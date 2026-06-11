Ben Stokes Dropped From ENG vs NZ 2nd Test: ఇంగ్లండ్ క్రికెట్ జట్టులో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. న్యూజిలాండ్తో జరగనున్న రెండో టెస్టు మ్యాచ్కు ఇంగ్లండ్ టెస్ట్ కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్తో పాటు పేసర్ గస్ అట్కిన్సన్ను జట్టులోకి ఎంపిక చేయలేదు. ఇటీవల నైట్క్లబ్లో జరిగిన వివాదాస్పద ఘటనపై విచారణ కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఇంగ్లండ్ అండ్ వేల్స్ క్రికెట్ బోర్డు అధికారికంగా ప్రకటించింది. స్టోక్స్ స్థానంలో సీనియర్ బ్యాటర్ జో రూట్ తాత్కాలిక కెప్టెన్గా ఇంగ్లండ్ జట్టును నడిపించనున్నాడు.
జూన్ 17 నుంచి ది ఓవల్ వేదికగా ప్రారంభమయ్యే రెండో టెస్టుకు సంబంధించిన 15 మంది సభ్యుల జట్టును ఈసీబీ ప్రకటించింది. అయితే విచారణ కొనసాగుతున్న కారణంగా బెన్ స్టోక్స్, గస్ అట్కిన్సన్.. ఓవల్ టెస్టుకు అందుబాటులో ఉండడం లేదని బోర్డు స్పష్టం చేసింది. దీంతో ఇంగ్లండ్ జట్టుకు ఇది పెద్ద ఎదురుదెబ్బగా మారింది. న్యూజిలాండ్పై తొలి టెస్టులో 115 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించిన అనంతరం స్టోక్స్, అట్కిన్సన్ ఓ నైట్క్లబ్కు వెళ్లారు. అక్కడ బెన్స్టోక్స్ మద్యం మత్తులో ఓ రగ్బీ ప్లేయర్తో గొడవ పడిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ విషయాన్ని ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డు సీరియస్గా తీసుకుంది. బెన్స్టోక్స్తో పాటు గస్ అట్కిన్సన్ కూడా జట్టులో స్థానం కోల్పోయాడు. వారిద్దరిపై ప్రస్తుతం విచారణ కొనసాగుతోంది. అయితే కొత్తగా జట్టులోకి జోఫ్రా ఆర్చర్, జార్డన్ కాక్ చేరనున్నారు. ఐపీఎల్ తర్వాత ఆర్చర్ తిరిగి టెస్ట్ జట్టులో చోటు దక్కించుకోవడం విశేషం.
అయితే బెన్స్టోక్స్ మద్యం కారణంగా ఇబ్బందుల్లో పడటం ఇదే తొలిసారి కాదు. అతిగా మద్యం సేవించిన కారణంగా 2013లో అతడిని సిరీస్ నుంచి అర్ధాంతరంగా తప్పించారు. 2017లో బ్రిస్టల్ నైట్క్లబ్లో గొడవ కారణంగా పోలీసులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆత్మరక్షణ కోసమే తాను దాడి చేయాల్సి వచ్చిందని చెప్పిన అతడిపై పోలీసులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు.
ఇంగ్లాండ్ జట్టు..
జో రూట్ (కెప్టెన్), రెహాన్ అహ్మద్, జోఫ్రా ఆర్చర్, జేమీ స్మిత్ (వికెట్ కీపర్), సోన్నీ బేకర్, షోయబ్ బషీర్, జేకబ్ బెతెల్, హ్యారీ బ్రూక్, జోర్డాన్ కాక్స్, బెన్ డకెట్, మాథ్యూ ఫిషర్, ఎమిలియో గే, జేమ్స్ ర్యూ, ఓలీ రాబిన్సన్, జోష్ టంగ్.
మూడు మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్లో భాగంగా న్యూజిలాండ్ జట్టు ఇంగ్లాండ్లో పర్యటిస్తుంది. ఇప్పటికే తొలి టెస్టు పూర్తయింది. ఇంగ్లాండ్ జట్టు 115 పరుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. దీంతో సిరీస్ 1-0 తేదీతో ఇంగ్లాండ్ ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. ఈ సిరీస్ లో రెండో టెస్టు జూన్ 17వ తేదీ నుంచి కెన్నింగ్టన్ ఓవల్ వేదికగా మొదలు కానుంది. ఇదిలా ఉండగా.. బెన్ స్టోక్స్ భవిష్యత్తుపై కూడా అనేక ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. స్టోక్స్ కెప్టెన్సీ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకునే అవకాశం ఉందని, అంతేకాకుండా అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు వీడ్కోలు పలికే ఆలోచన కూడా చేస్తున్నట్లు బ్రిటిష్ మీడియా తమ కథనాలో పేర్కొన్నాయి. అయితే దీనిపై స్టోక్స్ లేదా ఈసీబీ నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.
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