/పిల్లి శాపమే బ్రెజిల్‌ కొంప ముంచిందా? నెట్టింట హాట్ టాపిక్..!

Brazil out Of FIFA Foot Ball World Cup 2026: తెలుగులో పిల్లి శాపనార్ధాలకు ఉట్టి తెగుతుందా అనే సామెత ఉంది. ప్రస్తుతం ఇదే సామెత బ్రెజిల్ ఫిఫా వరల్డ్ కప్లో ఓడిపోవడానికి కారణం అని చెబుతున్నారు. 2026 ఫీఫా ప్రపంచ కప్ నుండి బ్రెజిల్ వైదొలిగిన తరువాత, అప్పటి ఓ సంఘటనను సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్స్ మళ్లీ గుర్తు చేస్తున్నారు. 2022లో ఒక ప్రెస్ మీట్లో పిల్లి పట్ల బ్రెజిల్ జట్టుకు సంబంధించిన పీఆర్వో దురుసుగా ప్రవర్తించినందుకు ఆ జట్టును ఒక పిల్లి శపించిందని ప్రజలు సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆనాటి సంఘటను గుర్తు చేస్తున్నారు.
బ్రెజిల్ ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ జట్లలో ఒకటి. ఒకటి కాదు రెండు కాదు.. ఏకంగా ఐదు సార్లు ఫుట్ బాల్ ప్రపంచ కప్ విశ్వ విజేతగా నిలిచింది. అలాంటి జట్టు నాకౌట్ దశలోనే ఇంటి బాట పట్టడం ఫుట్ బాల్ ప్రేమికులను తీవ్ర నిరాశకు గురి చేసింది. కానీ 2026 ఫీఫా ప్రపంచ కప్లో మరోసారి బ్రెజిల్ కల నెరవేరలేదు. ప్రీ-క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో నార్వే చేతిలో 2-1 తేడాతో ఓడిపోయి ఆ జట్టు టోర్నమెంట్ నుండి నిష్క్రమించింది.
మ్యాచ్ ముగిసిన వెంటనే ఆటగాళ్ల నిరాశ కెమెరాలో కొంత మంది క్లిక్ అనిపించారు. బ్రెజిల్ స్టార్ ఆటగాడు నెయ్మార్ మైదానంలో భావోద్వేగానికి గురైనట్లు కనిపించడంతో, లక్షలాది మంది బ్రెజిల్ అభిమానులు ఒకింత నైరాశ్యంలో కూరుకుపోయారు. కానీ ఆ ఓటమి తర్వాత, సోషల్ మీడియాలో కేవలం మ్యాచ్ గురించే కాకుండా.. ఒక నాలుగేళ్ల పిల్లి గురించి కూడా చర్చ మొదలైంది.
2022 నాటి అదే సంఘటన మళ్లీ వెలుగులోకి వచ్చింది...
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ప్రచారంలో ఉన్న 'పిల్లి శాపానార్ధం' గురించే అందరు మాట్లాడుకుంటున్నారు. 2022 ఖతార్ ఫిఫా ఫుట్బాల్ ప్రపంచ కప్ సమయంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. బ్రెజిల్ ఫుట్ బాల్ జట్టు ఓ పత్రికా సమావేశం నిర్వహిస్తోంది. వారు మాట్లాడుతూ ఉండగా.. అకస్మాత్తుగా ఒక వీధి పిల్లి బల్లపైకి దూకింది. మొదట అందరూ నవ్వారు. కానీ కొన్ని క్షణాల తర్వాత.. బ్రెజిల్ జట్టుకు సంబంధించిన ఓ అధికారి ఆ పిల్లి మెడ పట్టుకుని బల్ల పైనుంచి కిందకు విసిరేశారు. ఈ వీడియో ఇంటర్నెట్లో అప్పట్లో వైరల్ అయింది. చాలా మందికి ఇది వినోదంగా అనిపించినప్పటికీ, అప్పట్లో ప్రజలు పిల్లి పట్ల బ్రెజిల్ కు సంబంధించిన మేనేజర్ దురుసుగా ప్రవర్తించిన తీరును ఎండగట్టారు.
The Brazil national team was cursed because of what they did to this cat during a press conference at the 2022 FIFA World Cup. Until they find this cat and apologize to it, nothing will go well for the Brazil national team. pic.twitter.com/2fUicqHaj8
— Dailymeow (@Dailymeoww1) July 6, 2026
ఆ ఓటమి తర్వాత 'పిల్లి శాపం' కథ మొదలైంది..
ఆసక్తికరంగా, అదే ప్రపంచ కప్లో, టైటిల్కు బలమైన పోటీదారుగా పరిగణించబడిన బ్రెజిల్, క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో క్రొయేషియా చేతిలో ఓడిపోయింది. దీని తరువాత, పిల్లి పట్ల దురుసుగా ప్రవర్తించడం వల్ల ఆ జట్టుకు శాపం తగిలిందని సోషల్ మీడియాలో ప్రజలు సరదాగా జోకులు వేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం బ్రెజిల్ ఓటమికి పిల్లి శాపానికి లింకు పెడుతూ ఫుంఖాను పుంఖానులుగా కథనాలు వెల్లువెత్తున్నాయి. ఇప్పుడు, 2026 ప్రపంచ కప్ నుండి బ్రెజిల్ ముందుగానే నిష్క్రమించిన తరువాత, మరోసారి ఈ వార్త ట్రెండింగ్లోకి వచ్చింది.
సోషల్ మీడియాలో వినోదకరమైన స్పందనలు..
బ్రెజిల్ ఓటమి తరువాత, ఇన్స్టాగ్రామ్చ ఇతర సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లలో వేలాది మంది ప్రజలు ఈ సంఘటనను గుర్తుచేసుకున్నారు. పిల్లిని గౌరవంగా తిరిగి అదే టేబుల్పై ఉంచే వరకు శాపం అంతం కాదని ఒక యూజర్ సరదాగా రాసుకొచ్చారు. ఈజిప్టు ప్లేగు అంత తీవ్రమైన శాపం కాదని మరో యూజర్ రాశారు. పిల్లులను గౌరవించాలని ఇంకొకరు వ్యాఖ్యానించారు. పిల్లిని పట్టుకుని విసిరిన విధానం చూస్తే బాధేసిందన్నారు.
నిజంగా శాపం ఉందా?
పిల్లి శాపం నిజంగా ఉందా అలాంటిది ఏమి లేదు. ఇది సోషల్ మీడియాలో పుట్టిన ఓ మీమ్. దాన్ని నెటిజన్స్ సరదగా ట్వీట్ చేస్తున్నారు. బ్రెజిల్ ఈ సారి ఆటను అంతగా సీరియస్గా తీసుకున్నట్టు కనిపించలేదు. అంతేకాదు మునపటి ఫామ్ లేదు. జట్టులో ప్రతిభావంతులైన ఆటగాళ్లు ఉన్నా.. సమిష్టిగా పోరాడటంలో విఫలమయ్యారు. వరుసగా రెండు ప్రపంచ కప్ల నుండి నిష్క్రమించిన తర్వాత.. బ్రెజిల్ జట్టుపై మార్పులు చేయాలనే ఒత్తిడి పెరిగుతోంది..
ఈ ప్రత్యేకమైన కథ ఇంటర్నెట్లో కొనసాగుతూనే ఉంది..
క్రీడా ప్రపంచంలో మూఢనమ్మకాలతోపాటు హాస్యభరితమైన కథలు ఎల్లప్పుడూ హాట్ టాపిక్ అనే చెప్పాలి. కొందరు అదృష్టాన్ని తెచ్చే జెర్సీలను ధరిస్తారు. మరికొందరు ప్రత్యేక బూట్లు వేసుకుని మైదానంలోకి దిగుతారు. తాజాగా ‘పిల్లి శాపనార్ధం’ కథ కూడా బ్రెజిల్ ఓటమితో ముడిపెట్టారు. బ్రెజిల్ ఓడిపోయిన ప్రతిసారీ ఈ పాత సంఘటన మళ్లీ తెరపైకి తీసుకొస్తున్నారు. ఈసారి, ప్రపంచ కప్ నుండి నిష్క్రమించిన తర్వాత, ప్రజలు అదే పిల్లిని గుర్తుచేసుకుని, బహుశా బ్రెజిల్ తలరాతను మార్చేది పిల్లి అనే అనుకుంటున్నారు.
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