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పిల్లి శాపమే బ్రెజిల్‌ కొంప ముంచిందా? నెట్టింట హాట్ టాపిక్..!

CAT Curse on Brazil out of FIFA Wolrd Cup: పిల్లి శాపం నిజమైందా.. ? బ్రెజిల్ వరల్డ్ కప్ కలను ఆ పిల్లి శాపమే ముంచేసిందా..?  ప్రస్తుతం నెట్టింట ఇదే హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఐదు సార్లు ఫిఫా వరల్డ్ కప్ విజేతగా నిలిచిన బ్రెజిల్.. నార్వేతో జరిగిన నాకౌట్ మ్యాచ్‌లో మట్టి కరిచింది. వీరు మ్యాచ్ ఓడిపోవడానికి కారణం పిల్లి శాపనార్ధాలే అంటున్నారు నెటిజన్స్. వినడానికి విచిత్రంగా ఉన్నా.. కొంత మంది ఆనాటి సంఘటనలను గుర్తు చేస్తున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 07, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:04 PM IST
పిల్లి శాపమే బ్రెజిల్‌ కొంప ముంచిందా? నెట్టింట హాట్ టాపిక్..!
Image Credit: Brazil Cat Controversy (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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