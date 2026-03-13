Shubman Gill: టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 విశ్వ విజేతగా భారత్ నిలిచింది. మార్చి 8న అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్ను 96 పరుగుల తేడాతో చిత్తు చేసి ముచ్చటగా మూడోసారి పొట్టి ప్రపంచకప్ను ముద్దాడింది. ఈ నేపథ్యంలో భారత జట్టుపై సర్వత్రా ప్రశంసల వర్షం కురిసింది.
ఇక టీమిండియా టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 గెలవడంలో సంజూ శాంసన్ కీలక పాత్ర పోషించిన సంగతి తెలిసిందే. క్వార్టర్ ఫైనల్ లాంటి మ్యాచ్లో వెస్టిండీస్పై 97 పరుగుల అజేయ ఇన్నింగ్స్తో చెలరేగిన సంజూ.. ఆ తరువాత సెమీఫైనల్ మ్యాచ్లో ఇంగ్లాండ్పై 89 పరుగులు చేశాడు. ఇక కీలకమైన ఫైనల్ మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్పై 89 రన్స్ సాధించాడు. ఈ క్రమంలో ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ అవార్డును కూడా సంజూ శాంసన్ గెలుచుకున్నాడు.
టీమిండియా టీ20 ప్రపంచకప్ను గెలుచుకోవడంతో టెస్ట్, వన్డే కెప్టెన్ అయిన శుభ్మన్ గిల్ సోషల్ మీడియా వేదికగా భారత జట్టుకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశాడు. టీమిండియా ప్రపంచకప్తో దిగిన ఫోటోను పోస్ట్ చేశాడు. అయితే.. ఈ ఫోటో పైనే ప్రస్తుతం వివాదం నెలకొంది. గిల్ పోస్ట్ చేసిన ఫోటోలో సంజూ శాంసన్ కనిపించడం లేదని ఫ్యాన్స్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కావాలనే శుభ్మన్ గిల్.. ఫోటోలో సంజూ శాంసన్ కనిపించకుండా ఎడిట్ చేశాడని కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.
Champions🏆🏆🏆🇮🇳🇮🇳 pic.twitter.com/viDQNN8ppQ
— Shubman Gill (@ShubmanGill) March 8, 2026
టీమ్లో తన స్థానంలో సంజూ శాంసన్ చోటు దక్కించుకోవడమే ఇందుకు కారణమని మండిపడుతున్నారు. ఇక అదే రోజు సూర్యకుమార్ యాదవ్ పోస్ట్ చేసిన ఫోటోలో సంజూ శాంసన్ కనిపించడాన్ని ప్రస్తావిస్తున్నారు. అదే ఫోటోను గిల్ ఎడిట్ చేసి పోస్ట్ చేశాడా..? అని పలువురు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
అయితే వాస్తవానికి శుభ్మన్ గిల్.. సంజూ శాంసన్ను ఫోటో నుంచి తొలగించే అవకాశాలు చాలా తక్కువ. ఎందుకంటే టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 వేడుకల రోజున చాలా ఫోటోలు తీశారు. యశస్వి జైస్వాల్ కూడా టీమిండియాకు అభినందలు తెలుపుతూ చేసిన ఫోటోలోనూ సంజూ శాంసన్ లేడు. ఈ లెక్కన గిల్ ఫోటో ఎడిట్ చేసింది కాదని పలువురు చెబుతున్నారు.
