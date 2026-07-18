FIFA Final Match Donald Trump Attend: ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్ లో అసలైన ఆట మరికొన్ని గంటల్లో మొదలు కానుంది. ఈ సారి ఫిపా వరల్డ్ కప్ను గతంలో మాదిరి ఎగరేసుకు పోతుందా.. లేకపోతే అనూహ్యంగా స్పెయిన్ ఫిపా వరల్డ్ కప్ను చేజిక్కించుకుంటుందా అని అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. మెట్లైఫ్ స్టేడియం వేదికగా రేపు రెండు కొదమ సింహాల్లాంటి జట్లు ఫైనల్ ఫైట్ లో తలపడనున్నాయి. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనా.. సరికొత్త రికార్డుల వేటలో ఉన్న స్పెయిన్ ఢీకొట్టేందుకు రెడీ అయింది.
ఈ సారి ఫిపా ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్ అమెరికా, మెక్సికో, కెనడా దేశాలు ఆతిథ్య మెచ్చాయి. ఈ సారి విచిత్రంగా ఆతిథ్య దేశాల్లో ఏది క్వార్టర్స్ కు ముందే వెనుదిరిగాయి. ఈ సారి ఫుట్ బాల్ ప్రపంచ కప్లో అమెరికా లేదు. అయినా.. ఆ దేశ అధ్యక్షుడు తమ దేశంలో జరగబోయే కీలకమైన మ్యాచ్కు వచ్చి అభిమానులను అలరించనున్నాడా అంటే ఔననే అంటున్నాయి వైట్ హౌస్ వర్గాలు. ఇప్పటికే డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ను వీక్షించేందుకు సూత్ర ప్రాయంగా అంగీకారం తెలిపినట్టు తెలుస్తుంది.
హోరా హోరీ మ్యాచ్..
గత నెల 11న ప్రారంభమైన ఫిఫా వరల్డ్ కప్లో 48 జట్లు పాల్గొన్నాయి. మొత్తంగా చివరకు స్పెయిన్, అర్జెంటీనా ఫైనల్కు చేరుకున్నాయి. ఈ రెండు దేశాల్లో ఏదో ఒకదాన్ని అదృష్టం వరించనుంది. మొత్తంగా ఫిఫా టోర్నిలో ఆఖరి ఘట్టానికి చేరుకుంది. ఈ నెల 19న జరిగే ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో డిఫెడింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనా, స్పెయిన్ తలపడనున్నాయి. ఇప్పటి వరకు జరిగిన అన్ని మ్యాచ్లో ఈ రెండు జట్లు ప్రత్యర్థి జట్లను ఓడించాయి. కీలకమైన సెమి ఫైనల్స్ దాటి ఫైనల్స్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాయి.
స్పెయిన్ దూకుడు..
అయితే ఈ మ్యాచ్లో స్పెయిన్ వరుసగా 37 ఇంటర్నేషనల్ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్లో నాకౌట్గా నిలిచి చరిత్ర సృష్టించింది. గతంలో ఇటలీ నెలకొల్పిన ఆల్టైమ్ వరల్డ్ రికార్డును సమం చేసింది స్పెయిన్. తాజాగా కప్ కొట్టి ఫుట్బాల్ సామ్రాజ్యంలో తిరుగులేని రారాజుగా నిలుస్తుందా అనేది చూడాలి. స్పెయిన్కు మిడ్ఫీల్డ్ మాస్ట్రో రోడ్రీ వ్యూహాలు, మరోవైపు లామిన్ యమల్ మెరుపు వేగం స్పెయిన్కు ప్రధాన బలంగా మారాయి.
మరోవైపు అర్జెంటినా ఫుట్బాల్ లెజెండ్ లియోనెల్ మెస్సీ కెరీర్లో అత్యంత కీలకం ఈ మ్యాచ్. 2022 కతార్ వరల్డ్ కప్ గెలిచి.. ఆపై వరుసగా కోపా అమెరికా టైటిల్స్ కొట్టి తిరుగులేని ఫామ్లో ఉంది. నాకౌట్ మ్యాచ్లలో ఒత్తిడిని ఎలా జయించాలో మెస్సీ సేనకు బాగా తెలుసు. అయినా.. ఫైనల్లో అర్జెంటీనాతో పాటు స్పెయిన్ను ఏ మాత్రం తక్కువ అంచనాల వేయడానికి వీలు లేదు. ఈ సారి కప్ ఎవరిని వరిస్తుందో చూడాలి. దీనికి డొనాల్డ్ ట్రంప్ వస్తే ఆ మజానే వేరంటున్నారు ఫుట్ బాల్ ప్రేమికులు.
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