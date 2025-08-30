W, W, W, W, W, W.. 6 బంతుల్లో వరుసగా 6 వికెట్లు..భారత సంతతి బౌలర్ రికార్డు!

Harshit Seth Six Wickets in Six Balls: క్రికెట్లో వరుసగా 6 బంతుల్లో 6 వికెట్లు తీయడం ఏ బౌలర్ అయినా తీరని కలే! అది చాలా మందికి నెరవేరని కోరికగా మిగిలిపోతుంది. కానీ, అలాంటి అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యంగా మార్చాడు ఓ బౌలర్. ఇప్పుడు ప్రపంచ క్రికెట్ చరిత్రలో చెరిగిపోని రికార్డు ఇప్పుడు నెలకొంది. ఓ బౌలర్ ఏకంగా 6 బంతుల్లో వరుసగా 6 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అసాధ్యమైన రికార్డు తొలిసారిగా..
క్రికెట్లో ఏ క్షణంలోనైనా ఏదైనా జరగవచ్చు. ఒకసారి క్రికెట్ మైదానంలో ఏదైనా జరిగి, ప్రజల భావాలను దెబ్బతీసింది. భారతదేశపు భయంకరమైన బౌలర్ వరుసగా 6 బంతుల్లో 6 వికెట్లు తీయడం ద్వారా సంచలనం సృష్టించాడు. క్రికెట్లో వరుసగా 6 బంతుల్లో 6 వికెట్లు తీయడం గురించి ఏ బౌలర్ కూడా ఆలోచించడం కష్టం. చాలామందికి అసాధ్యంగా నిలిచింది. కానీ ఈ అసాధ్యంగా కనిపించే రికార్డు క్రికెట్ మైదానంలో కూడా సృష్టించబడింది.
2021లో యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (UAE)లో జరిగిన కారవాన్ అండర్-19 గ్లోబల్ T20 లీగ్లో వరుసగా 6 బంతుల్లో 6 వికెట్లు పడగొట్టిన రికార్డు నెలకొంది. అది కూడా ఓ భారత్ బౌలర్ ఈ రికార్డు సాధించడం విశేషం. ఈ ప్రమాదకరమైన బౌలర్ మరెవరో కాదు, భారత సంతతికి చెందిన యువ క్రికెటర్ హర్షిత్ సేథ్. హర్షిత్ సేథ్ భారత సంతతికి చెందినవాడు, అతను యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (UAE) తరపున క్రికెట్ ఆడుతున్నాడు. 2021 సంవత్సరంలో కారవాన్ అండర్-19 గ్లోబల్ T20 లీగ్లో DCC స్టారెట్స్ తరపున బౌలింగ్ చేస్తూ పాకిస్తాన్కు చెందిన హైదరాబాద్ హాక్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో హర్షిత్ సేథ్ వరుసగా 6 బంతుల్లో 6 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అజ్మాన్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ దేశీయ క్రికెట్ అభివృద్ధి కోసం ఎమిరేట్స్ క్రికెట్ బోర్డు కింద పనిచేస్తుంది.
W, W, W, W, W, W
2021 సంవత్సరంలో అజ్మాన్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ నిర్వహించిన కారవాన్ అండర్-19 గ్లోబల్ T20 లీగ్ మ్యాచ్లో, హర్షిత్ సేథ్ జట్టు DCC స్టారెట్స్ మొదట బ్యాటింగ్ చేసి 20 ఓవర్లలో 137/6 పరుగులు చేసింది. దీనికి ప్రతిస్పందనగా.. లక్ష్యాన్ని ఛేదించడానికి వచ్చిన పాకిస్తాన్ హైదరాబాద్ హాక్స్ జట్టు ఒక దశలో 12/0 స్కోరు చేసింది. కానీ దీని తర్వాత DCC స్టారెట్స్ స్పిన్నర్ హర్షిత్ సేథ్ ఎంత విధ్వంసం సృష్టించాడంటే హైదరాబాద్ హాక్స్ స్కోరు 12/0 నుండి 16/9కి చేరుకుంది. ఈ కాలంలో హర్షిత్ సేథ్ వరుసగా 6 బంతుల్లో 6 వికెట్లు పడగొట్టాడు.
ఈ అసాధ్యమైన ఘనత ఎలా జరిగింది?
ఎడమచేతి వాటం స్పిన్ బౌలర్ హర్షిత్ సేథ్ తన మొదటి ఓవర్ చివరి నాలుగు బంతుల్లో 4 వికెట్లు పడగొట్టాడు. తరువాతి ఓవర్ మొదటి 2 బంతుల్లో 2 వికెట్లు పడగొట్టడం ద్వారా డబుల్ హ్యాట్రిక్ పూర్తి చేశాడు. హర్షిత్ సేథ్ వేర్వేరు ఓవర్లలో ఈ ఘనత సాధించాడు. అతను తన 4 ఓవర్ల కోటాలో 4 పరుగులకు 8 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఈ సమయంలో ఈ యువ బౌలర్ 2 మెయిడెన్ ఓవర్లు కూడా బౌలింగ్ చేశాడు. హర్షిత్ తన భయంకరమైన బౌలింగ్ ఆధారంగా హైదరాబాద్ హాక్స్ జట్టును 44 పరుగులకు ఆలౌట్ చేసి, DCC స్టారెట్స్ తరపున 93 పరుగుల తేడాతో మ్యాచ్ను గెలుచుకున్నాడు.
హర్షిత్ సేథ్ ఎవరు?
భారత సంతతికి చెందిన హర్షిత్ సేథ్ 2005 ఆగస్టు 5న జన్మించాడు. హర్షిత్ సేథ్ ప్రస్తుతం 20 సంవత్సరాలు. హర్షిత్ సేథ్ ఎడమచేతి వాటం స్పిన్ బౌలర్. భారత సంతతికి చెందిన క్రికెటర్ హర్షిత్ సేథ్ 14 సంవత్సరాల వయసులో యుఎఇ అండర్-16 జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. హర్షిత్ సేథ్ 2023 డిసెంబర్ 13న జపాన్ అండర్-19 జట్టుతో జరిగిన మ్యాచ్లో యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యుఎఇ) అండర్-19 జట్టు తరపున తన చివరి మ్యాచ్ ఆడాడు. ఈ మ్యాచ్లో హర్షిత్ సేథ్ 7 ఓవర్లలో 19 పరుగులకు 2 వికెట్లు పడగొట్టాడు. జపాన్ అండర్-19 జట్టుతో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యుఎఇ) అండర్-19 జట్టు 107 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది.
Also Read: Big Breaking: అల్లు అర్జున్ ఇంట తీవ్ర విషాదం..
Also Read: Viral Video: పాకిస్థాన్లో వినాయక చవితి సంబరాలు..కరాచీలో డ్యాన్సులు వేస్తున్న హిందువులు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook