England Vs India 5th T20I Preview: ఐర్లాండ్లో ఇంగ్లండ్ చేతిలో టీ20 సిరీస్ను కోల్పోయిన తర్వాత టీమ్ఇండియా వరుసగా రెండో సారి సిరీస్ ఓడిపోయింది. ఇంగ్లాండ్ తో జరుగుతోన్న టీ20 సిరీస్ను ఇప్పటికే 3-0తో చేయిజార్చుకున్న భారత జట్టు చివరి మ్యాచ్లో గెలుపొంది క్లీన్ స్వీప్ నుంచి తప్పించుకోవాలని చూస్తోంది. ఈ సిరీస్లో ఇప్పటి వరకు ఒక్క మ్యాచ్ గెలవని భారత జట్టు.. నేడు జరిగే ఆఖరి మ్యాచ్లో గెలవాలంటే ప్రతి అంశంలోనూ ఇంగ్లాండ్ జట్టును అధిగమించాల్సి ఉంటుంది.
భారత జట్టు యూకే పర్యటన ఐర్లాండ్లోని బెల్ఫాస్ట్లో తేమ, గాలులతో కూడిన వాతావరణం భారత జట్టుకు ప్రతికూలంగా మారింది. ఉత్తర ఇంగ్లాండ్లోని డర్హామ్ తర్వాత ఇప్పుడు సౌతాంప్టన్లో చివరి టీ20 మ్యాచ్ ఆడనుండడం వల్ల వాతావరణ, పిచ్ పరిస్థితులను అంచనా వేయడంలో టీమ్ఇండియా కొద్దిగా వెనకబడినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ విషయంలో కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్కు కలిసిరాని విషయం అనే చెప్పాలి.
కెప్టెన్ అయిన తర్వాత శ్రేయస్ అయ్యర్ ఇప్పటికీ తన మొదటి విజయం కోసం ఇంకా ఎదురుచూస్తున్నాడు. 2006లో భారత జట్టు తొలిసారిగా ఒక టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ గెలిచిన తర్వాత ఇదే మరో ఓటమి కావడం గమనార్హం. ఓల్డ్ ట్రాఫోర్డ్లో జరిగిన రెండో మ్యాచ్ మినహా, భారత జట్టు ఆటలోని ప్రతి అంశంలోనూ పేలవంగా ఆడింది.
ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన రెండో టీ20లో భారత జట్టు గెలుపునకు దగ్గరైనా.. కేవలం రవి బిష్ణోయ్ వేసిన 17వ ఓవర్ భారత్కు విజయాన్ని దూరం చేసింది. నాటింగ్హామ్లో జరిగిన మూడో మ్యాచ్లో, భారత్ ఇప్పటివరకు తమ అత్యంత పేలవమైన బ్యాటింగ్ ప్రదర్శనను నమోదు చేసి, 76 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. బ్రిస్టల్లో జరిగిన నాలుగో మ్యాచ్లో జట్టు అన్ని విభాగాల్లోనూ విఫలమైంది. ఇప్పుడు భారత జట్టు తమ పరువును నిలబెట్టుకోవడానికి బరిలోకి దిగనుంది.
ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లు జోఫ్రా ఆర్చర్, జోష్ టంగ్ల ఫాస్ట్ బౌలింగ్ను తట్టుకోలేకపోవడంపై భారత జట్టు యాజమాన్యం నిస్సందేహంగా ఆందోళన చెందుతోంది. వీరిద్దరితో పాటు లెఫ్ట్ ఆర్మ్ ఫాస్ట్ బౌలర్ సామ్ కర్రన్ కూడా భారత బ్యాట్స్మెన్లను ఇబ్బంది పెట్టాడు. గాయాల కారణంగా వరుణ్ చక్రవర్తి, హర్షిత్ రాణాలు జట్టుకు దూరమవ్వడం, అలాగే ఒక ఓవర్లో 29 పరుగులు ఇచ్చిన రవి బిష్ణోయ్ తిరిగి వచ్చే అవకాశాలు సన్నగిల్లడంతో బౌలింగ్ విభాగంలో భారత్కు చాలా తక్కువ ఎంపికలు ఉన్నాయి.
బ్యాటింగ్ విభాగంలో షార్ట్-పిచ్ బంతులను ఎదుర్కోవడంలో వైభవ్ సూర్యవంశీ పేలవంగా రాణిస్తున్నప్పటికీ, భారత జట్టు యాజమాన్యం అతనికి దీర్ఘకాలిక అవకాశం ఇవ్వాలని భావిస్తోంది. తుది జట్టు జింబాబ్వే పర్యటన జట్టు నుంచి సంజు శాంసన్ను తొలగించడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఇది భారత జట్టు ఫ్యాన్స్లో అసంతృప్తికి గురిచేసింది.
ఫామ్లో లేని తిలక్ వర్మను తొలగిస్తేనే అతనికి తుది జట్టులో చోటు దక్కుతుంది. దీనివల్ల ఇషాన్ కిషన్, అయ్యర్ ఇద్దరూ ఒక స్థానం కిందకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది. కిషన్ మూడో స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేస్తాడు. అయితే ఇషాన్ కిషన్ను నాలుగో స్థానంలో బ్యాటింగ్కు పంపడం జట్టుకు కలిసిరాని విషయంగా పరిగణించవచ్చు.
భారత జట్టు:
శ్రేయాస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), వైభవ్ సూర్యవంశీ, అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్, తిలక్ వర్మ, శివమ్ దూబే, వాషింగ్టన్ సుందర్, అక్షర్ పటేల్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, ప్రిన్స్ యాదవ్, అర్ష్దీప్ సింగ్, సంజు శాంసన్, సూర్యాంశ్ షెడ్గే, రవి బిష్ణోయ్.
ఇంగ్లాండ్ జట్టు:
హ్యారీ బ్రూక్ (కెప్టెన్), ఫిల్ సాల్ట్, జోస్ బట్లర్, జాకబ్ బెథెల్, టామ్ బాంటన్, విల్ జాక్స్, సామ్ కర్రాన్, జోష్ టంగ్, జోఫ్రా ఆర్చర్, ఆదిల్ రషీద్, రెహాన్ అహ్మద్, లియామ్ డాసన్, ల్యూక్ వుడ్, సాకిబ్ మహమూద్, సన్నీ బేకర్, జోర్డాన్ కాక్స్, జేమ్స్ కోల్స్.
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