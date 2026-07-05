England Viagra Mexico: ఫీఫా ప్రపంచకప్ 2026 టోర్నమెంట్లో భాగంగా సోమవారం (జూలై 6న) మెక్సికోతో జరగబోయే కీలకమైన 'రౌండ్ ఆఫ్ 16' మ్యాచ్లో గెలవడానికి ఇంగ్లాండ్ జట్టు ఒక వినూత్నమైన మార్గాన్ని ఎంచుకుంది. మెక్సికో సిటీలోని తీవ్రమైన వాతావరణ పరిస్థితులు, ఎత్తైన ప్రదేశాల వల్ల కలిగే శారీరక శ్రమను తట్టుకునేందుకు వీలుగా ఇంగ్లాండ్ జట్టుకు 'వయాగ్రా' మాత్రలను వినియోగించేందుకు అనుమతి లభించింది. ఫీఫా ప్రపంచకప్ చరిత్రలోనే ఇలాంటి విన్నూత్న అనుమతి లభించడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం.
అసలు సమస్య ఏమిటి?
ఈ హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్ సముద్ర మట్టానికి ఏకంగా 2,200 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న 'ఎస్టాడియో అజ్టెకా' స్టేడియంలో జరగనుంది. పర్వత ప్రాంతాలు, పలుచని గాలి ఉండే ఇటువంటి చోట్ల ఆడటం అలవాటు లేని ఆటగాళ్లకు శ్వాస తీసుకోవడం కష్టమవుతుంది. ఇంగ్లాండ్ తమ గ్రూప్ దశ మ్యాచ్లను, రౌండ్ ఆఫ్ 32 మ్యాచ్ను అమెరికాలో ఆడింది. అక్కడ డీఆర్ కాంగోపై 2-1తో గెలిచిన తర్వాత, మెక్సికోతో మ్యాచ్కు వారికి కేవలం 3 రోజుల సమయం మాత్రమే దొరికింది.
"మేము మ్యాచ్కు ఒక రోజు ముందే ఇక్కడికి చేరుకుంటున్నాం. కేవలం మూడు రోజుల్లో శరీరం ఇలాంటి ఎత్తైన వాతావరణానికి అలవాటుపడటం అసాధ్యం. ఇందుకు కనీసం 12 నుండి 14 రోజుల సమయం పడుతుంది. తక్కువ సమయం ఉండటం మాకు పెద్ద ప్రతికూలత, మెక్సికోకు అది కలిసొచ్చే అంశం" అని ఇంగ్లాండ్ హెడ్ కోచ్ థామస్ టూచెల్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ఎత్తైన ప్రదేశాలలో 'వయాగ్రా' ఎలా?
సాధారణంగా అంగస్తంభన సమస్యకు వాడే ఈ మందుకు ప్రత్యేకమైన హృదయ సంబంధ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. వైద్య పరిశోధనల ప్రకారం.. ఇది ఊపిరితిత్తులలోని రక్తనాళాలను విస్తరింపజేసి, రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది. దీనివల్ల గుండె శరీరాంతటా ఆక్సిజన్ను మరింత వేగంగా, సమర్థవంతంగా పంప్ చేస్తుంది.
తక్కువ ఆక్సిజన్ ఉండే ఎత్తైన ప్రదేశాలలో అథ్లెట్లకు ఎదురయ్యే అలసట, తల తిరగడం, ఆయాసం వంటి సమస్యలను ఇది గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది.
ఇది డోపింగ్ పరిధిలోకి రాదా?
ప్రపంచ డోపింగ్ నిరోధక సంస్థ (WADA) నిబంధనల ప్రకారం, వయాగ్రా నిషేధిత పదార్థాల జాబితాలో లేదు. ఇది ఇతర డ్రగ్స్ లాగా క్రీడా సామర్థ్యాన్ని కృత్రిమంగా, అక్రమంగా పెంచేది కాదని WADA సంస్థ చేసిన పరిశోధనల్లో తేలింది. కాబట్టి దీని వాడకం పూర్తిగా చట్టబద్ధంగా నిర్ధారించారు. అయితే మ్యాచ్ రోజున ఇంగ్లాండ్ ఆటగాళ్లు నిజంగా ఈ మాత్రలు వేసుకుంటారా లేదా అనేది ఇంకా అధికారికంగా నిర్ధారణ కానప్పటికీ, వైద్యపరంగా వారికి ఈ వెసులుబాటు ఉంది.
మ్యాచ్ వివరాలు, లైవ్ స్ట్రీమింగ్..
మెక్సికోలోని ఎస్టాడియో అజ్టెకా స్టేడియం వేదికగా భారత కాలమాన ప్రకారం.. సోమవారం జూలై 6న ఉదయం 5:30 గంటలకు (IST) మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది.
లైవ్ ఎక్కడ చూడాలి?
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