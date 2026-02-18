Dinesh Karthik On Babar Azam: టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో భాగంగా పాకిస్థాన్పై టీమ్ ఇండియా ఘనవిజయం సాధించిన నేపథ్యంలో, పాక్ కెప్టెన్ బాబర్ అజామ్ ప్రదర్శనపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ముఖ్యంగా బాబర్ను భారత రన్ మెషిన్ విరాట్ కోహ్లీతో పోల్చడంపై టీమ్ ఇండియా మాజీ వికెట్ కీపర్ దినేశ్ కార్తీక్ ఘాటుగా స్పందించారు. పాకిస్థాన్తో జరిగిన హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్లో భారత్ 61 పరుగుల తేడాతో ఘోర విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ మ్యాచ్లో బాబర్ అజామ్ కేవలం 5 పరుగులకే (7 బంతుల్లో) పెవిలియన్ చేరడం చర్చనీయాంశమైంది.
అది కోహ్లీకి అన్యాయం చేసినట్లే!
దినేశ్ కార్తీక్ ఒక క్రీడా విశ్లేషణలో మాట్లాడుతూ.. బాబర్ను కోహ్లీతో పోల్చడాన్ని తప్పుబట్టారు. "చాలా కాలంగా బాబర్ను విరాట్తో పోల్చుతున్నారు, అది చాలా అన్యాయం. విరాట్ ఎప్పుడూ బాబర్లా నిర్లక్ష్యంగా షాట్లు ఆడటం నేను చూడలేదు" అని కార్తీక్ వ్యాఖ్యానించారు. బాబర్ షాట్ సెలక్షన్ చాలా పేలవంగా ఉందని, అతడిలో జట్టును గెలిపించగలననే ఆత్మవిశ్వాసం కనిపించడం లేదని విశ్లేషించారు.
గొప్ప క్రికెటర్కు ఉండాల్సిన లక్షణాలను వివరిస్తూ కార్తీక్ కింది విధంగా అన్నారు. "ఒత్తిడిలో రాణించడమే గొప్ప ఆటగాడి లక్షణం. కానీ బాబర్పై నాకు ఆ నమ్మకం కలగడం లేదు. అతడిలో అత్యుత్తమ క్రికెటర్ లక్షణాలు నాకు కనిపించలేదు" ఇదే క్రమంలో యువ ఆటగాడు అభిషేక్ శర్మపై డీకే ప్రశంసలు కురిపించారు. ప్రస్తుతం అభిషేక్ శర్మ ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ క్రికెటర్ అని తాను భావిస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
కోహ్లీ మెల్బోర్న్ ఇన్నింగ్స్..
విరాట్ కోహ్లీ ఒత్తిడిలో ఎలా ఆడతారో చెప్పడానికి 2022 టీ20 ప్రపంచకప్లో మెల్బోర్న్ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్ను ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. ఆ మ్యాచ్లో కోహ్లీ 53 బంతుల్లో 82 పరుగులు (నాటౌట్) చేసి అసాధ్యమైన విజయాన్ని సుసాధ్యం చేశారు. 160 పరుగుల ఛేదనలో టీమ్ ఇండియాను ఒంటిచేత్తో గెలిపించి తన సత్తా ఏంటో నిరూపించుకున్నారు. అలాంటి ఇన్నింగ్స్లు ఆడటంలో కోహ్లీకి సాటి ఎవరూ లేరని దినేశ్ కార్తిక్ అభిప్రాయపడ్డారు.
