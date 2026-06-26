/ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026: ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్ లో మరోసారి బ్రెజిల్ సత్తా..

Brazil Got Records in FIFA World Cup 2026: పుష్కరం కాలం క్రితం ప్రపంచ కప్ ముద్దాడిన బ్రెజిల్.. దూకుడు ఆటను ప్రదర్శించినా.. గత రెండు పర్యాయాలు కప్ను అందుకోలేకపోయింది. తాజాగా స్కాట్లాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో బ్రెజిల్ నాకౌట్ బెర్త్ కన్ఫామ్ చేసుకుంది. స్కాట్లాండ్ తో జరిగిన గ్రూప్ ‘సి’ చివరి లీగ్ మ్యాచ్లో బ్రెజిల్ 3–0 గోల్స్ తేడాతో అపూర్వ విజయం సాధించింది. వినిసియస్ జూనియర్ 2 గోల్స్తో మెరిపించగా... మథియాస్ కునా ఓ గోల్తో మ్యాచ్ను ఫినిషింగ్ టచ్ ఇచ్చాడు.
అంతర్జాతీయంగా నిలకడగా రాణిస్తున్న బ్రెజిల్..
మొదటి రెండు మ్యాచ్లకు దూరంగా ఉన్న స్టార్ ప్లేయర్ నెమార్ ఈ మ్యాచ్లో 76వ నిమిషంలో సబ్స్టిట్యూట్గా బరిలోకి దిగాడు. రెండు విజయాలు, ఒక ‘డ్రా’తో బ్రెజిల్ ఏడు పాయింట్లతో గ్రూప్ ‘సి’లో టాప్లో నిలిచింది. 5 సార్లు ఫిఫా వరల్డ్ కప్ విన్నర్గా నిలిచిన బ్రెజిల్ జట్టు ప్రపంచకప్ టోర్నీలో లీగ్ దశలో తమ గ్రూప్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లో నిలవడం వరుసగా ఇది 12వ సారి.
లీగ్ దశ నుంచి బ్రెజిల్ సత్తా..
మొరాకోతో జరిగిన తొలి మ్యాచ్ను 1–1తో ‘డ్రా’ చేసుకున్న బ్రెజిల్... రెండో మ్యాచ్లో 3–0తో హైతీపై గెలిచింది. లీగ్ దశలో బ్రెజిల్ ఆడిన మూడు మ్యాచ్ల్లోనూ వినిసియస్.. గోల్స్ చేశాడు. దీంతో ఈ వరల్డ్ కప్ లోని మూడు లీగ్ మ్యాచ్ల్లోనూ గోల్స్ కొట్టిన ఐదో బ్రెజిలియన్గా వినిసియస్ సరికొత్త రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు. మరోవైపు ఇప్పటి వరకు మూడు సార్లు బ్రెజిల్ ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్ గెలిచింది.
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