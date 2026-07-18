England Vs India 3rd ODI: ఇంగ్లాండ్తో లార్డ్స్ వేదికగా జరగబోయే నిర్ణయాత్మక మూడో వన్డేకు ముందు భారత జట్టుకు గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. టీమిండియా స్టార్ ఆల్రౌండర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ గాయం కారణంగా సిరీస్లోని ఆఖరి మ్యాచ్కు దూరమయ్యాడు. అతడి స్థానంలో యువ స్పిన్ ఆల్రౌండర్ హర్ష్ దూబేను భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) జట్టులోకి తీసుకుంది. ఆదివారం జరగబోయే ఈ మూడో వన్డే మ్యాచ్లో గెలిచిన జట్టు వన్డే సిరీస్ను కైవసం చేసుకోనుంది.
కార్డిఫ్ వన్డేలో గాయం..
కార్డిఫ్లో జరిగిన రెండో వన్డేలో బ్యాటింగ్ చేస్తున్న సమయంలో 26 ఏళ్ల వాషింగ్టన్ సుందర్ కుడి కాలు హ్యామ్స్ట్రింగ్ గాయానికి గురయ్యాడు. ఆ మ్యాచ్లో కేవలం 5 బంతులు ఆడి 2 పరుగులు మాత్రమే చేసిన సుందర్, గాయం తీవ్రత వల్ల కాలుకు పట్టీలు (స్ట్రాపింగ్) కట్టుకోవాల్సి వచ్చింది.
కనీసం డ్రెస్సింగ్ రూమ్ మెట్లు ఎక్కడానికి కూడా తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడిన అతడు, ఇంగ్లాండ్ ఇన్నింగ్స్ సమయంలో ఫీల్డింగ్కు రాలేకపోయాడు. ప్రస్తుతం సుందర్ గాయం తీవ్రతను అంచనా వేయడానికి స్కాన్ పరీక్షలు చేయించుకోనున్నాడని, తదుపరి చికిత్స కోసం నిపుణులైన వైద్యులను సంప్రదిస్తాడని బీసీసీఐ అధికారికంగా ప్రకటించింది.
జట్టులోకి హర్ష్ దూబే.. కానీ రేసులో కుల్దీప్!
వాషింగ్టన్ సుందర్ స్థానంలో విదర్భకు చెందిన ఎడమచేతి వాటం స్పిన్ ఆల్రౌండర్ హర్ష్ దూబేకు జట్టులో చోటు లభించింది. ఇటీవల ఆఫ్ఘానిస్తాన్పై జరిగిన మ్యాచ్ ద్వారా అంతర్జాతీయ వన్డేల్లోకి అడుగుపెట్టిన దూబే.. ధర్మశాలలో జరిగిన ఆ వన్డేలో 47 పరుగులిచ్చి 3 వికెట్లు పడగొట్టి అదరగొట్టాడు.
అయితే, దూబే జట్టులోకి వచ్చినప్పటికీ లార్డ్స్ వన్డే తుది జట్టు (Playing XI)లో చోటు దక్కించుకోవడం అంత సులువు కాదు. పిచ్ పరిస్థితుల దృష్ట్యా సీనియర్ చైనామన్ స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్ తుది జట్టులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
మూడో వన్డేకు భారత జట్టు ఇదే..
శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయస్ అయ్యర్ (వైస్ కెప్టెన్), కేఎల్ రాహుల్, ఇషాన్ కిషన్, అక్షర్ పటేల్, శివమ్ దూబే, కుల్దీప్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, అర్ష్దీప్ సింగ్, గుర్నూర్ బ్రార్, ప్రిన్స్ యాదవ్, హర్ష్ దూబే.
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