/ENG Vs IND Black Band: మూడో వన్డేలో నల్ల బ్యాండ్ ధరించిన భారత్, ఇంగ్లాండ్ జట్లు..లార్డ్స్‌ స్టేడియంలో మౌనం పాటించిన ఆటగాళ్లు!

ENGLAND Vs INDIA Black Band: క్రికెట్ అభిమానులు ఇంగ్లాండ్, భారత్ మధ్య జరుగుతోన్న మూడో వన్డే కోసం ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇది సిరీస్ నిర్ణయాత్మక మ్యాచ్ కావడం వల్ల ఫ్యాన్స్లో ఆసక్తి భారీగా నెలకొంది. అయితే ఈ మ్యాచ్లో ఇంగ్లాండ్ టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకోగా.. టాస్ సమయంలో ఇరు జట్ల కెప్టెన్లు నల్ల బ్యాడ్జ్ ధరించి కనిపించారు. అయితే ఆ నల్ల బ్యాడ్జ్ వెనుక ఉన్న కారణాన్ని నిర్వహకులు తెలియజేశారు.
క్రికెట్ ప్రపంచంలో దిగ్గజ ఆటగాడు సర్ గార్ఫీల్డ్ సోబర్స్ ఇటీవలే గత శుక్రవారం కన్నుమూశారు. ఆయన మృతికి సంతాపంగా భారత్, ఇంగ్లాండ్ జట్లు నల్ల బ్యాండ్ ధరించి మైదానంలో కనిపించారు. ఆదివారం లార్డ్స్లో ఆట ప్రారంభానికి ముందు రెండు జట్లు ఒక నిమిషం పాటు మౌనం పాటించాయి.
ఈ మ్యాచ్లో ఇంగ్లాండ్ టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకోగా.. అయితే రెండో మ్యాచ్లో ఓడిన తర్వాత టీమ్ఇండియా కొన్ని మార్పులను చేసింది. వాషింగ్టన్ సుందర్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా స్థానాల్లో అర్ష్దీప్ సింగ్, ప్రిన్స్ యాదవ్లను జట్టులోకి తీసుకుంది. గురువారం జరిగిన రెండవ మ్యాచ్లో ఎడమ మోకాలికి గాయం కావడంతో బుమ్రా ఈ మ్యాచ్కు దూరమయ్యాడు.
"ఇటీవలే జరిగిన రెండవ వన్డేలో ఫీల్డింగ్ చేస్తున్నప్పుడు జస్ప్రీత్ బుమ్రా ఎడమ మోకాలికి గాయమైంది. ఎడమ మోకాలిలో వాపు కారణంగా అతను మూడవ వన్డే ఎంపికకు అందుబాటులో లేడు" అని బీసీసీఐ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. అనారోగ్యం కారణంగా రెండవ వన్డేకు దూరమైన కేఎల్ రాహుల్ కూడా భారత్ తుది జట్టులోకి తిరిగి వచ్చాడు.
A perfectly observed minute's silence for one of the greats of the game, Sir Garfield Sobers 🖤 pic.twitter.com/Pi8ZJD2tSG
— England Cricket (@englandcricket) July 19, 2026
"మేము గణాంకాలపై ఎక్కువగా ఆధారపడేవాళ్ళం కాదు. అతను గొప్ప బౌలర్ అని మేము భావిస్తున్నాము, అలాగే ఈ మైదానంలో నలుగురు సీమర్లతో (పేస్ బౌలర్లతో) ఆడాలని అనుకున్నాము. మధ్య ఓవర్లలో ఫాస్ట్ బౌలర్లతో పోలిస్తే స్పిన్నర్లు పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోవడాన్ని మేము గమనించాము"
"మ్యాచ్లో 25 ఓవర్ల వరకు మేము మంచి స్థితిలోనే ఉన్నామని నా అభిప్రాయం, కానీ ఆ తర్వాత మధ్య ఓవర్లలో, ముఖ్యంగా ఆ దశ చివరలో చాలా వికెట్లు కోల్పోయాము. కాబట్టి అలాంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు, 280-300 పరుగుల మంచి స్కోరు సాధిస్తామని ఆశిస్తున్నాము. గత కొన్ని మ్యాచ్లలో స్వేచ్ఛగా పరుగులు చేయడం అంత సులభం కాదని మేము చూశాము. కాబట్టి మంచి పరుగులు సాధించి జట్టును సౌకర్యవంతమైన స్థితిలో ఉంచగలమని ఆశిస్తున్నాను" అని టాస్ సమయంలో భారత కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ అన్నాడు.
మరోవైపు ఇంగ్లాండ్ జట్టులోనూ మూడో వన్డే కోసం మార్పులు జరిగాయి. రెండో వన్డేలో ఆడిన సాకిబ్ మహమూద్ స్థానంలో జోష్ టంగ్ను జట్టులోకి తీసుకుంది.
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