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Rachit Bhatia: స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్‌లో సంచలన విషయాలు.. రూ.3 కోట్లకు సీఎస్‌కే సీక్రెట్స్ లీక్..! ఎవరీ రచిత్ భాటియా..?

Who is Rachit Bhatia: మాజీ రంజీ క్రికెట్ ప్లేయర్ రచిత్ భాటియా స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్‌లో చేసిన కామెంంట్స్ పెను దుమారం రేపుతోంది. ఐపీఎల్‌లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (సీఎస్‌కే) జట్టుకు చెందిన కీలక సమాచారాన్ని లండన్ బుకీలకు చేరవేసినట్లు ఒప్పుకున్నాడు. అసలు రచిత్ భాటియా ఎవరు..? ఈ స్టింగ్ ఆపరేషన్‌లో వెలుగుచూసిన విషయాలు ఏంటి..?

Written ByAshok Krindinti
Published: Sep 23, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 06:24 PM IST
Rachit Bhatia: స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్‌లో సంచలన విషయాలు.. రూ.3 కోట్లకు సీఎస్‌కే సీక్రెట్స్ లీక్..! ఎవరీ రచిత్ భాటియా..?
Image Credit: Rachit Bhatia (Source: AI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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Rachit Bhatia: స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్‌లో సంచలన విషయాలు.. రూ.3 కోట్లకు సీఎస్‌కే సీక్రెట్స్ లీక్..! ఎవరీ రచిత్ భాటియా..?
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