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ఫిఫా ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్‌లో ముగిసిన మాజీ ఛాంపియన్ జర్మనీ కథ..

FIFA Foot Ball World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో ఎలాంటి అంచనాలు లేని జట్లు దూకుడు ప్రదర్శిస్తూ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. ఇక ఆటలో తిరుగులేదనకునే జట్లు పసికూనల ముందు మోకరిల్లే పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. తాజాగా ఈ ఫుట్‌బాల్ ప్రపంచ కప్‌లో మాజీ ఛాంపియన్‌ అయిన జర్మనీ కథ కంచికి చేరింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 30, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:52 AM IST
ఫిఫా ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్‌లో ముగిసిన మాజీ ఛాంపియన్ జర్మనీ కథ..
Image Credit: FIFA World Cup 2026 (ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఫిఫా ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్‌లో ముగిసిన మాజీ ఛాంపియన్ జర్మనీ కథ..
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