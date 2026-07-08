Argentina Vs Egypt: అమెరికాలోని అట్లాంటా మర్సడస్ బెంచ్ స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్లో అర్జెంటీనా ఓటమి అంచుల్లోకి వెళ్ళింది. సున్నా రెండు గోల్స్ తో వెనకపడింది. చివరి 13 నిమిషాల్లో మూడు గోల్స్ కొట్టి ఫిఫా ఫుట్బాల్ చరిత్రలోనే నిలిచిపోయే కం బ్యాక్ విక్టరీని అర్జెంటీనా నమోదు చేసింది. మ్యాచ్ ప్రారంభం నుంచి ఈజిప్ట్ దూకుడుగా ఆడింది. మ్యాచ్ 15వ నిమిషంలోని ఈజిప్ట్ డిఫెండర్ యాసర్ ఇబ్రహీం హెడ్డార్తో సూపర్ గోల్ కొట్టారు. ఆ తర్వాత అర్జెంటీనాకు పెనాల్టీ లభించిన కెప్టెన్ లియోనల్ మెస్సీ కొట్టిన షాట్ను ఈజిప్ట్ గోల్ కీపర్ అడ్డుకున్నాడు.
తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఓడి గెలిచిన అర్జెంటీనా..
ఈజిప్ట్ కొట్టిన దెబ్బకు అర్జెంటీనాకు ఓ దశలో దిబ్బ దిరిగి మైండ్ బ్లాంక్ అయినంత పనైంది. అంతేకాదు మ్యాచ్లో అర్జెంటీనా జట్టుపై ఒత్తిడి పెరిగింది. పైగా గత వరల్డ్ కప్ విజేత. ఇక ఫుట్ బాల్ అంటే మెస్సీ.. మెస్సీ అంటే ఫుట్బాల్లా అర్జెంటీనాకు సరికొత్త గుర్తింపు తీసుకొచ్చిన మెస్సీ నేతృత్వంలో ఓడిపోతే అర్జెంటీనాకు అంతకంటే పెద్ద అవమానం ఉండదు. అలాంటి అవమాన భారాన్నివెంట్రక వాసిలో ఈ మ్యాచ్ నుంచి తప్పించుకుంది అర్జెంటీనా. ఓ రకంగా ఈజిప్ట్.. అర్జెంటీనాకు చుక్కులు చూపించిందనే చెప్పాలి.
రెండో అర్ధభాగంలో 67వ నిమిషంలో ఈజిప్ట్ మరో గోల్ కొట్టడంతో ఈజిప్ట్ రెండు సున్నాతో తిరుగులేని లీడ్లోకి వెళ్ళింది. దీంతో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనాకు ఓటమి తప్పదని అనుకున్నారు. అదే సమయంలో అర్జెంటీనా ఈజిప్ట్ పై తిరిగి ఎటాక్ ప్రారంభించింది. 79వ నిమిషంలో మెస్సీ అందించిన ఫ్రీ కిక్ డిఫెండర్ క్రిస్టియన్ రోమేరో బుల్లెట్ హెడ్డార్ ద్వారా గోల్గా మలిచి అర్జెంటీనా ఖాతా తెరిచి పరువు నిలబెట్టాడు. ఇక పెనాల్టీ మిస్ చేసిన పట్టుదలతో ఆడిన మెస్సీ 83వ నిమిషంలో మెరుపు వేగంతో గోల్ చేసి స్కోర్ను రెండు రెండుతో సమం చేశాడు.
క్వార్టర్స్లోకి అర్జెంటీనా ఎంట్రీ..
మ్యాచ్ ఎక్స్ట్రా సమయానికి వెళుతున్న సమయంలో అర్జెంటీనా మరో గోల్ చేసి చారిత్రక విజయం సాధించింది. ఇక దీంతో క్వార్టర్ ఫైనల్స్ లోకి అర్జెంటీనా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో రెండు గోల్స్తో వెనుకబడిన స్థితి నుంచి విజయం సాధించిన అరుదైన ఘనతకు అర్జెంటీనా దక్కించుకుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.