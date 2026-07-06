/ఫిఫా వరల్డ్ కప్ నాకౌట్ పోరులో ఇంగ్లాండ్ అద్భుతం.. మెక్సికోపై 3-2తో అద్భుత విజయం..

England FIFA World Cup 2026: హోరాహోరీగా సాగిన మ్యాచ్లో గెలిచి ఇంగ్లాండ్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్కు దూసుకెళ్లింది. మ్యాచ్ మొదటి అర్ధభాగంలోనే ఇంగ్లాండ్ యువ స్టార్ జూడ్ బెల్లింగ్హామ్ కేవలం 98 సెకన్ల వ్యవధిలో బ్యాక్-టు-బ్యాక్ రెండు సూపర్ గోల్స్ చేసి జట్టుకు 2-0 ఆధిక్యాన్ని అందించాడు. 42వ నిమిషంలో మెక్సికో ఆటగాడు జూలియన్ గోల్ కొట్టి స్కోరును 2-1కి తగ్గించినా ఇంగ్లాండ్ మ్యాచ్లో ఎక్కడా వెనక్కి తగ్గలేదు. మ్యాచ్ రెండో అర్ధభాగంలో ఇంగ్లాండ్ డిఫెండర్ జారెల్ క్వాన్సా ఫౌల్ కారణంగా రెడ్ కార్డ్ పొంది మైదానాన్ని వీడాడు. దీంతో ఇంగ్లాండ్ కేవలం 10 మంది ఆటగాళ్లతోనే మ్యాచ్ ఆడాల్సిన వచ్చింది.
10 మంది ఆటగాళ్లతోనే పోరాడి మెక్సికోపై 3-2తో విజయం..
ఒక ఆటగాడు తక్కువైనా ఇంగ్లాండ్ జట్టు హోరాహోరీగా పోరాడి గెలిచింది. 60వ నిమిషంలో పెనాల్టీ లభించగా.. కెప్టెన్ హ్యారీ కేన్ విజయవంతంగా గోల్గా మలిచి ఆధిక్యాన్ని 3-1కి పెంచాడు. అయితే 69వ నిమిషంలో మెక్సికో స్టార్ రావుల్ జిమెనెజ్ పెనాల్టీ ద్వారా మరో గోల్ కొట్టడంతో మ్యాచ్ 3-2కి చేరి ఉత్కంఠగా మారింది.
మొట్టమొదటి జట్టుగా రికార్డు సృష్టించిన ఇంగ్లాండ్..
చివరి నిమిషాల్లో ఇంగ్లాండ్ డిఫెండర్లు మెక్సికో దాడులను సమర్ధవంతంగా తిప్పికొట్టారు. ఈ విజయంతో ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో ఎస్టాడియో అజ్టెకా మైదానంలో మెక్సికోను ఓడించిన మొట్టమొదటి జట్టుగా ఇంగ్లాండ్ రికార్డు సృష్టించింది. ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 39 రోజులు పాటు జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్ ఫైనల్ మ్యాచ్ జూలై 19న జరగనుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.