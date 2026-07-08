England Vs India 4th T20i Preview: ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన టీ20 సిరీస్లోని తొలి మూడు మ్యాచ్ల్లో రెండు ఘోర పరాజయాల తర్వాత పరువు నిలుపుకోవాలి టీమ్ఇండియా భావిస్తోంది. ఇప్పటికే సిరీస్ ఆశలు కోల్పోయిన భారత జట్టు ఇప్పుడు ఎట్టిపరిస్థితుల్లో మిగిలిన రెండు టీ20 మ్యాచ్ల్లో విజయం సాధించి సిరీస్ను సమం చేయాలని చూస్తోంది.
అయితే ఈ నాలుగో మ్యాచ్కు సంబంధించి టీమ్ఇండియా కూర్పులో పెద్ద గందరగోళం ఏర్పడింది. ఇప్పటికే అనుభవజ్ఞుడైన సంజూ శాంసన్ను పక్కకు తప్పించి అతడి స్థానంలో వైభవ్ సూర్యవంశీని జట్టులోకి తీసుకోగా.. అతని ప్రభావం పెద్దగా చూపలేకపోవడంతో భారత ఫ్యాన్స్ నిరాశకు గురయ్యారు. అయితే భారత జట్టు ఇప్పటికే 0-2 తేడాతో సిరీస్ చేజారే పరిస్థితి నెలకొన్న నేపథ్యంలో కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటారని తెలుస్తోంది.
అయితే ఇప్పటికే ఐర్లాండ్తో జరిగిన టీ20 సిరీస్లో ఓటమి తర్వాత ఇప్పుడు ఇంగ్లాండ్ సిరీస్ కూడా కోల్పోతే డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్గా నిలిచిన టీమ్ఇండియాకు పెద్ద అవమానం అనే చెప్పాలి. అయితే ఇంగ్లాండ్, ఐర్లాండ్ పర్యటనల్లో జట్టు కూర్పుపై సెలెక్షన్ కమిటీ, మేనేజ్మెంట్పై భారత ఫ్యాన్స్ తీవ్ర నిరాశలో మునిగిఉన్నారు.
భారత జట్టు పరిస్థితి ఇదే!
తాజాగా ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన మూడో టీ20లో భారత జట్టు 125 పరుగుల ఘోర పరాజయం తర్వాత భారత అభిమానులు.. "We Want Sanju" (మాకు సంజూ కావాలి) అంటూ నినాదాలు చేయడం గమనార్హం. దీంతో పాటు టీ20 ప్రపంచకప్లో భారత జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చడంలో కృషి చేసిన కెప్టెన్ సూర్య కుమార్ యాదవ్ను పూర్తిగా జట్టు నుంచి తప్పించడం పట్ల తీవ్ర వ్యతిరేకత ఏర్పడింది.
ఇంగ్లాండ్తో మూడో టీ20 మ్యాచ్లో ఘోర పరాజయం తర్వాత జట్టులో ఇలాంటి లోపాలను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. జోఫ్రా ఆర్చర్, జోష్ టంగ్ల నేతృత్వంలోని వేగవంతమైన పేస్ బౌలింగ్ దాడి ముందు బ్యాటర్లు ఘోరంగా విఫలమయ్యారు. ఈ దాడిలో భాగంగా టాప్ ఐదుగురితో సహా మొత్తం ఏడు వికెట్లను పంచుకుని భారత్ను చిత్తు చేశారు.
ఓపెనింగ్ భాగస్వామ్యాన్ని చెదరగొట్టకుండా శాంసన్కు చోటు కల్పించడం సహా వైభవ్ సూర్యవంశీకి మరో అవకాశం ఇవ్వాలంటే మిడిల్ ఆర్డర్లో తప్పనిసరిగా మార్పులు చేయాల్సి ఉంటుంది. వికెట్ కీపర్-బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్, బ్యాటింగ్ నైపుణ్యంపై యాజమాన్యానికి నమ్మకం ఉన్నందున అతను తన స్థానాన్ని నిలబెట్టుకునే అవకాశం ఉండగా, వైస్ కెప్టెన్ తిలక్ వర్మ స్థానం మాత్రం డౌట్ అనే చెప్పాలి. ముంబై ఇండియన్స్ జట్టులో ఫినిషర్గా పేరొందిన తిలక్ వర్మ.. తాజాగా ఫామ్లోకి వచ్చేందుకు ఇబ్బంది పడడం కొసమెరుపు.
ఐర్లాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో కేవలం ఒక పరుగు తేడాతో ఓడిపోయినప్పటికీ, కష్టపడి ఆడిన 55 పరుగులు వృధా అయ్యాయి. అది మినహా, ఇంగ్లాండ్లో జరిగిన మ్యాచ్లలో వర్మ తన మంచి ఆరంభాలను పెద్ద స్కోర్లుగా మలచడంలో విఫలమై.. 13, 24 నాటౌట్, 3 పరుగులు మాత్రమే సాధించాడు. అయితే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తిలక్ వర్మను జట్టు నుంచి తప్పించి సంజూ శాంసన్ను మళ్లీ జట్టులోకి తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది.
మూడో టీ20 మ్యాచ్లో ఛేజింగ్ సమయంలో భారత్ కేవలం 76 పరుగులకే ఆలౌట్ కాగా, పవర్ప్లేలోనే ఫినిషర్ శివమ్ దూబే కంటే ముందుగా హర్షిత్ రాణాను బ్యాటింగ్కు పంపారు. బ్యాటింగ్ చాలా మెరుగుపడాల్సిన అవసరం ఉంటే, బౌలింగ్ విభాగం, ముఖ్యంగా స్పిన్నర్ల విషయంలో కూడా పరిస్థితి భిన్నంగా లేదు. మిస్టరీ స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి ఈ సిరీస్లో ఏడు ఓవర్లలో కేవలం ఒక వికెట్ మాత్రమే తీసి తీవ్రంగా నిరాశపరిచాడు.
ఇంగ్లాండ్ జట్టు ఎలా ఉందంటే?
అయితే మరోవైపు హ్యారీ బ్రూక్ నేతృత్వంలోని ఇంగ్లాండ్ జట్టుకు అలాంటి ఆందోళనలు లేవు. విధ్వంసకర ఓపెనర్ ఫిల్ సాల్ట్ ఫామ్లోకి తిరిగి వచ్చి 44 బంతుల్లో 70 పరుగులు చేయడంతో, ఆ జట్టు ఉత్సాహంగా ఈ పోటీలోకి అడుగుపెడుతోంది. ఇంగ్లండ్కు అతిపెద్ద సానుకూల అంశం పేస్ ద్వయం ఆర్చర్, టంగ్. వీరు కొత్త బంతితో అద్భుతమైన భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పి సహజ వేగాన్ని, భారీ బౌన్స్ను ప్రదర్శించారు. గత నెలలో న్యూజిలాండ్తో జరిగిన టెస్ట్ సిరీస్లో తమ మధ్య కెమిస్ట్రీని ఏర్పరచుకున్న టంగ్, తన అద్భుతమైన ఫామ్ను తన సీనియర్ భాగస్వామితో కలిసి టీ20 ఫార్మాట్లోకి కూడా కొనసాగించాడు.
ఇంగ్లాండ్ Vs భారత్ జట్లు ఇవే..
టీమ్ఇండియా: శ్రేయాస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), తిలక్ వర్మ, సంజు శాంసన్, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, హర్షిత్ రాణా, వరుణ్ చక్రవర్తి, అర్ష్దీప్ సింగ్, రవి బిష్ణోయ్, ప్రసిధ్ కృష్ణ, సూర్యంష్ షెడ్గే, వాషింగ్టన్ షెడ్గే.
ఇంగ్లాండ్ జట్టు: హ్యారీ బ్రూక్ (కెప్టెన్), ఫిల్ సాల్ట్, జోస్ బట్లర్ (వికెట్ కీపర్), టామ్ బాంటన్, జాకబ్ బెథెల్, సామ్ కర్రాన్, విల్ జాక్స్, జోఫ్రా ఆర్చర్, లియామ్ డాసన్, ఆదిల్ రషీద్, జోష్ టంగ్, జోర్డాన్ కాక్స్, సోనీ బేకర్, ల్యూక్ వుడ్, సాకిబ్ మహమూద్, రెహాన్ అహ్మద్, రెహాన్ అహ్మద్.
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