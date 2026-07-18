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ఫిఫా ఫుట్‌బాల్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌కు ఛీఫ్ గెస్ట్ గా ట్రంప్..

Donald Trump as Chief Guest of FIFA Final Match: ప్రపంచం మొత్తం ఆసక్తిగా ఎదురు చూసే ఫిఫా ఫుట్ బాల్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌కు సర్వం సిద్దం అయింది. రేపు జరగబోయే మ్యాచ్‌లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనాతో స్పెయిన్ మెట్ లైఫ్ స్టేడియం వేదికగా తలపడనున్నాయి.అమెరికాలో జరిగే ఈ ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌కు ఆ దేశ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ముఖ్య అతిథిగా  హాజరు కాబోతున్నట్టు వార్తలు అందుతున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 18, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 12:25 PM IST
ఫిఫా ఫుట్‌బాల్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌కు ఛీఫ్ గెస్ట్ గా ట్రంప్..
Image Credit: FIFA World Cup Final Match Donal Trump (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఫిఫా ఫుట్‌బాల్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌కు ఛీఫ్ గెస్ట్ గా ట్రంప్..
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