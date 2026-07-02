FIFA Foot Ball World Cup: ఫిఫా ప్రపంచ ఫుట్బాల్ కప్లో బెల్జియం ప్రిక్వార్టర్స్లో అడుగుపెట్టింది. సెనెగల్తో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత మ్యాచ్లో బెల్జియం 3-2 తేడాతో థ్రిల్లింగ్ విక్టరీ సాధించింది. దీంతో సెనెగల్ వరల్డ్కప్ నుంచి నాకౌట్ అయింది. బెల్జియం తరఫున 86వ నిమిషంలో రొమెలు లుకాకు , కెప్టెన్ యురి టిలేమన్స్ 89, 120 వ నిమిషంలో రెండు గోల్స్ చేశాడు.
ఇక సెనెగల్ తరఫున హబిబ్ డియారా 24వ నిమిషంలో, ఇస్మాయిలా సర్ 51వ నిమిషంలో గోల్స్ సాధించారు. నిర్ణీత సమయం ముగిసేలోగా ఇరుజట్లు 2-2 గోల్స్తో సమానంగా నిలిచాయి. ఇంజ్యూరీ టైమ్లోనూ గోల్ కొట్టలేదు. అయితే ఎక్స్ట్రా టైమ్లో టిలేమన్స్ను బాల్ కొట్టకుండా సెనెగల్ ఫ్లేయర్ లామినే అడ్డుకున్నాడు. దీంతో బెల్జియం ప్లేయర్ కిందపడిపోయాడు. ఇది కావాలనే కింద పడేసినట్లు తేలడంతో రిఫరీ బెల్జియంకు పెనాల్టీ కిక్ ఛాన్స్ ఇచ్చారు. అంది వచ్చిన అవకాశంతో సెనగల్కు ఓడించి ప్రీ క్వార్డర్కు అర్హత సాధించింది.
ఎక్స్ట్రా టైంలో బెల్జియంను వరించిన అదృష్టం..
దీంతో తనకు లభించిన పెనాల్టీ కిక్ను గోల్గా మలచడంలో టిలేమన్స్ సక్సెస్ అయ్యాడు. దీంతో బెల్జియం విజయం సాధించి రౌండ్ ఆఫ్ 16కు అర్హత సాధించింది. ఇక బెల్జియం.. ప్రి క్వార్టర్స్లో అమెరికా, బోస్నియా హెర్జెగొవినా మధ్య మ్యాచ్ విజేతతో తలపడనుంది. మొత్తంగా జూన్ 11న ప్రారంభమైన ఫిఫా వరల్డ్ కప్ నిరంతరాయంగా జూలై 19న ఫైనల్తో ముగియనుంది. దాదాపు 39 రోజులు పాటు జరిగే ఈ వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ ఫైనల్ ఈ నెల 19న అమెరికాలో జరగనుంది. ఈ వేడుకకు ప్రపంచం నుంచి అతిరథ మహారథులు హాజరు కానున్నట్టు సమాచారం.
ఈ సారి అర్జంటీనా హాట్ ఫేవరేట్గా బరిలో దిగనుంది. ఇప్పటికే నాకౌట్లో అర్హత సాధించిన అర్జంటీనా.. ఈ సారి ఫైనల్కు చేరి మరోసారి కప్ ఎగరేసుకుపోతుందా అనేది వెయిట్ అండ్ సీ.
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