England Sets New Record: అవును ఫిఫా ఫుట్ బాల్ ప్రపంచ కప్లో ఇంగ్లాండ్ జట్టు అద్భుతం చేసిందనే చెప్పాలి. తాజాగా కాంగో దేశంతో జరిగిన రౌండ్ -32 నాకౌట్ మ్యాచ్లో ఒకప్పటి అగ్రరాజ్యం ఇంగ్లండ్ 2-1 గోల్స్ తేడాతో గెలిచి నాకౌట్కు అర్హత సాధించింది. దాదాపు 60 యేళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత ఇంగ్లాండ్ జట్టు ఈ అద్భుతం చేసి చూపించింది.
ప్రీ క్వార్టర్ ఫైనల్ బెర్త్ ను ఖరారు చేసుకున్న ఇంగ్లండ్..
ఆ ఇంగ్లండ్ జట్టు కెప్టెన్ హ్యారీ కేన్ 11 నిమిషాల వ్యవధిలో రెండు గోల్స్ చేసి కాంగోను చిత్తు చేసి ఇంగ్లండ్ జట్టును గెలిపించాడు.అంతకు ముందు ఏడో నిమిషంలో బ్రియాన్ సిపెంగా గోల్తో కాంగో జట్టు 1–0తో ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది. కానీ ఇంగ్లండ్ జట్టు ఛాన్స్ దొరికినపుడల్లా స్కోరును సమం చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తూనే ఉంది. చివరకు 75వ నిమిషంలో అనుకున్న విజయం ఇంగ్లండ్ వశం అయింది.
కాంగోపై 2-1 గోల్స్ తేడాతో నాకౌట్ వెళ్లిన ఇంగ్లండ్..
ఆంథోని గోర్డాన్ పాస్ను ‘డి’ ఏరియాలో అందుకున్న హ్యారీ కేన్ హెడర్ షాట్తో గోల్గా మలిచాడు. దాంతో ఇంగ్లండ్ 1–1తో స్కోరును సమం చేసింది. అనంతరం 86వ నిమిషంలో గోర్డాన్ అందించిన పాస్ను హ్యారీ కేన్ గోల్గా మల్చడంతో ఇంగ్లండ్ 2–1తో ఆధిక్యంలోకి వచ్చింది. ఆ తర్వాత మిగిలిన సమయంలో కాంగో జట్టును నిలువరించి ఇంగ్లండ్ ప్రి క్వార్టర్ ఫైనల్ బెర్త్ను కన్ఫామ్ చేసుకుంది. దీంతో ఆరు దశాబ్దాల సుధీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత ఇంగ్లాండ్ నాకౌట్కు అర్హత సాధించినట్టు అయింది.
అమెరికా, కెనడా, మెక్సిక దేశాల ఆతిథ్యం..
2026 ఫిఫా వరల్డ్ కప్ టోర్నమెంట్కు అమెరికా, మెక్సికో, కెనడా మూడు దేశాలు సంయుక్తంగా తొలిసారి హోస్ట్గా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాయి. దాదాపు 39 రోజుల పాటు జరిగే ఈ సమరంలో నిన్నటితో 3 వారాలు పూర్తయింది. ఇప్పటికే అర్జంటీనా, ఇంగ్లాండ్ సహా పలు దేశాలు నాకౌట్ దశకు చేరుకున్నాయి. ఫిఫా వరల్డ్ కప్ లైవ్ ప్రసార హక్కులను భారత మీడియా దిగ్గజం జీ నెట్వర్క్ సొంతం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మీడియా ప్రసార సంస్థలు పోటీపడినప్పటికీ.. జీ నెట్వర్క్ ప్రసార హక్కులను కైవసం చేసుకుంది. అంతేకాదు జీ5 ఓటీటీ వేదికగా ప్రసారం అవుతున్నాయి. అంతేకాదు ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ప్రసారం చేస్తుందన్న సందర్బంగా జీ5కు ఓటీటీకి గతంలో కంటే సబ్స్ట్రైబర్స్ అమాంతం పెరిగారు. గతంలో ఎన్నడు లేనంతగా వ్యూవర్ షిప్ సొంతం చేసుకుంది. జూలై 19న ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఫైనల్తో ఈ టోర్ని ముగియనుంది. ఈ సారి ఫైనల్లో ఏయే దేశాలు పోటీ పడుతాయో చూడాలి. ఇప్పటికే హాట్ ఫేవరేట్గా అర్జంటీనా ముందు వరుసలో ఉంది.
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