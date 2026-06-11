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Ben Stokes: ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్‌లో కీలక పరిణామం.. బెన్ స్టోక్స్‌కు షాకిచ్చిన బోర్డు.. టెస్ట్ తాత్కాలిక కెప్టెన్‌గా జోరూట్!

Ben Stokes Dropped: ఇంగ్లాండ్ స్టార్ ప్లేయర్ బెన్‌స్టోక్స్‌కు ఆ దేశ క్రికెట్ బోర్డు బిగ్ షాకిచ్చింది. జూన్ 17 నుంచి 21 మధ్య ఓవెల్ వేదికగా న్యూజిలాండ్‌తో జరగనున్న రెండో టెస్టు నుంచి బెన్‌స్టోక్స్‌ను తప్పించింది. దీంతో సీనియర్ బ్యాటర్ జోరూట్ ఇంగ్లాండ్ తాత్కాలిక కెప్టెన్‌గా కొనసాగుతాడని ఆ దేశ క్రికెట్ బోర్డు ప్రకటించింది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 11, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:57 AM IST
Ben Stokes: ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్‌లో కీలక పరిణామం.. బెన్ స్టోక్స్‌కు షాకిచ్చిన బోర్డు.. టెస్ట్ తాత్కాలిక కెప్టెన్‌గా జోరూట్!
Image Credit: England Cricket Board Key Decision Ben Stokes Dropped Joe Root Returns As Test Captain After Nightclub Row Rocks (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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