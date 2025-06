Digvesh Rathi: నువ్వు దేవుడివి సామి.. 5 బంతుల్లో 5 వికెట్లు.. విధ్వంసమంటే ఇదే కదా భయ్యా..!!

Digvesh Rathi takes 5 wickets in 5 balls: లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ యువ స్పిన్నర్ దిగ్వేష్ రతి సంచలనం క్రియేట్ చేశాడు. 5 బంతుల్లో 5 వికెట్లు తీసి అందరి నోళ్లు మూయించాడు. ఐపీఎల్ 2025 సీజన్ వివాదాస్పద నోట్ బుక్ సెలెబ్రేషన్స్ తో తరచూ వార్తల్లో నిలిచాడు దిగ్వేష్ రతి. తాజాగాఓ లోకల్ టీ 20 లీగ్ లో వరుసగా5 బంతుల్లో 5 వికెట్లు తీసాడు. ఇందులో 4బ్యాటర్లను క్లీన్ బౌల్డ్ చేయగా..మరో బ్యాటర్ మాత్రం వికెట్ల ముందు దొరికాడు.

దీనికి సంబంధించిన వీడియో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. దీంతో ఈ వీడియో కాస్త వైరల్ గా మారింది. అయితే ఈ వీడియో ఎప్పటిది ఏ టోర్నీది అనేది దానిపై మాత్రం స్పష్టత ఇవ్వలేదు. కానీ లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ ఓనర్ సంజీవ్ గోయెంకా మాత్రం తన పోస్టులో స్థానిక టీ 20 లీగ్ అంటూ పేర్కొన్నారు. దీంతో ఇదొక టీ20లీగ్ లో జరిగిందన్న విషయం స్పష్టమవుతోంది.

ఈ మ్యాచులో దిగ్వేష్ ర తి 3.5 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసి 28 పరుగులు ఇచ్చాడు. 7 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అప్పటికే మూడు ఓవర్లు బౌలింగ్ వేసాడు. తన ఆఖరి ఓవర్ లో అరుదైన ఫీట్ సాధించాడు. మిస్టరీ గూగ్లిలతో బ్యాటర్లను భయపెట్టాడు. ఐపీఎల్ 2025సీజన్ లో దిగ్వేష్ రతీ మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచాడు. 13 మ్యాచుల్లో 14 వికెట్లు తీసుకున్నాడు. అయితే వికెట్ తీసిన తర్వాత నోట్ బుక్ సెలబ్రేషన్స్ తో అతిగా ప్రవర్తించి రెండుసార్లు జరిమానాకు గురయ్యాడు. సర్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మతో గొడవకు దిగడంతో ఓ మ్యాచ్ నిషేధాన్ని ఎదుర్కొన్నాడు.

Stumbled upon this clip of Digvesh Rathi taking 5 in 5 in a local T20 game. Just a glimpse of the talent that made him a breakout star for @LucknowIPL in IPL 2025. pic.twitter.com/i8739cjxpk

— Dr. Sanjiv Goenka (@DrSanjivGoenka) June 16, 2025