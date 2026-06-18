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england vs croatia: క్రొయేషియాపై ఇంగ్లండ్ ఘన విజయం.. రెండు గోల్స్‌తో మెరిసిన కెప్టెన్ హ్యారీ కేన్..!!

england vs croatia: ఫీఫా ప్రపంచకప్ గ్రూప్ L ప్రారంభ మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లండ్ 4-2 తేడాతో క్రొయేషియాను ఓడించింది. ఇంగ్లండ్ కెప్టెన్ హ్యారీ కేన్ రెండు గోల్స్ చేశాడు. యువ తారలు జూడ్ బెల్లింగ్‌హామ్, మార్కస్ రాష్‌ఫోర్డ్ కూడా గోల్స్ చేశారు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 18, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:19 PM IST
england vs croatia: క్రొయేషియాపై ఇంగ్లండ్ ఘన విజయం.. రెండు గోల్స్‌తో మెరిసిన కెప్టెన్ హ్యారీ కేన్..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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