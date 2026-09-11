Duleep Trophy 2026 Prize Money: దులీప్ ట్రోఫీ 2026 ఛాంపియన్గా ఈస్ట్ జోన్ నిలిచింది. ఫైనల్ మ్యాచ్ డ్రాగా ముగిసినా.. తొలి ఇన్నింగ్స్లో ఆధిక్యంతో ట్రోఫీని సొంతం చేసుకుంది. ఈస్ట్ జోన్ మొదటి ఇన్నింగ్స్లో సౌత్ జోన్పై 372 పరుగుల భారీ ఆధిక్యాన్ని సాధించింది. ఈ ఆధిక్యం ఆధారంగానే ఈస్ట్ జోన్ను ఛాంపియన్గా ప్రకటించారు. టైటిల్తో పాటు జట్టుకు భారీ ప్రైజ్ మనీ దక్కగా.. రన్నరప్గా నిలిచిన సౌత్ జోన్కు కూడా మంచి మొత్తమే లభించింది. ఈ విజయంతో ఈస్ట్ జోన్ ఏకంగా 13 సంవత్సరాల తర్వాత దులీప్ ట్రోఫీని కైవసం చేసుకుంది.
ఫైనల్ మ్యాచ్లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన ఈస్ట్ జోన్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 708 పరుగుల భారీ స్కోరు చేసింది. కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్ 270 పరుగులతో అద్భుత ఇన్నింగ్స్ ఆడగా.. కుమార్ కుశాగ్ర 101 సెంచరీతో చెలరేగాడు. అనంతరం తొలి ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించిన సౌత్ జోన్ జట్టు తన తొలి ఇన్నింగ్స్లో 336 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. కెప్టెన్ తిలర్ వర్మ (99) తృటిలో సెంచరీ మిస్ అయ్యాడు. ఈస్ట్ జోన్కు మొదటి ఇన్నింగ్స్లో 372 పరుగుల నిర్ణయాత్మక లీడ్ లభించింది. రెండో ఇన్సింగ్స్లో ఈస్ట్ జోన్ 7 వికెట్ల నష్టానికి 388 పరుగులు చేసింది. ఇషాన్ కిషన్ ఈ ఇన్నింగ్స్లోనూ 80 పరుగులతో దుమ్ములేపాడు. ఈ మ్యాచ్లో మొత్తం 350 పరుగులు చేసిన ఇషాన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్గా ఎంపికయ్యాడు. ప్లేయర్ ఆఫ్ ద టోర్నీ అవార్డును తిలక్ వర్మ అందుకున్నాడు.
మ్యాచ్ డ్రాగా ముగియడంతో నిబంధనల ప్రకారం ఈస్ట్ జోన్ను విజేతగా ప్రకటించి ట్రోఫీతో పాటు రూ.కోటి ప్రైజ్ మనీని అందజేశారు. రన్నరప్గా నిలిచిన సౌత్ జోన్ కూడా భారీ నజరానాను దక్కించుకుంది. సౌత్ జోన్కు రూ. 50 లక్షల ప్రైజ్ మనీ లభించింది. దులీప్ ట్రోఫీ 2026 టోర్నమెంట్ మొత్తం ప్రైజ్ మనీ పూల్ రూ.1.5 కోట్లు కాగా.. విజేతకు రూ.కోటి, రన్నరప్కు రూ.50 లక్షలు కేటాయించారు. ఈ బహుమతి మొత్తం ఏ ఒక్క ఆటగాడికో కాకుండా.. మొత్తం జట్టుకు ఇస్తారు. ఈ మొత్తాన్ని ఆటగాళ్లు, సపోర్ట్ స్టాఫ్ మధ్య పంపిణీ చేయనున్నారు. ఇషాన్ కిషన్ సారథ్యంలోని ఈస్ట్ జోన్ రూ.కోటితో పాటు ట్రోఫీని ఎగరేసుకుపోగా.. తిలక్ వర్మ నాయకత్వంలోని సౌత్ జోన్ రూ.50 లక్షలు అందుకుని.. రన్నరప్తో సరిపెట్టుకుంది.