Eoin Morgan CSK Coach News: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (సీఎస్కే) ఫ్రాంచైజీలో కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. సుదీర్ఘకాలం పాటు జట్టుకు హెడ్ కోచ్గా వ్యవహరించిన స్టీఫెన్ ఫ్లెమింగ్తో సీఎస్కే ప్రయాణం ముగియడంతో, తదుపరి కోచ్ ఎవరనే అంశంపై పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. 2026 ఐపీఎల్ సీజన్లో జట్టు ప్రదర్శన నిరాశపరచడంతో మేనేజ్మెంట్ ప్రక్షాళన దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ఈ తరుణంలో భారత మాజీ స్పిన్నర్ ఆర్ అశ్విన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు క్రికెట్ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
అశ్విన్ అంచనా ప్రకారం.. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ టీమ్ కోచ్ రేసులో ఇయాన్ మోర్గాన్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంగ్లండ్కు 2019 వన్డే వరల్డ్ కప్ అందించిన మాజీ కెప్టెన్ ఇయాన్ మోర్గాన్ పేరు సీఎస్కే హెడ్ కోచ్ పదవికి బలంగా వినిపిస్తోందని అశ్విన్ తెలిపారు.
ఫ్రాంచైజీ స్థాయిలో ఇప్పటికే మోర్గాన్ నియామకంపై చర్చలు జరుగుతున్నాయని, ఆయన ఈసారే బాధ్యతలు చేపడతారా లేక భవిష్యత్తులో వస్తారా అనేది చూడాలని తన యూట్యూబ్ ఛానల్లో పేర్కొన్నారు.
మోర్గాన్కు ప్రధాన కోచ్గా అనుభవం లేనప్పటికీ.. అంతర్జాతీయ కెప్టెన్గా, 2021లో కేకేఆర్ను ఐపీఎల్ ఫైనల్కు చేర్చిన అనుభవం సీఎస్కేకు ఎంతో మేలు చేస్తుందని అశ్విన్ అభిప్రాయపడ్డారు.
అలాగే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కోచ్ బాధ్యతలకు కూడా మెకల్లమ్ పేరు కూడా పరిశీలనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంగ్లండ్ వైట్-బాల్ కోచ్ బ్రెండన్ మెకల్లమ్ పేరు కూడా రేసులో ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుతం ఆయనకున్న ఇతర బాధ్యతల వల్ల సీఎస్కేకు రావడం కష్టమని అంచనా వేశారు.
"ప్రస్తుతం చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు ప్రక్షాళన దశలో ఉంది. ఈ సమయంలో ఆత్రుతపడి కొత్త కోచ్ను నియమించకుండా.. ఎంఎస్ ధోనీ సారథ్యంలో మరో ఏడాది జట్టును గాడిన పెట్టడం సరైన నిర్ణయం" అని అశ్విన్ సూచించారు.
ఇయాన్ మోర్గాన్ లేదా మెకల్లమ్ పేర్లు ప్రముఖంగా వినిపిస్తున్నప్పటికీ సీఎస్కే నుంచి ఇంకా అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. వరల్డ్ కప్ విన్నింగ్ కెప్టెన్గా మోర్గాన్కు ఉన్న క్రేజ్, ధోనీ భవిష్యత్తుపై ఉన్న అస్పష్టత వంటి అంశాలు సీఎస్కేలో రాబోయే కొత్త శకానికి సంకేతంగా మారుతున్నాయి. ఫ్లెమింగ్ స్థానాన్ని భర్తీ చేసే ఆ లక్కీ పర్సన్ ఎవరనేది త్వరలోనే తేలనుంది.
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