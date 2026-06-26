Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /క్రీడలు
  • /ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026: ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్ లో మరోసారి బ్రెజిల్ సత్తా..

ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026: ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్ లో మరోసారి బ్రెజిల్ సత్తా..

FIFA World Cup 2026: ఫుట్‌బాల్ ప్రపంచ కప్‌లో బ్రెజిల్ మరోసారి దూకుడు ప్రదర్శించింది.వరల్డ్ కప్ సాధించి 12 యేళ్లు దాటినా.. ఇంటర్నేషనల్ లెవల్లో నిలకడ రాణిస్తోంది. 23వ ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌ టోర్నిలో బ్రెజిల్ నాకౌట్‌కు అర్హత సాధించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 26, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:52 AM IST
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026: ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్ లో మరోసారి బ్రెజిల్ సత్తా..
Image Credit: Brazil Vs Scotland (ZEE News/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026: ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్ లో మరోసారి బ్రెజిల్ సత్తా..
FIFA World Cup 20265 min ago
2
Venus Ketu Effect10 min ago
3
Hero Vijay Deverakonda56 min ago
4
tuni missing girl jnaneswari1 hr ago
5
Petrol and diesel prices1 hr ago