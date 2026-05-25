DC Beat KKR By 40 Runs: దాదాపు రెండు నెలల పాటు అలరించిన ఐపీఎల్ 2026 చివరి దశకు చేరుకుంది. ఆదివారంతో లీగ్ దశ ముగియగా ఆఖరి మ్యాచ్లో కలకత్తా నైట్రైడర్స్పై ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. మ్యాచ్ ఫలితాలు టోర్నీని ఎలాంటి మలుపు తిప్పకపోయినా పరువు కాపాడుకునేందుకు ఇరు జట్లు అత్యంత ప్రాధాన్యంతో మ్యాచ్లో తలపడ్డాయి. కలకత్తాపై ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శన చేసిన ఢిల్లీ ఆఖరు విజయాన్ని అందుకుని పరువు కాపాడుకుంది. 40 పరుగుల తేడాతో కలకత్తాపై ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ విజయం సాధించింది. మ్యాచ్ విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.
తొలి మ్యాచ్లో ముంబై ఇండియన్స్పై రాజస్థాన్ రాయల్స్ గెలిచి ఐపీఎల్ 2026 ప్లే ఆఫ్స్ బెర్తును దక్కించుకున్న వేళ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, కలకత్తా నైట్రౌడర్స్ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్కు ప్రాధాన్యం లేదు. ఈడెన్ గార్డెన్స్లో జరిగిన మ్యాచ్లో టాస్ ఓడి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తొలుత బ్యాటింగ్ చేసింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి ఢిల్లీ 2023 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ కేఎల్ రాహుల్ (60) అర్ధ శతకంతో చెలరేగి ఆడగా.. 4 ఫోర్లు బాదాడు. కెప్టెన్ అక్షర్ పటేల్ 39 పరుగులతో రాణించగా.. సాహిల్ పరాఖ్ (24), డేవిడ్ మిల్లర్ (28), అశుతోష్ శర్మ (18) తలా కొన్ని పరుగులు చేశారు. కలకత్తా బౌలర్లు పరిమితంగా వేసి ఢిల్లీ స్కోర్బోర్డును కొంత నియంత్రించారు. సౌరభ్ దుబే రెండు వికెట్లతో పర్వాలేదనిపించగా.. అనుకూల్ రాయ్, సునీల్ నరైన్, వరుణ్ చక్రవర్తి తలా ఒక్కో వికెట్ పడగొట్టారు.
ఢిల్లీ విధించిన లక్ష్యాన్ని ఛేదించడానికి దిగిన కలకత్తా నైట్రైడర్స్ కుప్పకూలి 18.4 ఓవర్లు 163 పరుగులు చేసి మ్యాచ్ను చేజార్చుకుంది. కెప్టెన్ అజింక్యా రహానే అద్భుతమైన అర్ధ శతకంతో మెరిసినా.. మిగతా బ్యాటర్లు సహకరించలేకపోయారు. 39 బంతుల్లో 63 పరుగులు చేసిన అజింక్యా నాలుగేసి ఫోర్లు, సిక్సర్లు నమోదు చేశాడు. ఫిన్ అలెన్ (20), మనీష్ పాండే (25), రావుమెన్ పావెల్ (29) పోరాడినా విజయానికి కావాల్సిన పరుగులు రాబట్టలేకపోయారు. కామెరూన్ గ్రీన్ రెండు పరుగులకే పరిమితమవగా.. రింకూ సింగ్, కార్తీక్ త్యాగి డకౌటయ్యాడు. అనుకూల్ రాయ్ (9), వరుణ్ చక్రవర్తి (5) తక్కువ పరుగులు నమోదు చేశారు. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ బౌలర్లు అద్భుతంగా బంతులు వేసి ప్రత్యర్థిని లక్ష్యాన్ని చేరుకోకుండా అడ్డగించింది. బౌలర్లంతా సమష్టి కృషితో కలకత్తా కుప్పకూలింది. లుంగి ఎంగిడి, కుల్దీప్ యాదవ్ మూడు వికెట్లు తీసి కలకత్తాను భారీ దెబ్బతీశారు. మిచెల్ స్టార్క్ రెండు వికెట్లు, కెప్టెన్ అక్షర్ పటేల్ ఒక వికెట్ పరిమితమయ్యాడు. ఈ విజయంతో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ పరువు నిలబెట్టుకోగా.. కలకత్తా నైట్రైడర్స్ సొంత గడ్డపై చివరి మ్యాచ్ను కూడా కోల్పోయి ఘోర పరాభవం ఎదుర్కొంది.
ఈ మ్యాచ్తో ఐపీఎల్ 2026 లీగ్ దశ ముగిసింది. అన్ని జట్లు 14 మ్యాచ్లు ఆడగా కలకత్తా, ఢిల్లీ జట్లు కూడా పూర్తి చేశాయి. మొత్తం 14 ఆడిన ఇరు జట్లలో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఏడేసి విజయాలు, ఓటములను చవిచూసిన 14 పాయింట్లు ఖాతాలో వేసుకుంది. ఇక కలకత్తా నైట్రౌడర్స్ మొత్తం 14 మ్యాచ్లు ఆడి 6 విజయాలు, ఏడు ఓటములను చవిచూసింది. వీరిద్దరి మధ్య జరిగిన మ్యాచ్ ముగియడంతో ఐపీఎల్ 2026 లీగ్ మ్యాచ్ల దశ ముగిసింది. ఇక సోమవారం ఒక రోజు విరామం తర్వాత మంగళవారం బెంగళూరు, గుజరాత్ మధ్య ఎలిమినేటర్ తొలి మ్యాచ్ జరగనుండగా.. బుధవారం హైదరాబాద్, రాజస్థాన్ మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది.