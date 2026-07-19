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ENG Vs IND Black Band: మూడో వన్డేలో నల్ల బ్యాండ్ ధరించిన భారత్, ఇంగ్లాండ్ జట్లు..లార్డ్స్‌ స్టేడియంలో మౌనం పాటించిన ఆటగాళ్లు!

ENGLAND Vs INDIA Black Band: ఇంగ్లాండ్, భారత్‌ జట్ల మధ్య జరుగుతున్న మూడో వన్డే‌లో ఆసక్తికర సంఘటన జరిగింది. టాస్ తర్వాత ఇరు జట్ల ఆటగాళ్లు నల్ల బ్యాండ్ ధరించి మైదానంలోకి అడుగుపెట్టారు. ఇటీవలే మృతి చెందిన దిగ్గజ ఆటగాడు సర్ గార్‌ఫీల్డ్ సోబెర్స్‌కు సంతాపంగా దీన్ని ధరించారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 19, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 05:56 PM IST
ENG Vs IND Black Band: మూడో వన్డేలో నల్ల బ్యాండ్ ధరించిన భారత్, ఇంగ్లాండ్ జట్లు..లార్డ్స్‌ స్టేడియంలో మౌనం పాటించిన ఆటగాళ్లు!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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ENG Vs IND Black Band: మూడో వన్డేలో నల్ల బ్యాండ్ ధరించిన భారత్, ఇంగ్లాండ్ జట్లు..లార్డ్స్‌ స్టేడియంలో మౌనం పాటించిన ఆటగాళ్లు!
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