/Vaibhav Sooryavanshi: మరోసారి వైభవ్ సూర్యవంశీ విధ్వంసం..57 ఏళ్ల నాటి రికార్డు బ్రేక్..సెంచరీ జస్ట్ మిస్!

Vaibhav Sooryavanshi Duleep Trophy: బెంగళూరు వేదికగా సెంట్రల్ జోన్తో జరిగిన దులీప్ ట్రోఫీ సెమీ-ఫైనల్ పోరులో ఈస్ట్ జోన్ తరపున బరిలోకి దిగిన 15 ఏళ్ల సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. ఈ మ్యాచ్లో అద్భుతమైన దూకుడు కనబరిచిన ఈ టీనేజ్ బ్యాటర్, కేవలం 42 బంతుల్లోనే సిక్సర్తో తన అర్ధశతకాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాడు. తద్వారా 15 ఏళ్ల 175 రోజుల వయసులోనే దులీప్ ట్రోఫీలో హాఫ్ సెంచరీ బాదిన అత్యంత పిన్న వయస్కుడిగా నిలిచాడు.
అక్కడితో ఆగకుండా దూకుడుగా ఆడుతూ 81 బంతుల్లో 92 పరుగులు సాధించి, కేవలం 8 పరుగుల తేడాతో సెంచరీని చేజార్చుకున్నాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్తో 1969లో లక్ష్మణ్ సింగ్ (16 ఏళ్ల 23 రోజులు) నెలకొల్పిన 57 ఏళ్ల నాటి రికార్డును సూర్యవంశీ అధిగమించాడు. అంతేకాకుండా 2005లో 16 ఏళ్ల 307 రోజుల వయసులో ఈ ఘనత సాధించిన పియూష్ చావ్లా రికార్డును సైతం బద్దలు కొట్టాడు.
దులీప్ ట్రోఫీలో హాఫ్ సెంచరీ సాధించిన అత్యంత పిన్న వయస్కులు..
వైభవ్ సూర్యవంశీ - 15 ఏళ్లు, 175 రోజులు
లక్ష్మణ్ సింగ్ - 16 ఏళ్లు, 23 రోజులు
పియూష్ చావ్లా - 16 ఏళ్లు, 307 రోజులు
బ్యాటింగ్తోనే కాకుండా మైదానంలోనూ సూర్యవంశీ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాడు. తొలి రోజు ఈస్ట్ జోన్ కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్ కుడి మణికట్టు గాయంతో మైదానం వీడటంతో, భోజన విరామానికి ముందు, తర్వాత కలిపి సుమారు గంటపాటు సూర్యవంశీ తాత్కాలిక కెప్టెన్గా వ్యవహరించాడు.
అలాగే, ముఖేష్ కుమార్ బౌలింగ్లో ప్రత్యర్థి ఓపెనర్ ఆర్యన్ జుయల్ (46) క్యాచ్-బిహైండ్పై ఈస్ట్ జోన్ చేసిన విఫల అప్పీల్ను DRS ద్వారా రివ్యూ చేయాల్సిందిగా సమర్థించి, కీలక వికెట్ దక్కడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించాడు. అంతకుముందు ముఖేష్ కుమార్, అభిజిత్ సర్కార్ చెరో 3 వికెట్లు తీయడంతో సెంట్రల్ జోన్ 266 పరుగులకే ఆలౌట్ అయ్యింది.
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