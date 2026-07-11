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England Vs India Preview: టీమ్ఇండియాకు మరో 'వైట్‌వాష్' గండం..ఇంగ్లాండ్‌తో చివరి మ్యాచ్‌లో అయినా గెలుస్తారా?

England Vs India 5th T20I Preview: ఐర్లాండ్‌లో ఇంగ్లండ్ చేతిలో టీ20 సిరీస్‌ను కోల్పోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇంగ్లాండ్‌తో జరుగుతున్న టీ20 సిరీస్‌లో టీమ్ఇండియా ఘోర పరజయాన్ని మూటగట్టుకుంది. నేడు జరగనున్న ఆఖరి టీ20 మ్యాచ్‌లో అయినా గెలుపొంది పరువు దక్కించుకోవాలని చూస్తోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 11, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:40 PM IST
England Vs India Preview: టీమ్ఇండియాకు మరో 'వైట్‌వాష్' గండం..ఇంగ్లాండ్‌తో చివరి మ్యాచ్‌లో అయినా గెలుస్తారా?
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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England Vs India Preview: టీమ్ఇండియాకు మరో 'వైట్‌వాష్' గండం..ఇంగ్లాండ్‌తో చివరి మ్యాచ్‌లో అయినా గెలుస్తారా?
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