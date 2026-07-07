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ఆతిథ్య దేశానికి ఘోర పరాభవం.. ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్ నుంచి అమెరికా ఔట్..!

FIFA Foot Ball Cup 2026: ఆతిథ్య దేశం అమెరికాకు బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. వరల్డ్ కప్ నుండి నిష్క్రమించడం ఆ దేశానికి మింగుడు పడటం లేదు.  ఫుట్‌బాల్  వరల్డ్ కప్‌లో అమెరికా ఫ్రీ క్వార్టర్ లోనే టోర్నీ నుంచి  వైదొలిగింది.  రౌండ్ ఆఫ్ 16 మ్యాచ్ లో బెల్జియం 41 తేడాతో అమెరికా పై విజయం సాధించింది. దీంతో బెల్జియం  క్వార్టర్ ఫైనల్‌కు అర్హత సాధించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 07, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:03 PM IST
ఆతిథ్య దేశానికి ఘోర పరాభవం.. ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్ నుంచి అమెరికా ఔట్..!
Image Credit: America Out (ZEE Telugu News/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఆతిథ్య దేశానికి ఘోర పరాభవం.. ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్ నుంచి అమెరికా ఔట్..!
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