Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /క్రీడలు
  • /England Viagra World Cup: ఫీఫా వరల్డ్ ‌కప్‌లో విచిత్ర సంఘటన..ఇంగ్లాండ్ ప్లేయర్లకు వయాగ్రా ఇచ్చారు! ఎందుకంటే?

England Viagra World Cup: ఫీఫా వరల్డ్ ‌కప్‌లో విచిత్ర సంఘటన..ఇంగ్లాండ్ ప్లేయర్లకు వయాగ్రా ఇచ్చారు! ఎందుకంటే?

England Viagra Mexico: ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026 రౌండ్ ఆఫ్ 16 మ్యాచ్‌‍లో మెక్సికో వేదికగా ఆతిథ్య జట్టుతో ఇంగ్లాండ్ పోటీ పడనుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్ నేపథ్యంలో ఇంగ్లాండ్ ఆటగాళ్లు వయాగ్రా వినియోగించేందుకు అనుమతి లభించింది. దీని వెనుక అసలు కారణం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 05, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:26 AM IST
England Viagra World Cup: ఫీఫా వరల్డ్ ‌కప్‌లో విచిత్ర సంఘటన..ఇంగ్లాండ్ ప్లేయర్లకు వయాగ్రా ఇచ్చారు! ఎందుకంటే?
Image Credit: Source: Zee TeluguSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
England Viagra World Cup: ఫీఫా వరల్డ్ ‌కప్‌లో విచిత్ర సంఘటన..ఇంగ్లాండ్ ప్లేయర్లకు వయాగ్రా ఇచ్చారు! ఎందుకంటే?
FIFA World Cup3 min ago
2
Hyderabad Real Estate36 min ago
3
Mumbai rains49 min ago
4
Dashank Rajyog 202657 min ago
5
bus accident1 hr ago