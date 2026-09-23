Who is Rachit Bhatia: మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్, సమాచార లీక్ వ్యవహారం బీసీసీఐ వర్గాల్లో కలకలం సృష్టిస్తోంది. ‘తెహెల్కా’ నిర్వహించిన స్టింగ్ ఆపరేషన్లో మాజీ రంజీ క్రికెట్ ప్లేయర్ రచిత్ భాటియా మాట్లాడిన మాటలు సంచలనంగా మారాయి. ఐపీఎల్తో పాటు దేశవాళీ టోర్నీల్లో రహస్య సమాచారాన్ని బుకీలకు చేరవేసినట్లు అతడు అంగీకరించిన వీడియోలు లీక్ కావడంతో తీవ్ర దుమారం చెలరేగుతోంది. ఈ స్టింగ్ ఆపరేషన్లో రచిత్ భాటియా మాట్లాడిన వివరాల ప్రకారం.. 2025 ఐపీఎల్ సీజన్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టుకు సంబంధించిన అత్యంత రహస్య అంతర్గత సమాచారాన్ని లండన్లోని బుకీలకు చేరవేసినట్లు చెప్పుకున్నాడు. స్నాప్చాట్ ద్వారా ఈ సమాచారాన్ని షేర్ చేస్తూ.. ఒక్కో మ్యాచ్కు రూ.60 లక్షల చొప్పున మొత్తం 5 మ్యాచ్లకు కలిపి రూ.3 కోట్లు తీసుకున్నట్లు చెప్పాడు. దీంతో పాటు 2018–19 సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో రెండు వైడ్ బంతులు వేయడానికి ఒక్కో బంతికి రూ.8 లక్షలు చొప్పున రూ.16 లక్షలు తీసుకున్నానని.. ఆ సీజన్లో రంజీ జట్టులో చోటు దక్కించుకోవడానికి లంచం కూడా ఇచ్చినట్లు వీడియోలో చెప్పాడు.
ఇటీవల జరిగిన ఢిల్లీ ప్రీమియర్ లీగ్ (డీపీఎల్) 2026 సందర్భంగా ‘సెంట్రల్ ఢిల్లీ కింగ్స్’ జట్టు ప్లేయింగ్ ఎలెవన్ వివరాలను మ్యాచ్కు ముందే బుకీలకు లీక్ చేసేందుకు భాటియా సిద్ధపడినట్లు తెహెల్కా కథనం వెల్లడించింది. సెంట్రల్ ఢిల్లీ కింగ్స్ మొదట బ్యాటింగ్ చేస్తుందా లేదా బౌలింగ్ చేస్తుందా అనే దానిపై ఆధారపడి భాటియా రెండు రకాల జట్టు కూర్పులను అందించారని తెహెల్కా దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. టాస్ పడకముందే.. తుది జట్టును అధికారికంగా ప్రకటించకముందే సమాచారాన్ని బుకీలకు చేరవేసి బెట్టింగ్లకు అనుకూలంగా మార్చడం సరికొత్త రూపంలో సాగుతున్న అవినీతిగా ఈ కథనంలో పేర్కొన్నారు.
1997లో జన్మించిన రచిత్ భాటియా కుడిచేతి వాటం బ్యాటర్, మీడియం పేసర్. 2018-19 దేశవాళీ సీజన్లో నాగాలాండ్ తరఫున ఆడిన అతను.. 6 ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచ్లు, 2 డొమెస్టిక్ టీ20 మ్యాచ్లకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఫస్ట్ క్లాస్ కెరీర్లో 70 పరుగులు చేసి 13 వికెట్లు పడగొట్టాడు. బీహార్పై 6/44 అత్యుత్తమ బౌలింగ్ గణంకాలు నమోదు చేశాడు. చాలా తక్కువ కెరీర్ కలిగిన ఈ మాజీ ఆటగాడి చుట్టూ ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు సంచలనంగా మారింది.
ఈ దుమారంపై ఢిల్లీ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ (డీడీసీఏ) స్పందించింది. ఈ ఆరోపణలు ఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించలేదని.. కేవలం స్టింగ్ వీడియోల ఆధారంగా తుది నిర్ణయానికి రాలేమని తెలిపింది. అయితే ఈ అంశం తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని తగిన విచారణ జరపాలని.. సంబంధిత దర్యాప్తు సంస్థలకు సమాచారం అందించామని పేర్కొంది. విచారణకు పూర్తి సహకారం అందిస్తామని తెలిపింది. ఈ విషయంపై పరిశీలన కోరుతూ ఆ సంఘం సంబంధిత అధికారులకు లేఖ కూడా రాసింది. మరోవైపు సీఎస్కే ప్రతినిధి ఒకరు మాట్లాడుతూ.. రాబోయే వార్షిక సాధారణ సమావేశానికి (AGM) ముందే బోర్డు ఈ అంశంపై చర్చించనున్నట్లు వెల్లడించారు. "మా వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (AGM) త్వరలో జరగనుంది. AGMకు ముందు మా బోర్డు సమావేశమవుతుంది. ఈ విషయంపై చర్చిస్తాం.." అని ఆ అధికారి క్రిక్బజ్తో చెప్పారు. CSK ఏజీఎం మీటింగ్ సెప్టెంబర్ 25వ తేదీన జరగనుంది. ప్రస్తుతం బయటకు వచ్చిన వివరాలన్నీ ప్రాథమిక ఆరోపణలు మాత్రమేనని.. అధికారిక విచారణ పూర్తయితేనే వాస్తవాలు వెలుగులోకి వస్తాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.