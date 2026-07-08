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England Vs India Preview: తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్..టీమ్ఇండియా గెలుస్తుందా? ఇంగ్లాండ్‌పై పట్టు సాధిస్తుందా?

England Vs India 4th T20i Preview: గురువారం అనగా జూలై 9న ఇంగ్లాండ్‌, భారత్ మధ్య నాలుగో టీ20 మ్యాచ్ జరగనుంది. బ్రిస్టోల్‌ స్టేడియంలో జరగనున్న ఈ మ్యాచ్‌ కోసం ఇరు జట్లు సన్నద్ధమవుతున్నాయి. ఐర్లాండ్‌పై ఓటమి.. ఇంగ్లాండ్‌తో జరుగుతోన్న టీ20 సిరీస్ చేజారే పరిస్థితి నేపథ్యంలో రాబోయే రెండు మ్యాచ్‌ల్లో టీమ్ఇండియా తప్పక గెలవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అయితే ఈ మ్యాచ్ విజయంతో సిరీస్ గెలుపొందాలని ఇంగ్లాండ్ జట్టు భావిస్తోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 08, 2026, 10:32 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:32 PM IST
England Vs India Preview: తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్..టీమ్ఇండియా గెలుస్తుందా? ఇంగ్లాండ్‌పై పట్టు సాధిస్తుందా?
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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England Vs India Preview: తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్..టీమ్ఇండియా గెలుస్తుందా? ఇంగ్లాండ్‌పై పట్టు సాధిస్తుందా?
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