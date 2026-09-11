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Duleep Trophy 2026: దులీప్ ట్రోఫీ 2026 ఛాంపియన్‌కు ప్రైజ్ మనీ ఎంతంటే..! రన్నరప్‌ టీమ్‌పై కూడా కనకవర్షం..!

Duleep Trophy 2026 Prize Money: దులీప్ ట్రోఫీ 2026 టైటిల్‌ను ఇషాన్ కిషన్ సేన సొంతం చేసుకుంది. ఫైనల్ మ్యాచ్ డ్రాగా ముగియడంతో మొదటి ఇన్నింగ్స్‌లో 372 పరుగుల భారీ ఆధిక్యంతో ఈస్ట్ జోన్ జట్టు ఛాంపియన్‌గా అవతరించింది. విజేతగా నిలిచిన ఈస్ట్ జోన్‌కు ఎంత ప్రైజ్‌ మనీ అందుకుంది..? రన్నరప్‌గా నిలిచిన సౌత్ జోన్‌కు ఎంత లభించింది..? వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Sep 11, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 01:12 PM IST
Duleep Trophy 2026: దులీప్ ట్రోఫీ 2026 ఛాంపియన్‌కు ప్రైజ్ మనీ ఎంతంటే..! రన్నరప్‌ టీమ్‌పై కూడా కనకవర్షం..!
Image Credit: Duleep Trophy 2026 Prize Money (Source: Ishan Kisham/Instagram)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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