DC beat RR by 5 wickets: ఐపీఎల్ 2026 ముగింపు దశకు చేరుకున్న సమయంలో రసవత్తర పోరు సాగుతోంది. ప్లేఆఫ్స్ నుంచి దూరమైన జట్లు రేసులో ఉన్న జట్లను దెబ్బతీస్తున్నాయి. తాజాగా రాజస్థాన్ రాయల్స్ను ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ భారీ దెబ్బ తీసింది. రాజస్థాన్ తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్లో ఢిల్లీ ఆల్ రౌండ్ ప్రదర్శన కనబర్చింది. అద్భుతంగా పోరాడిన ఢిల్లీ జట్టును మ్యాచ్ సొంతం చేసుకుని రాయల్స్కు భారీ షాక్ ఇచ్చింది. ఐదు వికెట్ల తేడాతో ఢిల్లీ గెలిచింది. ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించిన విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఢిల్లీలో టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 193 పరుగులు చేసింది. యశస్వి జైస్వాల్ మరోసారి తక్కువ (12) స్కోర్కు ఔటవగా.. టీనేజర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ దూకుడుగా ఆడి 21 బంతుల్లో 46 పరుగులు చేశాడు. ధ్రువ్ జురేల్ అద్భుత ప్రదర్శన కనబర్చి 40 బంతుల్లో 53 పరుగులు చేశాడు. 5 ఫోర్లు, రెండు సిక్సర్లు నమోదు చేయగా.. కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ కూడా అద్భుతంగా ఆడి అర్ధ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. 26 బంతుల్లో 51 పరుగులు చేసి మూడు ఫోర్లు, ఐదు సిక్సర్లు నమోదు చేశాడు. ఫెరెరా గోల్డెన్ డకౌట్ కాగా.. రవి సింగ్ (4), శుభమ్ దుబే (5), దసూన్ శనక (10) ఏమాత్రం మోస్తరు పరుగులు చేయలేకపోయారు. మిచెల్ స్టార్క్ నాలుగు వికెట్లతో విజృంభించగా.. లుంగీ ఎంగిడి, మాధవ్ తివారీ తలా రెండేసి వికెట్లు తీశారు.
ఐపీఎల్ ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలు కోల్పోయిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ 19.2 ఓవర్లలోనే 5 వికెట్లు కోల్పోయి 197 పరుగులు చేసి మ్యాచ్ను సొంతం చేసుకుంది. అభిషేక్ పరేల్, కేఎల్ రాహుల్ అద్భుతంగా ఆడడంతో ఢిల్లీ నాలుగో విజయాన్ని ఖాతాలో వేసుకుంది. అభిషేక్ 31 బంతుల్లో 51 పరుగులు చేయగా.. ఏడు ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్ నమోదు చేశాడు. రాహుల్ 42 బంతుల్లో 56 పరుగులు చేసి ఒక ఫోర్, మూడు సిక్సర్లు బాదాడు. కెప్టెన్ అక్షర్ పటేల్ అద్భుతంగా ఆడి 34 పరుగులు చేసి మ్యాచ్ను విజయానికి చేరువలో చేశాడు. సాహిల్ పరాఖ్ (9), త్రిస్టన్ స్టబ్స్ (4), డేవిడ్ మిల్లర్ (9) తక్కువ పరుగులు చేయగా.. అశుతోష్ శర్మ మరోసారి బ్యాట్తో మెరిసి 18 పరుగులు చేసి జట్టుకు విజయాన్ని అందించాడు. తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ బౌలర్లు తడబడ్డారు. జోఫ్రా ఆర్చర్, బ్రిజేష్ శర్మ తలా రెండేసి వికెట్లు తీయగా.. దసూన్ శనక ఒక వికెట్ తీశాడు.
ఐపీఎల్ 2026 ప్లేఆఫ్స్ ఈ మ్యాచ్ గెలిస్తే ముందడుగు వేయాల్సిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ వెనుకడుగు వేసింది. ఏ రకంగానూ ప్లేఆఫ్స్కు వెళ్లలేని ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఈ మ్యాచ్లో విజయం సాధించి పరువు కాపాడుకుంది. అయితే ఈ విజయంతో రాజస్థాన్ ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలు దెబ్బతిన్నాయి. 12 మ్యాచ్లు ఆడిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఆరు విజయాలు, ఆరు ఓటములు సాధించింది. ఢిల్లీ క్యాపిట్స్ 13 మ్యాచ్లు ఆడి ఆరు విజయాలు ఏడు ఓటములు సాధించింది.