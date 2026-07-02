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ఫుట్‌బాల్ ప్రపంచ కప్ ప్రిక్వార్టర్‌కు అర్హత సాధించిన బెల్జియం..!

Belgium Enters into Pre Quarters: ఫుట్ బాల్ ప్రపంచ కప్‌ 21వ రోజు కొన్ని అద్భుతాలు చోటు చేసుకున్నాయి. 6 దశాబ్దాల తర్వాత ఇంగ్లాండ్ నాకౌట్‌కు అర్హత సాధించింది. మరోవైపు బెల్జియం కూడా సెనగల్‌ను ఓడించి ప్రీ క్వార్టర్‌కు అర్హత సాధించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 02, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 01:55 PM IST
ఫుట్‌బాల్ ప్రపంచ కప్ ప్రిక్వార్టర్‌కు అర్హత సాధించిన బెల్జియం..!
Image Credit: Belgium Out (ZEE Telugu News/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఫుట్‌బాల్ ప్రపంచ కప్ ప్రిక్వార్టర్‌కు అర్హత సాధించిన బెల్జియం..!
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