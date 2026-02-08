England Vs Nepal Match Result: ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియం వేదికగా జరిగిన టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 గ్రూప్-సి మ్యాచ్లో పెను సంచలనం తృటిలో తప్పింది. పవర్హౌస్ ఇంగ్లాండ్ను పసికూన నేపాల్ గడగడలాడించింది. చివరి బంతి వరకు ఉత్కంఠ భరితంగా సాగిన ఈ పోరులో ఇంగ్లాండ్ కేవలం 4 పరుగుల స్వల్ప తేడాతో బయటపడింది. ఓడినా కూడా ప్రపంచ క్రికెట్ అభిమానుల హృదయాలను నేపాల్ గెలుచుకుంది.
ముంబై వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో నేపాల్ ప్రదర్శన చూసి క్రికెట్ ప్రపంచం ఆశ్చర్యపోయింది. అసోసియేట్ దేశమైనా, ప్రపంచ ఛాంపియన్ ఇంగ్లాండ్కు దీటైన పోటీని ఇచ్చింది.
ఇంగ్లాండ్ ఇన్నింగ్స్
టాస్ గెలిచిన ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నాడు. నేపాల్ బౌలర్ల ధాటికి స్టార్ ఓపెనర్లు ఫిల్ సాల్ట్, జాస్ బట్లర్ త్వరగానే పెవిలియన్ చేరారు. జాకబ్ బెథెల్ (55) మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ బాధ్యతాయుతమైన హాఫ్ సెంచరీతో జట్టును ఆదుకున్నాడు.
ఇన్నింగ్స్ చివరలో విల్ జాక్స్ కేవలం 18 బంతుల్లోనే 39* పరుగులు చేసి స్కోరును 184/7 కి చేర్చాడు. దిపేంద్ర సింగ్ ఐరీ (2/23), నందన్ యాదవ్ (2 వికెట్లు) అద్భుతమైన స్పెల్స్తో ఇంగ్లీష్ బ్యాటర్లను కట్టడి చేశారు.
నేపాల్ వీరోచిత పోరాటం
185 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన నేపాల్ ఏ దశలోనూ తగ్గలేదు. ఓపెనర్లు ఆసిఫ్ షేక్, కుశల్ భుర్తేల్ జట్టుకు బలమైన పునాది వేశారు. కెప్టెన్ రోహిత్ పౌడెల్ (39), ఆల్రౌండర్ దిపేంద్ర సింగ్ ఐరీ (44) ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లపై ఎదురుదాడికి దిగారు. ముఖ్యంగా ఐరీ ఆడిన రివర్స్ స్వీప్లు, ఇన్నోవేటివ్ షాట్లు వాంఖడే స్టేడియాన్ని హోరెత్తించాయి. చివరి ఓవర్లో విజయానికి 10 పరుగులు అవసరం కాగా, ఇంగ్లాండ్ స్టార్ బౌలర్ సామ్ కరన్ కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేశాడు. దీంతో నేపాల్ 180/6 వద్ద ఆగిపోయింది.
రికార్డులు
టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో నేపాల్ సాధించిన అత్యధిక స్కోరు (180/6) ఇదే. ఇంగ్లాండ్ వంటి అగ్రశ్రేణి జట్టును ఓటమి అంచు వరకు తీసుకెళ్లిన నేపాల్ టీమ్పై సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది.
అనుభవం లేకపోయినా, అద్భుతమైన పోరాట పటిమను కనబరిచిన నేపాల్, భవిష్యత్తులో పెద్ద జట్లకు ముప్పుగా మారుతుందని నిరూపించింది. ఇంగ్లాండ్ విజయం సాధించినప్పటికీ, ఈ మ్యాచ్ 'నేపాల్ రైజ్'ను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పింది.
