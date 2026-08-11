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ఆఖర్లో 'ఓం నమః శివాయ' జపం చేస్తూ బ్యాటింగ్.. ఫోర్ కొట్టి విక్టరీ అందించిన యువ క్రికెటర్..!

Vansh Bedi Om Namah Shivaya Video: ఢిల్లీ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026లో సెంట్రల్ ఢిల్లీ కింగ్స్ బ్యాట్స్‌మెన్ వంశ్ బేడి "ఓం నమః శివాయ" జపం చేస్తూ మ్యాచ్‌ను గెలిపించాడు. తీవ్ర ఒత్తిడి నుంచి మనసు ప్రశాంతంగా ఉంచుకునేందుకు బేడి.. శివుడిని ఆరాధించాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 11, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:39 PM IST
ఆఖర్లో 'ఓం నమః శివాయ' జపం చేస్తూ బ్యాటింగ్.. ఫోర్ కొట్టి విక్టరీ అందించిన యువ క్రికెటర్..!
Image Credit: Om Namah Shivaya Video (Source: Instagram)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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ఆఖర్లో 'ఓం నమః శివాయ' జపం చేస్తూ బ్యాటింగ్.. ఫోర్ కొట్టి విక్టరీ అందించిన యువ క్రికెటర్..!
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