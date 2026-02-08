English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • England Vs Nepal Match: ఇంగ్లాండ్‌కు చుక్కలు చూపించిన నేపాల్.. తృటిలో చేజారిన అద్భుత విజయం!

England Vs Nepal Match: ఇంగ్లాండ్‌కు చుక్కలు చూపించిన నేపాల్.. తృటిలో చేజారిన అద్భుత విజయం!

England Vs Nepal Match Result: ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియం వేదికగా జరిగిన టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 గ్రూప్-సి మ్యాచ్‌లో పెను సంచలనం తృటిలో తప్పింది. పవర్‌హౌస్ ఇంగ్లాండ్‌ను పసికూన నేపాల్ గడగడలాడించింది. చివరి బంతి వరకు ఉత్కంఠ భరితంగా సాగిన ఈ పోరులో ఇంగ్లాండ్ కేవలం 4 పరుగుల స్వల్ప తేడాతో బయటపడింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 8, 2026, 09:49 PM IST

Trending Photos

Gajakesari RajaYogam: గజకేసరి రాజయోగంతో పాటు అరుదైన ఈ యోగంతో ఈ రాశుల వారికి పంట పండినట్టే.. డబ్బే డబ్బు..
6
Gajakesari Yoga
Gajakesari RajaYogam: గజకేసరి రాజయోగంతో పాటు అరుదైన ఈ యోగంతో ఈ రాశుల వారికి పంట పండినట్టే.. డబ్బే డబ్బు..
Sai Dhanshika: షూటింగ్ స్పాట్‌లో అతనికి చుక్కలు చూపించా.!.. షాకింగ్ నిజం బైటపెట్టిన హీరోయిన్ సాయి ధన్సిక ..
6
Actress Sai Dhanshika
Sai Dhanshika: షూటింగ్ స్పాట్‌లో అతనికి చుక్కలు చూపించా.!.. షాకింగ్ నిజం బైటపెట్టిన హీరోయిన్ సాయి ధన్సిక ..
Gold Investment Trend: బంగారం కొంటున్నారా? భారీగా పెరుగుతున్న ధరలు..ఈ టైమ్‌లో కొనొచ్చా..లేదా?!
6
gold investment trend
Gold Investment Trend: బంగారం కొంటున్నారా? భారీగా పెరుగుతున్న ధరలు..ఈ టైమ్‌లో కొనొచ్చా..లేదా?!
Samantha: సమంతకు ఫామ్‌హౌస్‌ గిఫ్ట్‌ ఇచ్చిన ఓ వ్యక్తి.. అతడికి ఆమెకు ఏం సంబంధం తెలుసా?
5
samantha
Samantha: సమంతకు ఫామ్‌హౌస్‌ గిఫ్ట్‌ ఇచ్చిన ఓ వ్యక్తి.. అతడికి ఆమెకు ఏం సంబంధం తెలుసా?
England Vs Nepal Match: ఇంగ్లాండ్‌కు చుక్కలు చూపించిన నేపాల్.. తృటిలో చేజారిన అద్భుత విజయం!

England Vs Nepal Match Result: ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియం వేదికగా జరిగిన టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 గ్రూప్-సి మ్యాచ్‌లో పెను సంచలనం తృటిలో తప్పింది. పవర్‌హౌస్ ఇంగ్లాండ్‌ను పసికూన నేపాల్ గడగడలాడించింది. చివరి బంతి వరకు ఉత్కంఠ భరితంగా సాగిన ఈ పోరులో ఇంగ్లాండ్ కేవలం 4 పరుగుల స్వల్ప తేడాతో బయటపడింది. ఓడినా కూడా ప్రపంచ క్రికెట్ అభిమానుల హృదయాలను నేపాల్ గెలుచుకుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ముంబై వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో నేపాల్ ప్రదర్శన చూసి క్రికెట్ ప్రపంచం ఆశ్చర్యపోయింది. అసోసియేట్ దేశమైనా, ప్రపంచ ఛాంపియన్ ఇంగ్లాండ్‌కు దీటైన పోటీని ఇచ్చింది.

ఇంగ్లాండ్ ఇన్నింగ్స్
టాస్ గెలిచిన ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నాడు. నేపాల్ బౌలర్ల ధాటికి స్టార్ ఓపెనర్లు ఫిల్ సాల్ట్, జాస్ బట్లర్ త్వరగానే పెవిలియన్ చేరారు. జాకబ్ బెథెల్ (55) మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ బాధ్యతాయుతమైన హాఫ్ సెంచరీతో జట్టును ఆదుకున్నాడు. 

ఇన్నింగ్స్ చివరలో విల్ జాక్స్ కేవలం 18 బంతుల్లోనే 39* పరుగులు చేసి స్కోరును 184/7 కి చేర్చాడు. దిపేంద్ర సింగ్ ఐరీ (2/23), నందన్ యాదవ్ (2 వికెట్లు) అద్భుతమైన స్పెల్స్‌తో ఇంగ్లీష్ బ్యాటర్లను కట్టడి చేశారు.

నేపాల్ వీరోచిత పోరాటం
185 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన నేపాల్ ఏ దశలోనూ తగ్గలేదు. ఓపెనర్లు ఆసిఫ్ షేక్, కుశల్ భుర్తేల్ జట్టుకు బలమైన పునాది వేశారు. కెప్టెన్ రోహిత్ పౌడెల్ (39), ఆల్‌రౌండర్ దిపేంద్ర సింగ్ ఐరీ (44) ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లపై ఎదురుదాడికి దిగారు. ముఖ్యంగా ఐరీ ఆడిన రివర్స్ స్వీప్‌లు, ఇన్నోవేటివ్ షాట్లు వాంఖడే స్టేడియాన్ని హోరెత్తించాయి. చివరి ఓవర్‌లో విజయానికి 10 పరుగులు అవసరం కాగా, ఇంగ్లాండ్ స్టార్ బౌలర్ సామ్ కరన్ కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేశాడు. దీంతో నేపాల్ 180/6 వద్ద ఆగిపోయింది.

రికార్డులు
టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో నేపాల్ సాధించిన అత్యధిక స్కోరు (180/6) ఇదే. ఇంగ్లాండ్ వంటి అగ్రశ్రేణి జట్టును ఓటమి అంచు వరకు తీసుకెళ్లిన నేపాల్ టీమ్‌పై సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది.

అనుభవం లేకపోయినా, అద్భుతమైన పోరాట పటిమను కనబరిచిన నేపాల్, భవిష్యత్తులో పెద్ద జట్లకు ముప్పుగా మారుతుందని నిరూపించింది. ఇంగ్లాండ్ విజయం సాధించినప్పటికీ, ఈ మ్యాచ్ 'నేపాల్ రైజ్'ను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పింది.

Also Read: Samsung 183 Ltr Refrigerator: అమెజాన్ సమ్మర్ ధమాకా.. రూ.23,000 శామ్‌సంగ్ ఫ్రిజ్..ఇప్పుడు కేవలం రూ.15 వేలకే!

Also Read: Gold Silver Price Prediction: మహిళలకు తీపికబురు..లక్షకు పైగా దిగివచ్చిన వెండి ధర...భారీగా తగ్గిన బంగారం!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

England vs NepalNepal vs England T20 World Cup 2026ENG vs NEP T20 World Cup 2026 Live Cricket ScoreENG vs NEP T20 World Cup liveENG vs NEP T20 World Cup 2026 Live

Trending News