MS Dhoni IPL 2026 Return: ప్రస్తుత ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ సీజన్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు ప్రదర్శన మిశ్రమంగా ఉంది. ముఖ్యమైన మ్యాచ్ల్లో ఓటమి పాలయ్యి.. ఇప్పుడు ప్లేఆఫ్స్ చేరుకునే ఆశలు నెమ్మదిగా సన్నగిల్లుతున్నాయి. అయితే జట్టులో కీలకంగా ఉన్న మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ తిరిగి జట్టులోకి రాకపోవడం పట్ల అనేక అనుమానాలకు తావిస్తోంది. గతంలో రెండు వారాల పాటు దూరంగా ఉంటారని సమాచారం ఇవ్వగా.. ఇప్పుడు జట్టులోకి రావడానికి మరింత సమయాన్ని తీసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ఉన్న తుదిజట్టులో మార్పులకు ధోనీ అనుకూలంగా లేకపోవడమే అందుకు కారణంగా కనిపిస్తోంది.
ఈ లీగ్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఇప్పటివరకు 8 మ్యాచ్లు ఆడింది. సీఎస్కే చెన్నైలోని చెపాక్ స్టేడియంలో 4 మ్యాచ్లు, ఇతర వేదికలలో 4 మ్యాచ్లు ఆడింది. చెపాక్ స్టేడియంలో ఆడిన 4 మ్యాచ్లలో CSK కేవలం 2 మాత్రమే గెలిచింది. ప్రత్యర్థి మైదానంలో CSK కేవలం ఒక మ్యాచ్ మాత్రమే గెలిచింది. దీంతో ఆడిన 8 మ్యాచ్లలో 3 గెలిచి, 5 ఓడిపోయిన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు 6 పాయింట్లతో 6వ స్థానంలో కొనసాగుతోంది.
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మంచి జట్టు కూర్పు ఉంటే, విజయం ఖాయం. సమస్య ఏమిటంటే.. వారు ఓడిపోయిన అన్ని మ్యాచ్లలోనూ సరైన జట్టుతో రాలేదని ఫ్యాన్స్ ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ముంబైతో జరిగిన మ్యాచ్లో అద్భుతంగా రాణించారు. కానీ, ఆ తర్వాత మ్యాచ్ల్లో అనుకున్న స్థాయిలో రాణించలేకపోవడం గమనార్హం.
ఫాస్ట్ బౌలింగ్ దళంలో ముఖేష్ చౌదరి, అన్షుల్ కంబోజ్, ఓవర్టన్, గుర్జబ్నీత్ సింగ్ ఉండగా.. స్పిన్ బౌలింగ్లో నూర్ అహ్మద్, అఖేల్ హుస్సేన్ జట్టులో నిలిచారు. ఈ 6 మంది బౌలర్లతో మూడో స్థానంలో ఆయుష్ మాత్రే కి బదులుగా సర్ఫరాజ్ ఖాన్ ఆడనున్నాడు. కార్తీక్ శర్మ ఒక్కడే కాస్తంత సాధారణమైన ఎంపిక, అతని స్థానంలో ప్రశాంత్ వీర్ ఆడించాల్సింది.
ఐపీఎల్ వేదికగా నిన్న గుజరాత్ టైటాన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ చేసిన తప్పులేంటో తెలుసుకుందాం. సర్ఫరాజ్ ఖాన్ను పక్కనపెట్టి ఊర్విల్ పటేల్ను మూడో స్థానంలో, కార్తిక్ శర్మను ఆ తర్వాత ఆడించడం చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ చేసిన మొదటి తప్పు. పవర్ప్లేలో వికెట్లు త్వరత్వరగా పడిపోవడంతో, 4వ ఓవర్లో ఒక కీలక ఆటగాడిని బరిలోకి దించడం రెండవ పొరపాటు అయింది. దీని కారణంగా, ముఖేష్ చౌదరిని బౌలింగ్కు తీసుకురాలేకపోయారు. ఒకవేళ ముఖేష్ చౌదరి గనుక బరిలోకి దిగి ఉంటే, అతను పవర్ప్లేలో గుజరాత్ జట్టు టాప్ ఆర్డర్లోని రెండు వికెట్లు తీసి ఉండేవాడు. నిన్న అన్షుల్ కంబోజ్ కూడా బాగా బౌలింగ్ చేశాడన్నది కూడా గమనించాల్సిన విషయం.
సరైన జట్టు కూర్పును ఎంచుకుంటేనే సీఎస్కే తదుపరి మ్యాచ్లలో గెలవకపోవచ్చు. మిగిలిన 6 మ్యాచ్లలోనూ గెలిస్తేనే వారికి ప్లే-ఆఫ్ రౌండ్కు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల, ప్రస్తుత తుది జట్టులో ఊర్విల్ పటేల్ను మూడో స్థానంలో ఆడించవచ్చు. లేకపోతే, సర్ఫరాజ్ ఖాన్ను కూడా ఆడించవచ్చు.
ధోనీ వస్తాడా?
కార్తిక్ శర్మ స్థానంలో ప్రశాంత్ వీర్ చక్కగా సరిపోతాడు. ఒకవేళ అతను అందుబాటులో లేకపోతే, ధోనీ ఖచ్చితంగా తుది జట్టులో ఉండాలి. ధోనీ గాయం నుంచి పూర్తిగా కోలుకుని ఫిట్గా ఉన్నాడని వార్తలు సూచిస్తున్నాయి. జట్టు కూర్పును చెడగొట్టకూడదనే ఉద్దేశ్యంతో ధోనీ మ్యాచ్లలో ఆడలేదని, అలాగే సీఎస్కే వరుస గెలుపు ఓటములను బట్టి అతను కేవలం ఒకటి రెండు మ్యాచ్లు మాత్రమే ఆడతాడని వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే, ధోనీ చేస్తున్నది తప్పు.
ధోనీ చేస్తున్నది తప్పు...ఎందుకు?
ధోనీ కచ్చితంగా లోయర్ ఆర్డర్లో గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపాడు. ఒకవేళ ఆర్సీబీ, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్తో జరిగిన మ్యాచ్లలో ధోనీ ఉండి ఉంటే, వారు ఖచ్చితంగా లక్ష్యాన్ని విజయవంతంగా ఛేదించేవారు. కానీ అప్పుడు ధోనీ ఫిట్గా లేడు. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. రుత్రాజ్ గైక్వాడ్, ఇతర సీఎస్కే ఆటగాళ్లకు ఆత్మవిశ్వాసం కలిగించేందుకు.. సీనియర్ ఆటగాడైన ధోనీని తదుపరి మ్యాచ్లో నేరుగా తుది జట్టులోకి తీసుకోవాలి. మూడో స్థానంలో ఊర్విల్ పటేలా లేదా సర్ఫరాజ్ ఖాన్ను తీసుకునే నిర్ణయాన్ని CSK ఖరారు చేయాలి. బౌలింగ్ లైనప్లో ముఖేష్ చౌదరి లేదా ఆకాష్ మద్వాల్కు చోటు కల్పించాలి.
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook