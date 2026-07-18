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England Vs India ODI: ఇంగ్లాండ్‌తో మూడో వన్డే ముందు జట్టులో కీలక మార్పులు..వాషింగ్టన్ సుందర్ స్థానంలో యంగ్ ఆల్‌రౌండర్!

England Vs India 3rd ODI: ఇంగ్లాండ్‌తో రేపు అనగా జూలై 19న లార్డ్స్‌ వేదికగా మూడో వన్డే జరగనుంది. ఆడిన రెండు వన్డేల్లో ఇప్పటికే ఇరు జట్లు తలో మ్యాచ్‌లో గెలుపొందగా.. ఇప్పుడు మూడో వన్డే సిరీస్ నిర్ణయాత్మక మ్యాచ్ కావడం వల్ల ఇరుజట్లు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నాయి. అయితే మూడో వన్డే మ్యాచ్‌కు ముందు టీమ్ఇండియాలో జరగనున్న మార్పులు గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 18, 2026, 10:24 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:24 PM IST
England Vs India ODI: ఇంగ్లాండ్‌తో మూడో వన్డే ముందు జట్టులో కీలక మార్పులు..వాషింగ్టన్ సుందర్ స్థానంలో యంగ్ ఆల్‌రౌండర్!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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