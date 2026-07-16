World Cup final: అర్జెంటీనా తమ చిరకాల ప్రత్యర్థి ఇంగ్లాండ్పై సెమీ-ఫైనల్లో ఘన విజయం సాధించి.. వరుసగా రెండోసారి ఫైనల్కు చేరుకుంది. చివరి క్షణాల్లో అద్భుతంగా రాణించిన అర్జెంటీనా.. ఇంగ్లాండ్ను 2-1 తేడాతో ఓడించింది. అర్జెంటినా.. జూలై 19న జరిగే మెగా-ఫైనల్లో స్పెయిన్తో తలపడతారు. మ్యాచ్ ప్రారంభం నుంచి ఇరు జట్లు దూకుడుగా ఆడినప్పటికీ, మొదటి అర్ధభాగం స్కోరు లేకుండానే ముగిసింది. 55వ నిమిషంలో ఆంథోనీ గోర్డాన్ చేసిన గోల్తో ఇంగ్లాండ్ ఆధిక్యంలోకి వచ్చింది. ఆ తర్వాత, ఇంగ్లాండ్ రక్షణ పటిష్టంగా కనిపించడంతో, ఆ జట్టు ఫైనల్కు చేరుకుంటుందని అనిపించింది. అయితే, చివరి నిమిషాల్లో అర్జెంటీనా తమ ఆట స్వరూపాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది. 85వ నిమిషంలో ఎంజో ఫెర్నాండెజ్ స్కోరును సమం చేసి, మ్యాచ్ను ఉత్కంఠభరితంగా మార్చాడు.
ఆ తర్వాత, అదనపు సమయంలో, లియోనెల్ మెస్సీ అందించిన అద్భుతమైన క్రాస్ను లౌటారో మార్టినెజ్ హెడర్తో గోల్గా మలిచి అర్జెంటీనాకు చారిత్రాత్మక విజయాన్ని అందించాడు. అర్జెంటీనా కెప్టెన్ లియోనెల్ మెస్సీ ఈ మ్యాచ్లో తన అనుభవాన్ని పూర్తిగా ఉపయోగించుకున్నాడు. కీలక సమయంలో మెస్సీ అందించిన అసిస్ట్ అర్జెంటీనా విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. ఈ టోర్నమెంట్లో మొత్తం 8 గోల్స్తో అతను గోల్డెన్ బూట్ రేసులో కూడా ముందంజలో ఉన్నాడు.
జూలై 19న, ఫైనల్లో అర్జెంటీనా స్పెయిన్తో తలపడనుంది. ఆ మ్యాచ్లో తమ సత్తా చాటి, వరుసగా రెండో టైటిల్ను గెలవాలని అర్జెంటీనా అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. మరోవైపు, టోర్నమెంట్ అంతటా అద్భుతమైన సత్తా చాటిన స్పెయిన్ కూడా టైటిల్పై కన్నేసింది. ఫుట్బాల్ అభిమానులు ఈ మ్యాచ్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. తన అద్భుతమైన కెరీర్లో ఇదే చివరి ప్రపంచ కప్ అవుతుందని భావిస్తున్న టోర్నమెంట్లో ఆడుతున్న 39 ఏళ్ల మెస్సీకి ఈ విజయం ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది.
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