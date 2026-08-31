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Vaibhav Sooryavanshi: మరోసారి వైభవ్ సూర్యవంశీ విధ్వంసం..57 ఏళ్ల నాటి రికార్డు బ్రేక్..సెంచరీ జస్ట్ మిస్!

Vaibhav Sooryavanshi Duleep Trophy: యువ బ్యాటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ కేవలం 15 ఏళ్ల 175 రోజుల వయసులో దులీప్ ట్రోఫీ చరిత్రలోనే అత్యంత పిన్న వయస్కుడిగా అర్ధశతకం సాధించి 57 ఏళ్ల నాటి రికార్డును తిరగరాశాడు. ఈస్ట్ జోన్‌కు చెందిన ఈ క్రికెటర్.. సెంట్రల్ జోన్‌తో జరిగిన సెమీ-ఫైనల్‌లో 81 బంతుల్లో 92 పరుగులు చేసి జట్టులో కీలక పాత్ర పోషించడమే కాకుండా, తాత్కాలిక సారథ్య బాధ్యతలను సైతం సమర్థవంతంగా నిర్వర్తించాడు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 31, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 06:36 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi: మరోసారి వైభవ్ సూర్యవంశీ విధ్వంసం..57 ఏళ్ల నాటి రికార్డు బ్రేక్..సెంచరీ జస్ట్ మిస్!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Vaibhav Sooryavanshi: మరోసారి వైభవ్ సూర్యవంశీ విధ్వంసం..57 ఏళ్ల నాటి రికార్డు బ్రేక్..సెంచరీ జస్ట్ మిస్!
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