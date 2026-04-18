RCB vs DC: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు తమ ఆటతో అదరగొడుతోంది. వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతుంది. ఇక ఈరోజు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్తో తలపడుతోంది. బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియం ఈ మ్యాచ్కు ఆతిథ్యం ఇస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో ఆర్సీబీ మొదట బ్యాటింగ్ చేస్తుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఆటగాళ్లు రెగ్యులర్ రెడ్ కలర్ జెర్సీ కాకుండా గ్రీన్ కలర్ జెర్సీలతో బరిలోకి దిగారు. ఇందుకు ఓ ప్రత్యేక కారణం ఉంది. అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పర్యావరణ పరిరక్షణపై అవగాహన కల్పించడానికి రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ప్రతి ఐపీఎల్ సీజన్లో ఓ మ్యాచ్లో గ్రీన్ కలర్ జెర్సీతో బరిలోకి దిగుతోంది. 2011 నుంచి ఈ సంప్రదాయాన్ని ఆర్సీబీ కొనసాగిస్తోంది. హోం గ్రౌండ్ చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఆడే మ్యాచ్ల్లో.. ఓ మ్యాచ్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఈ జెర్సీలను ధరిస్తోంది. రీసైకిల్ చేసిన ప్లాస్టిక్ పదార్థాలతో ఈ జెర్సీలను తయారు చేస్తారు.
తుది జట్లు ఇవే..
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్..
పాతుమ్ నిస్సాంక, కేఎల్ రాహుల్(వికెట్ కీపర్), సమీర్ రిజ్వీ, అక్షర్ పటేల్(కెప్టెన్), డేవిడ్ మిల్లర్, ట్రిస్టన్ స్టబ్స్, ఔకిబ్ నబీ దార్, లుంగీ ఎంగిడి, కుల్దీప్ యాదవ్, నబీ దార్, టి నటరాజన్, ముఖేష్ కుమార్.
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు..
విరాట్ కోహ్లి, ఫిలిప్ సాల్ట్, దేవదత్ పడిక్కల్, రజత్ పాటిదార్(కెప్టెన్), జితేష్ శర్మ(వికెట్ కీపర్), టిమ్ డేవిడ్, రొమారియో షెపర్డ్, కృనాల్ పాండ్యా, భువనేశ్వర్ కుమార్, సుయాష్ శర్మ, జోష్ హేజిల్వుడ్.
🚨 TOSS 🚨@DelhiCapitals have won the toss and will bowl first against @RCBTweets
Updates ▶️ https://t.co/vfJ6SccA9T#TATAIPL | #KhelBindaas | #RCBvDC pic.twitter.com/u4tYnk5mUA
— IndianPremierLeague (@IPL) April 18, 2026
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook