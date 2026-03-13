English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • Shubman Gill: మరి ఇంత ద్వేషమా..? సంజూ శాంస‌న్ ఫోటోను ఎడిట్ చేసి పోస్ట్ చేసిన శుభ్‌మ‌న్ గిల్..!

Shubman Gill: మరి ఇంత ద్వేషమా..? సంజూ శాంస‌న్ ఫోటోను ఎడిట్ చేసి పోస్ట్ చేసిన శుభ్‌మ‌న్ గిల్..!

Team India: టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ 2026 విశ్వ విజేత‌గా భార‌త్ నిలిచింది. మార్చి 8న అహ్మ‌దాబాద్‌లోని న‌రేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో జ‌రిగిన ఫైన‌ల్ మ్యాచ్‌లో న్యూజిలాండ్‌ను 96 ప‌రుగుల తేడాతో చిత్తు చేసి ముచ్చ‌ట‌గా మూడోసారి పొట్టి ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌ను ముద్దాడింది. అయితే శుభ్‌మన్ గిల్ కంగ్రాట్స్ తెలియజేస్తూ  భార‌త జ‌ట్టు ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌తో దిగిన ఫోటోను పోస్ట్ చేశాడు. అయితే.. ఈ ఫోటో పైనే ప్ర‌స్తుతం వివాదం నెల‌కొంది.    

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 13, 2026, 09:53 PM IST

Trending Photos

School Holiday: రేపు శుక్రవారం స్కూళ్లకు సెలవు..కాలేజీలు, ఆఫీసులు కూడా బంద్..ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం!
5
holiday news
School Holiday: రేపు శుక్రవారం స్కూళ్లకు సెలవు..కాలేజీలు, ఆఫీసులు కూడా బంద్..ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం!
Amount Credited Today: ఉగాది కానుక.. నేడు ఖాతాల్లోకి రూ.7 వేలు జమ.. వెంటనే చెక్ చేసుకోండి..!
5
PM Kisan 22nd installment
Amount Credited Today: ఉగాది కానుక.. నేడు ఖాతాల్లోకి రూ.7 వేలు జమ.. వెంటనే చెక్ చేసుకోండి..!
Half Day Schools: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మార్చి 15 నుంచి ఒంటి పూట బడులు.. ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన విద్యాశాఖ..!
5
Half Day schools
Half Day Schools: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మార్చి 15 నుంచి ఒంటి పూట బడులు.. ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన విద్యాశాఖ..!
Monalisa Marriage: చిక్కుల్లో మోనాలీసా.. తన కూతురి బండారం బైటపెట్టిన తల్లి.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
6
Monalisa
Monalisa Marriage: చిక్కుల్లో మోనాలీసా.. తన కూతురి బండారం బైటపెట్టిన తల్లి.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
Shubman Gill: మరి ఇంత ద్వేషమా..? సంజూ శాంస‌న్ ఫోటోను ఎడిట్ చేసి పోస్ట్ చేసిన శుభ్‌మ‌న్ గిల్..!

 Shubman Gill: టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ 2026 విశ్వ విజేత‌గా భార‌త్ నిలిచింది. మార్చి 8న అహ్మ‌దాబాద్‌లోని న‌రేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో జ‌రిగిన ఫైన‌ల్ మ్యాచ్‌లో న్యూజిలాండ్‌ను 96 ప‌రుగుల తేడాతో చిత్తు చేసి ముచ్చ‌ట‌గా మూడోసారి పొట్టి ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌ను ముద్దాడింది. ఈ నేప‌థ్యంలో భార‌త జ‌ట్టుపై స‌ర్వ‌త్రా ప్ర‌శంస‌ల వ‌ర్షం కురిసింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక టీమిండియా టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ 2026 గెల‌వ‌డంలో సంజూ శాంస‌న్ కీల‌క పాత్ర పోషించిన సంగతి తెలిసిందే. క్వార్ట‌ర్ ఫైన‌ల్ లాంటి మ్యాచ్‌లో వెస్టిండీస్‌పై 97 ప‌రుగుల అజేయ ఇన్నింగ్స్‌తో చెల‌రేగిన సంజూ.. ఆ త‌రువాత సెమీఫైన‌ల్ మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లాండ్‌పై 89 ప‌రుగులు చేశాడు. ఇక కీల‌క‌మైన ఫైన‌ల్ మ్యాచ్‌లో న్యూజిలాండ్‌పై 89 ర‌న్స్ సాధించాడు. ఈ క్రమంలో ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది టోర్న‌మెంట్ అవార్డును కూడా సంజూ శాంసన్ గెలుచుకున్నాడు.

టీమిండియా టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌ను గెలుచుకోవ‌డంతో టెస్ట్, వ‌న్డే కెప్టెన్ అయిన శుభ్‌మ‌న్ గిల్ సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా భారత జట్టుకు శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేశాడు. టీమిండియా ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌తో దిగిన ఫోటోను పోస్ట్ చేశాడు. అయితే.. ఈ ఫోటో పైనే ప్ర‌స్తుతం వివాదం నెల‌కొంది. గిల్ పోస్ట్ చేసిన ఫోటోలో సంజూ శాంస‌న్ క‌నిపించ‌డం లేద‌ని ఫ్యాన్స్ ఆగ్ర‌హం వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు. కావాల‌నే శుభ్‌మన్ గిల్.. ఫోటోలో సంజూ శాంస‌న్‌ కనిపించకుండా ఎడిట్ చేశాడ‌ని కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.

టీమ్‌లో త‌న స్థానంలో సంజూ శాంసన్‌ చోటు ద‌క్కించుకోవ‌డ‌మే ఇందుకు కార‌ణమని మండిప‌డుతున్నారు. ఇక అదే రోజు సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్ పోస్ట్ చేసిన ఫోటోలో సంజూ శాంస‌న్ క‌నిపించ‌డాన్ని ప్ర‌స్తావిస్తున్నారు. అదే ఫోటోను గిల్ ఎడిట్ చేసి పోస్ట్ చేశాడా..? అని పలువురు ప్ర‌శ్నిస్తున్నారు. 

అయితే వాస్త‌వానికి శుభ్‌మన్ గిల్.. సంజూ శాంస‌న్‌ను ఫోటో నుంచి తొలగించే అవ‌కాశాలు చాలా త‌క్కువ‌. ఎందుకంటే టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌ 2026 వేడుక‌ల రోజున చాలా ఫోటోలు తీశారు. య‌శ‌స్వి జైస్వాల్ కూడా టీమిండియాకు అభినంద‌లు తెలుపుతూ చేసిన ఫోటోలోనూ సంజూ శాంసన్ లేడు. ఈ లెక్క‌న గిల్ ఫోటో ఎడిట్ చేసింది కాద‌ని ప‌లువురు చెబుతున్నారు.

Also Read: Kavya Maran: కావ్య పాప కొంపముంచిన పాక్ ప్లేయర్.. సన్‌రైజర్స్ అకౌంట్ క్లోజ్.. ఏం జరిగిందంటే..?

Also Read: Salman Ali Agha Run Out: అండగా నిలిచిన పాకిస్థాన్‌ను దెబ్బకొట్టిన బంగ్లాదేశ్..రెండో వన్డేలో పాక్ కెప్టెన్ పరువు తీసిన బంగ్లా కెప్టెన్!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

  

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Sanju SamsonShubman GillT20 World Cup 2026Shubman Gill Edit Sanju Samson PhotoGill

Trending News