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ఆరు దశాబ్దాల తర్వాత ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో ఇంగ్లాండ్ అద్భుతం..

FIFA Foot Ball World Cup England Record: ఫిఫా ప్రపంచ ఫుట్ బాల్ కప్ ప్రారంభమై నిన్నటితో 21 రోజులు పూర్తయింది. ఈ 3 వారాల్లో అద్భుతం చేస్తాయనుకున్న జట్లు చతికిల బడితే.. అసలు రేసులో లేని దేశాలు అనూహ్యంగా పుంజుకొని నాకౌట్ దశకు చేరుకోవడం ఈ సారి ఫిఫా ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్ ప్రత్యేకత. ఈ సారి ఫిఫా ఫుట్ బాల్ ప్రపంచ కప్‌లో ఇంగ్లాండ్ అద్భుతం చేసింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 02, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 01:17 PM IST
ఆరు దశాబ్దాల తర్వాత ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో ఇంగ్లాండ్ అద్భుతం..
Image Credit: World FIFA Cup (ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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