Germany Foot Ball World Cup 2026: ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్ లో మాజీ చాంపియన్ జర్మనీ కథ ముగిసింది. రౌండ్ ఆఫ్ 32లో పరాగ్వేతో జరిగిన పోరులో పెనాల్టీ షూటౌట్లో 4-3తో జర్మనీ ఓడిపోయింది. ఐదోసారి ఫిఫా చాంపియన్గా నిలవాలని భావించిన జర్మనీకి పరాగ్వే చెక్ పెట్టింది. చివరి వరకు టెన్షన్ గా సాగిన పోరులో రెండు టీమ్స్ 1-1తో సమంగా నిలిచాయి.
రౌండ్ ఆఫ్ 32లో 4-3తో పరాగ్వేపై జర్మనీ ఓటమి..
జర్మనీ తరఫున 54వ నిమిషంలో కాయ్ హావెర్ట్జ్ గోల్ చేయగా, పరాగ్వే తరఫున జులియో ఎన్సియో గోల్ సాధించాడు. ఆ తర్వాత ఇంజ్యూరీ టైమ్తో పాటు ఎక్స్ట్రా టైమ్ కేటాయించినప్పటికీ జర్మనీ, పరాగ్వే గోల్ కొట్టడంలో విఫలమయ్యాయి. దీంతో విన్నర్గా తేల్చేందుకు పెనాల్టీ షూటౌట్ పెట్టారు.
పెనాల్టీ షూటౌట్లో తీవ్ర ఒత్తిడిలో జర్మనీ ప్లేయర్లు..
2018, 2022 ఫిఫా ప్రపంచకప్పుల్లో గ్రూప్ దశలోనే వెనుదిరిగిన జర్మనీ ఈసారి మాత్రం గ్రూప్ దశను దాటినప్పటికీ రౌండ్ ఆఫ్ 16ను దాటడంలో విఫలమయ్యింది. ఇక నాకౌట్ దశను దాటి ప్రిక్వార్టర్స్లో అడుగుపెట్టిన పరాగ్వే అత్యుత్తమ ప్రదర్శన చేసింది.
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 టోర్నమెంట్ కు అమెరికా, మెక్సికో, కెనడా దేశాలు హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్నాయి. 49 రోజుల పాటు సాగే ఫుట్ బాల్ పోరాటంలో 48 దేశాల జట్లు పోరాడుతున్నాయి. ఇక ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ప్రత్యక్ష ప్రసార హక్కులను మీడియా దిగ్గజం జీ నెట్వర్క్ కైవసం చేసుకుంది. అంతేకాదు జీ5 ఓటీటీ వేదికగా ఈ ప్రపంచ కప్ ప్రసారాలకు అద్భుతమైన వ్యూవర్ షిప్తో దూసుకుపోతుంది. ఇక ఫీఫా వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ జూలై 19న జరగనుంది. ఫిఫా ప్రపంచకప్నకు కేప్ వెర్డ్, కురసావ్, జోర్డాన్, ఉజ్బెకిస్థాన్తో ఫస్ట్ టైమ్ అర్హత సాధించి హిస్టరీ క్రియేట్ చేశాయి.
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