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ఫిఫా వరల్డ్ కప్ నాకౌట్ పోరులో ఇంగ్లాండ్ అద్భుతం.. మెక్సికోపై 3-2తో అద్భుత విజయం..

FIFA World Cup England Win: 2026 ఫీఫా వరల్డ్ కప్‌లో కొన్ని అద్భుతాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. తాజాగా వరల్డ్ కప్ నాకౌట్ పోరులో ఇంగ్లాండ్ జట్టు మెక్సికో పై  అద్భుతం చేసి చూపించింది.  10 మంది ఆటగాళ్లతోనే పోరాడి.. మెక్సికోపై 3-2 తేడాతో హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 06, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 12:52 PM IST
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ నాకౌట్ పోరులో ఇంగ్లాండ్ అద్భుతం.. మెక్సికోపై 3-2తో అద్భుత విజయం..
Image Credit: England Victory (X/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఫిఫా వరల్డ్ కప్ నాకౌట్ పోరులో ఇంగ్లాండ్ అద్భుతం.. మెక్సికోపై 3-2తో అద్భుత విజయం..
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