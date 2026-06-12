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FIFA World Cup 2026: షకీరా క్రేజీ డ్యాన్స్‌తో హీటెక్కిన FIFA world cup.. సౌతాఫ్రికాను కుమ్మేసిన మెక్సికో.. ఓపెనింగ్ మ్యాచ్ హైలైట్స్ ఇవే..!!

FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 ఎంతో అట్టహాసంగా షురూ అయ్యింది. మెక్సికోలోని ఎస్టాడియో అజ్టెకా స్టేడియంలో జరిగిన ఓపెనింగ్ మ్యాచ్ లో సౌతాఫ్రికాపై మెక్సికో 2-0 తో ఘన విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది.  జూలియన్ క్వినోన్స్,  రౌల్ హిమెనెజ్ చేసిన గోల్స్, మూడు రెడ్ కార్డుల నాటకీయ పరిణామం,  షకీరా పిచ్కెక్కించే ఫెర్మార్మెన్స్ ఈ మ్యాచ్‌ను చిరస్మరణీయంగా నిలిచేలా చేశాయని చెప్పవచ్చు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 12, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:01 AM IST
FIFA World Cup 2026: షకీరా క్రేజీ డ్యాన్స్‌తో హీటెక్కిన FIFA world cup.. సౌతాఫ్రికాను కుమ్మేసిన మెక్సికో.. ఓపెనింగ్ మ్యాచ్ హైలైట్స్ ఇవే..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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