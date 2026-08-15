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Devdutt Padikkal: రెండేళ్ల తర్వాత దేవదత్‌ పడిక్కల్‌ అద్భుత రీఎంట్రీ.. శ్రీలంక తొలి టెస్టులో సెంచరీ

Devdutt Padikkal Strong Re entry And Slams Century Against Srilanka 1st Test Match: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం వేళ శ్రీలంకలో ఉన్న భారత జట్టు అదరగొట్టింది. తొలి టెస్టులో ప్రత్యర్థిపై భారీ స్కోర్‌ నమోదు చేసింది. దేవదత్‌ పడిక్కల్‌ అద్భుతంగా సెంచరీ చేయగా.. భారత్‌ తొలి రోజు ఆటను 288/2తో ముగించింది. శ్రీలంకతో జరిగిన టెస్టు మ్యాచ్‌ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 15, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:14 PM IST
Devdutt Padikkal: రెండేళ్ల తర్వాత దేవదత్‌ పడిక్కల్‌ అద్భుత రీఎంట్రీ.. శ్రీలంక తొలి టెస్టులో సెంచరీ
Image Credit: India vs Sri Lanka Highlights

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Devdutt Padikkal: రెండేళ్ల తర్వాత దేవదత్‌ పడిక్కల్‌ అద్భుత రీఎంట్రీ.. శ్రీలంక తొలి టెస్టులో సెంచరీ
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