సీ సారథ్యంలోని ప్రస్తుత ఛాంపియన్లు స్పెయిన్‌తో వారాంతంలో జరిగే ప్రతిష్టాత్మక మ్యాచ్‌కు అర్హత సాధించారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 16, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:08 AM IST
లాస్ట్ మినిట్ మ్యాజిక్..ఫైనల్‌లోకి అర్జెంటీనా.. సెమీస్‌లో ఇంగ్లండ్‌పై గెలుపు..!!
Image Credit: ZEE NEWS

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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