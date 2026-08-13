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Eoin Morgan CSK Coach: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కొత్త కెప్టెన్‌గా మాజీ కెప్టెన్..సెన్సేషనల్ కామెంట్స్ చేసిన మాజీ క్రికెటర్ అశ్విన్!

Eoin Morgan CSK Coach News: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (సీఎస్‌కే) హెడ్ కోచ్ బాధ్యతల నుంచి సుదీర్ఘకాలం సేవలందించిన స్టీఫెన్ ఫ్లెమింగ్ తప్పుకోవడంతో, ఆ జట్టు కొత్త కోచ్‌ ఎవరనే అంశంపై జోరుగా చర్చ సాగుతోంది. 2026 ఐపీఎల్ సీజన్‌లో ఆశించిన మేర రాణించలేకపోయిన సీఎస్‌కే మేనేజ్‌మెంట్, జట్టులో ప్రక్షాళన దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో భారత మాజీ స్పిన్నర్, సీఎస్‌కే వెటరన్ ప్లేయర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు క్రికెట్ సర్కిల్స్‌లో ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 13, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 02:04 PM IST
Eoin Morgan CSK Coach: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కొత్త కెప్టెన్‌గా మాజీ కెప్టెన్..సెన్సేషనల్ కామెంట్స్ చేసిన మాజీ క్రికెటర్ అశ్విన్!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Eoin Morgan CSK Coach: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కొత్త కెప్టెన్‌గా మాజీ కెప్టెన్..సెన్సేషనల్ కామెంట్స్ చేసిన మాజీ క్రికెటర్ అశ్విన్!
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