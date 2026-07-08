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ఫిఫా వరల్డ్ కప్ క్వార్టర్‌కు అర్జెంటీనా క్వాలీఫై.. మెస్సీ మ్యాజిక్..

Argentina Makes LEGENDARY Comeback: ఫిఫా ప్రపంచ కప్ ప్రీ క్వార్టర్స్ లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనా చావు తప్పి కన్నులొట్టపోయినట్టు గెలిచింది. ఈజిప్ట్ పై మూడు రెండు తేడాతో ఊహించని విక్టరీతో క్వార్టర్ ఫైనల్స్‌కు దూసుకెళ్ళింది. లియోనల్ మెస్సీ ఒక గోల్ ఒక ఆస్టిస్‌తో అర్జెంటీనా గెలుపులో కీ రోల్ ప్లే చేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 08, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:45 PM IST
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ క్వార్టర్‌కు అర్జెంటీనా క్వాలీఫై.. మెస్సీ మ్యాజిక్..
Image Credit: Messi (ZEE News/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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