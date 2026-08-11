ఆఖర్లో 'ఓం నమః శివాయ' జపం చేస్తూ బ్యాటింగ్.. ఫోర్ కొట్టి విక్టరీ అందించిన యువ క్రికెటర్..!

Vansh Bedi Om Namah Shivaya Video: ఢిల్లీ ప్రీమియర్ లీగ్ మూడో సీజన్ ఇంట్రెస్టింగ్గా సాగుతోంది. అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా సౌత్ ఢిల్లీ సూపర్స్టార్స్, సెంట్రల్ ఢిల్లీ కింగ్స్ జట్ల మధ్య జరిగిన మ్యాచ్లో ఆసక్తికర సన్నివేశం చోటుచేసుకుంది. సెంట్రల్ ఢిల్లీ బ్యాట్స్మెన్ వంశ్ బేడి తీవ్ర ఒత్తిడిలో 'ఓం నమః శివాయ' అని జపిస్తూ బ్యాటింగ్ చేశాడు. ఆ వెంటనే ఫోర్ బాది.. తన జట్టుకు చారిత్రాత్మక విజయాన్ని అందించాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఒత్తిడిలో తన మనసును ప్రశాంతం చేసుకోవడానికి శివుడిని ప్రార్థించాడు. వంశ్ బేడి 13 బంతుల్లో 21 పరుగుల విలువైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు.
ఈ మ్యాచ్లో సౌత్ ఢిల్లీ మొదట బ్యాటింగ్ చేసి 220 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. ఛేజింగ్లో సెంట్రల్ ఢిల్లీ ఆటగాడు యుగళ్ సైనీ (45 బంతుల్లో 91) వీరోచిత పోరాటం చేసినా.. అతను అవుటయ్యాక వరుసగా వికెట్లు పడిపోయాయి. 206 పరుగుల వద్ద 6 వికెట్లు కోల్పోవడంతో మ్యాచ్ తీవ్ర ఉత్కంఠగా మారింది. ఈ సమయంలో ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా క్రీజులోకి వచ్చిన వంశ్ బేదిపై తీవ్ర ఒత్తిడి నెలకొంది. 19వ ఓవర్ ఐదో బంతి వేసే ముందు వంశ్ బేది మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడానికి వరుసగా 'ఓం నమః శివాయ' మంత్రాన్ని జపించాడు. బౌలర్ అన్షుమన్ హుడా వేసిన యార్కర్ బంతిని టైమింగ్తో కట్ చేయగా.. అది స్లిప్ మీదుగా బౌండరీకి వెళ్లింది. ఈ ఫోర్తో ఒత్తిడంతా తొలగిపోయింది. ఆ తర్వాత చివరి ఓవర్లోనూ ఫోర్ కొట్టి సెంట్రల్ ఢిల్లీకి విజయాన్ని అందించాడు. డీపీఎల్ చరిత్రలోనే ఇది అత్యధిక పరుగుల ఛేజింగ్ కావడం విశేషం. ఈ మ్యాచ్లో వంశ్ బేది 13 బంతుల్లో 21 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచాడు.
23 ఏళ్ల వంశ్ బేడి వికెట్ కీపర్ కమ్ రైట్ హ్యాండ్ బ్యాటర్. 2002 డిసెంబర్ 23న జన్మించిన వంశ్ బేడి.. దేశీయ క్రికెట్లో ఢిల్లీ తరపున ఆడుతున్నాడు. పవర్ హిట్టింగ్కు తోడు వికెట్ల వెనుక కీపింగ్లో చురుగ్గా కదులుతూ ఢిల్లీ ప్రీమియర్ లీగ్ (DPL)తో వెలుగులోకి వచ్చాడు. దేశవాళీ టోర్నీల్లో ఢిల్లీ తరఫున ఆడే వంశ్ బేదిని ఐపీఎల్ 2025 వేలంలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) రూ.55 లక్షలకు కొనుగోలు చేసింది. ప్రస్తుతం డీపీఎల్లో ఫినిషర్గా రాణిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం సెంట్రల్ ఢిల్లీ కింగ్స్ పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలో ఉంది.