/ఆతిథ్య దేశానికి ఘోర పరాభవం.. ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్ నుంచి అమెరికా ఔట్..!

FIFA World Cup America Out of tournament:నిన్న జరిగిన మ్యాచ్ ప్రారంభం నుంచే బెల్జియం ఆధిపత్యం కొనసాగింది. తొమ్మిదవ నిమిషంలో చార్లస్ డి కెట్లారీ గోల్ చేసి బెల్జియం కు తొలి ఆధిక్యం అందించాడు. ఆ తర్వాత అమెరికా తిరిగి పుంజుకునే ప్రయత్నంలో 31వ నిమిషంలో మాలిక్ టిల్మన్ నేరుగా ఫ్రీ కిక్ ద్వారా అద్భుత గోల్ చేసి స్కోర్ ని ఒకటి ఒకటితో సమం చేశాడు. వరుసగా రెండో మ్యాచ్ లో కూడా ప్రీ కిక్ తో టిల్మన్ గోల్ చేయడం విశేషం. అయితే అమెరికా ఆనందం ఎంతో సేపు నిలవలేదు కేవలం రెండో నిమిషాలకే బెల్జియం మరో గోల్ చేసి మళ్ళీ లీడ్లోకి వెళ్ళింది.
సెకండ్ హాఫ్ లో కూడా అమెరికా తప్పిదాలు కొనసాగాయి. అధనపు సమయంలో రోమీలు లుక్కా మరో గోల్ చేయడంతో బెల్జియం నాలుగు ఒకటితో మ్యాచ్ ను ముగించింది. ఇక ఈ మ్యాచ్ కు ముందు అమెరికా స్టార్ స్ట్రైకర్ పోలారిన్ బాల్లోగన్ కు గత మ్యాచ్ లో విధించిన రెడ్ కార్డ్ సస్పెన్షన్ ఫిఫా నిలిపి వేయడం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ జోక్యం చేసుకున్నారనే వార్తల నేపథ్యంలో ఫిఫా ఈ నిర్ణయం
తీసుకుందని ప్రచారం జరిగింది.
మూడు ఆతిథ్య దేశాలకు షాక్..
ఇక ఈ ఓటమితో 2026 ప్రపంచ కప్ కు సహా ఆతిథ్యం వహించిన మూడు దేశాలు అమెరికా మెక్సికో కెనడా టోర్నీ నుంచి పూర్తిగా నిష్క్రమించాయి. మరోవైపు బెల్జియం క్వార్టర్ ఫైనల్ లో స్పెయిన్ తో ఢీ అంటే ఢీ అనబోతుంది. మొత్తంగా 39 రోజులు పాటు జరిగే ఫిఫా వరల్డ్ కప్కు ఈ సారి అమెరికా, కెనడా, మెక్సికో ఆతిథ్యం ఇచ్చాయి. గత నెల 11న ప్రారంభమైన ఫిఫా వరల్డ్ కప్.. ఈ నెల 19న అమెరికాలో ముగియనుంది. ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్లో అమెరికా సహా మెక్సికో, కెనడా వంటి ఆతిథ్య దేశాలు ఆడకపోయినా..ఆ దేశానికి సంబంధించిన కీలక నేతలు రానున్నట్టు సమాచారం. ముఖ్యంగా యూఎస్ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్కు ఫైనల్కు ముఖ్య అతిథిగా హాజరు కాబోతున్నారనే వార్త చక్కర్లు కొడుతుంది. మరి అమెరికా ఫస్ట్ అంటూ ఆ దేశమే శ్వాస, ధ్యాసగా గడిపే డొనాల్డ్ ట్రంప్.. ఆ దేశం ఆడని ఆట కోసం ఛీప్ గెస్ట్గా హాజరువుతారా లేదా అనేది చూడాలి.
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