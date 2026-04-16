LSG vs RCB: ఐపీఎల్‌ 2026లో డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ బెంగళూరు జోరు.. లక్నో బేజారు

Defending Champion Royal Challengers Bengaluru Dominates In IPL 2026 Get Fourth Victory: ఐపీఎల్‌ 2026లో డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు ఆల్‌రౌండ్‌ ప్రదర్శన కనబర్చిన లక్నో సూపర్‌ జియాంట్స్‌ను చిత్తు చేసింది. తక్కువ పరుగుల మ్యాచ్‌లో విరాట్‌ కోహ్లీ దూకుడైన బ్యాటింగ్‌తో బెంగళూరు విజయం సాధించింది. ఐదు వికెట్ల తేడాతో లక్నో ఓటమిపాలైంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 16, 2026, 12:14 AM IST

RCB Beat LSG By 5 Wickets: డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు ఐపీఎల్‌ 2026లో ఆధిపత్యం చలాయిస్తోంది. వరుస విజయాలతో దూసుకెళ్తున్న బెంగళూరు జోరు కనపడుతోంది. లక్నో సూపర్‌ జియాంట్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లోనూ విజయం సాధించి మొత్తం నాలుగు విజయాలతో పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానానికి ఎగబాకింది. ఆల్‌రౌండ్‌ ప్రదర్శన కనబర్చి లక్నోను ఐదు వికెట్ల తేడాతో ఓడించింది. ఈ మ్యాచ్‌కు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో బుధవారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో టాస్‌ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన లక్నో సూపర్‌ జియాంట్స్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లకు 146 పరుగులు చేసి ఆలౌటైంది. ఏ ఒక్క బ్యాటర్‌ కూడా భారీ స్కోర్‌ సాధించలేకపోవడంతో తక్కువ స్కోర్‌కు పరిమితమైంది. బెంగళూరు బౌలర్లు అద్భుతంగా బంతులు వేసి పరుగులు నియంత్రించడమే కాకుండా వికెట్లన్నింటిని తీసేశారు. తక్కువ లక్ష్యాన్ని బెంగళూరు బ్యాటర్లు 15.1 ఓవర్‌లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి సాధించారు. విరాట్‌ కోహ్లీ అర్ధ సెంచరీకి ఒక్క పరుగు దూరంలో నిలిచిపోయాడు. తక్కువ స్కోర్‌ను లక్నో బౌలర్లు ఏమాత్రం కాపాడలేకపోయారు.

లక్నో తరఫున మిచెల్‌ మార్ష్‌ 32 బంతుల్లో 40 పరుగులు చేయగా.. మార్‌క్రమ్‌ (12), కెప్టెన్‌ రిషబ్‌ పంత్‌ (1), అబ్దుల్‌ సమద్‌ (0), జార్జ్‌ లిండే (7), మహ్మద్‌ షమీ (0), అవేశ్ ఖాన్‌ (1) ఇలా అందరూ అతి తక్కువ స్కోర్‌ నమోదు చేశారు. ఆయూశ్‌ బదౌనీ 24 బంతుల్లో 38 పరుగులతో రాణించగా.. ముకుల్‌ చౌదరి మరోసారి తన బ్యాట్‌తో సత్తా చాటాడు. 28 బంతుల్లో 39 పరుగులు సాధించి ప్రత్యర్థికి గౌరవ ప్రదమైన లక్ష్యం ఇచ్చాడు. బెంగళూరు బౌలర్లు మ్యాజిక్‌ చేశారు. లక్నో బ్యాటర్లను ఏమాత్రం ఆడకుండా చేసి తక్కువ స్కోర్‌కు పరిమితం చేశారు. రసిక్‌ సలామ్‌ 4 వికెట్లతో లక్నో నడ్డి విరవగా.. సీనియర్‌ బౌలర్‌ భువనేశ్వర్‌ కుమార్‌ అద్భుతమైన బంతులతో మూడు వికెట్లు తీశాడు. కృనాల్‌ పాండ్యా రెండు, జోష్‌ హేజిల్‌వుడ్‌ ఒక వికెట్‌ తీశాడు.

తక్కువ లక్ష్యాన్ని బెంగళూరు పది ఓవర్లకు పూర్తి చేస్తుందని భావించగా.. కొంత గట్టిగానే పోరాడాల్సి వచ్చింది. ఫిల్‌ సాల్ట్‌ 7 పరుగులకే పరిమితమవగా.. విరాట్‌ కోహ్లీ మరోసారి బ్యాట్‌తో సత్తా చాటాడు. 34 బంతుల్లో 49 పరుగులు చేసి అర్ధ సెంచరీకి ఒక్క పరుగు దూరంలో ఔటయ్యాడు. ఆరు ఫోర్లు బాదగా.. ఒక సిక్సర్‌ నమోదు చేశాడు. దేవదత్‌ పడిక్కల్ తక్కువ స్కోర్‌ (10) చేయగా.. కెప్టెన్‌ రజత్‌ పాటిదార్‌ (27), జితేశ్‌ శర్మ (23) పరుగులు చేసి జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చారు. టిమ్‌ డేవిడ్‌, రొమారియా షెఫర్డ్‌ సమాన స్కోర్‌ (14) నమోదు చేసి విజయం అందించారు. తక్కువ స్కోర్‌ను కాపాడేందుకు లక్నో బౌలర్లు ఏమాత్రం శ్రమించలేదు. మొదట దూకుడుగా కనిపించినా బెంగళూరు బ్యాటర్ల ధాటికి అది ఏమాత్రం సరిపోలేదు. అయినా కూడా ప్రి్స్‌ యాదవ్‌ అద్భుతమైన 3 వికెట్లు తీయగా.. అవేశ్‌ ఖాన్‌ దూకుడు మీద ఉన్న కోహ్లీతోపాటు మరొకరిని ఔట్‌ చేశాడు.

ఆడిన ఐదు మ్యాచ్‌ల్లో నాలుగు విజయాలు, ఒక ఓటమితో బెంగళూరు అగ్రస్థానంలోకి దూసుకెళ్లగా.. ఓటమితో లక్నో 3 ఓటములు, రెండు విజయాలతో పాయింట్ల పట్టికలో చివరి ఉనంచి నాలుగో స్థానానికి పరిమితమైంది. రేపు ముంబై, పంజాబ్‌ మధ్య కీలక పోరు నడవనుంది.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

IPL 2026Royal challengers BengaluruLucknow super giantsLSG vs RCBRCB vs LSG

