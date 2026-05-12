  • /Rahul Dravid: టీ20 లీగ్‌లో టీమ్‌ను కొనుగోలు చేసిన రాహుల్ ద్ర‌విడ్‌.. కెప్టెన్‌గా ర‌విచంద్ర‌న్ అశ్విన్‌కు బాధ్యతలు!

Rahul Dravid: టీమిండియా మాజీ హెడ్ కోచ్ రాహుల్ ద్ర‌విడ్ యూరోపియన్ టీ20 ప్రీమియర్ లీగ్‌లో ఓ ఫ్రాంఛైజీని కొనుగోలు చేశాడు. డ‌బ్లిన్ ఫ్రాంచైజీ యాజ‌మాన్య హ‌క్కుల‌ను ద‌క్కించుకున్నాడు. ఈ విష‌యాన్ని లీగ్ నిర్వాహ‌కులు అధికారికంగా ప్ర‌క‌టించారు. అంతేకాకుండా లీగ్‌లోని ఫ్రాంచైజీల‌ యాజ‌మాన్యులతో క‌లిపి ఫోటో సెష‌న్‌ను నిర్వ‌హించారు. ఈ కార్య‌క్ర‌మానికి రాహుల్ ద్ర‌విడ్ హాజ‌రయ్యాడు.  
Written ByAruna MaharajuUpdated byAruna Maharaju
Published: May 12, 2026, 09:49 AM IST|Updated: May 12, 2026, 09:49 AM IST
Image Credit: European T20 Premier League Has Announced Rahul Dravid As The Owner Of Dublin Franchise (source-file)

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

