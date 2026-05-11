DC vs PBKS Highglights: ఓటమి లేకుండా వరుస విజయాలతో ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ఆరంభంలో అదరగొట్టిన పంజాబ్ కింగ్స్ వరుస పరాజయాలతో ప్లేఆఫ్స్ను సంక్లిష్టం చేసుకుంటోంది. ఇక విజయాలు, ఓటములు చేస్తూ నిలకడగా రాణిస్తున్న ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ మరో అద్భుతమైన విజయంతో ప్లేఆఫ్స్ ఆశలను సజీవం చేసుకుంది. తాను ఇంకా ప్లేఆఫ్స్ రేసులో ఉన్నట్లు ప్రత్యర్థులకు చాటిచెప్పింది. ధర్మశాల వేదికగా జరిగిన రసవత్తర మ్యాచ్లో పంజాబ్ కింగ్స్పై ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ మూడు వికెట్ల తేడాతో విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించిన విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.
టాస్ ఓడి ప్రత్యర్థి ఆహ్వానం మేరకు పంజాబ్ కింగ్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి 210 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్, ప్రియాన్ష్ ఆర్య అర్ధ సెంచరీలతో చెలరేగి ఆడగా.. కూపర్ కనోలీ (38) మెరుగైన స్కోర్తో రాణించాడు. ప్రభు సిమ్రాన్ సింగ్ 18 పరుగులకు ఔటయిన వేళ కెప్టెన్ శ్రేయస్తో కలిసి ప్రియాన్ష్ ఆర్య చక్కటి ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 33 బంతుల్లో 56 పరుగులు చేసిన ప్రియాన్ష్.. వాటిలో 2 ఫోర్లు, 6 సిక్సర్లతో చెలరేగి ఆడాడు. ఇక శ్రేయస్ అయ్యర్ భారీ షాట్లతో 36 బంతుల్లో 59 పరుగులు (5 ఫోర్లు, మూడు సిక్సర్లు) చేసి జట్టుకు ప్రత్యర్థి భారీ స్కోర్ను లక్ష్యం నిర్దేశించాడు. మార్కస్ స్టొయినీస్ (1), శశాంక్ సింగ్ (0) తీవ్ర నిరాశపర్చిన వేళ సూర్యాంశ్ షెగ్డే 21 పరుగులతో గౌరవనీయ లక్ష్యాన్ని నిర్ధేశించారు. బౌలింగ్లో తొలి మ్యాచ్లోనే మాధవ్ తివారి అద్భుతంగా బంతులు వేసి రెండు వికెట్లు తీశాడు. మిచెల్ స్టార్క్ రెండు వికెట్లు తీయగా.. ముకేశ్ కుమార్ ఒక వికెట్ తీశాడు.
లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ 19 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి 216 పరుగులు చేసి విజయాన్ని అందుకుంది. కేఎల్ రాహుల్ (9), అభిషేక్ పోరెల్ (5), సాహిల్ పరాఖ్, త్రిస్టన్ స్టబ్స్ (12) అతి తక్కువ పరుగులు నమోదు చేశారు. విజయానికి కావాల్సిన లక్ష్యం దూరమవుతున్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకుని కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ 30 బంతుల్లో 56 పరుగులు (8 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు) భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. శ్రేయస్కు తోడుగా రంగంలోకి దిగిన డేవిడ్ మిల్లర్ 28 బంతుల్లోనే 51 పరుగులు (3 బౌండరీలు, 4 సిక్స్లు) చేశాడు. అశుతోష్ శర్మ (24), తొలి బ్యాటర్ మాధవ్ తివారీని దింపారు. టాపార్డర్ కాకుండా మిడిలార్డర్ తలా కొన్ని పరుగులు చేయడంతో జట్టు విజయం సునాయాసంగా మారింది. లక్ష్యాన్ని కాపాడుకునేందుకు పంజాబ్ కింగ్స్ బౌలర్లు ప్రయత్నించినా అప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది.
ఈ విజయంతో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తన పాయింట్లను మెరుగుపర్చుకోవడమే కాకుండా బిగ్బాస్కు టెన్షన్ వస్తోంది. 12 మ్యాచ్లు ఆడిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ 5 మ్యాచ్లను గెలిచి 7 ఫోర్లతో ఓటములు బాలికకు ఇబ్బంది కలిగి గమనార్హం. పంజాబ్ కింగ్స్ 11 మ్యాచ్లు ఆడి 6 విజయంతో ఉండగా.. 4 మ్యాచ్లు గెలిచింది.
